Секретная база Гитлера в советской Арктике: зачем на самом деле её построили

На заполярном участке фронта Великой Отечественной войны немцы не достигли поставленных целей. Несмотря на две попытки наступления в 1941 и 1942 годах, фашисты не смогли овладеть Мурманском. Однако Адольф Гитлер имел далеко идущие планы в отношении советской Арктики. Пользуясь безлюдьем полярных просторов, немцы создавали базы на островах Северного Ледовитого океана. Крупнейшая из них находилась на архипелаге Земля Франца Иосифа.



Немцы в Арктике

Контроль над Арктикой имел для Третьего Рейха стратегическое значение. Здесь проходили маршруты морских конвоев, доставлявшие в СССР продукцию и сырьё по ленд-лизу. Но для того, чтобы планировать операции против флота союзников, штабу Кригсмарине требовалась информация о штормах. Одним из самых подходящих мест для наблюдения за погодой немцы сочли советскую Землю Франца Иосифа. Предположительно, ещё до Великой Отечественной войны Гитлер распорядился устроить здесь опорный пункт Люфтваффе, и в марте 1941 года советские лётчики наблюдали в районе островов бомбардировщик Dornier Do 215.

А в 1942 году фюрер одобрил проект борьбы с северными конвоями, получивший кодовое название Wunderland («Страна чудес»). В рамках операции на Землю Франца Иосифа была послана метеоэкспедиция «Кладоискатель» (Schatzgräber). 15 октября 1943 года сотрудники метеослужбы Кригсмарине прибыли на пароходе «Кединге» из норвежского порта Тромсё на Землю Александры – самый западный из островов архипелага. Четыре метеоролога, техник и пятеро солдат разместились на так называемой «базе №24» в районе мыса Нимрод. Руководителями экспедиции были лейтенант Альфред Макус и учёный Вальтер Дреес.

В задачу экспедиции входило не только наблюдение за погодой. С помощью пеленгационных устройств немцы отслеживали активность кораблей союзников в Северном Ледовитом океане. В районе базы №24 располагалась взлётно-посадочная полоса, а под скалами на побережье находилось секретное убежище для подводных лодок. Пять блиндажей немцы построили в полукилометре от берега, чтобы их нельзя было засечь с моря. Жилой бункер имел семь комнат, спальню, кухню, столовую и кладовую. Здесь могли разместиться до 30 человек.

Чтобы постройки «сливались» со снегом, фашисты замаскировали их белой масляной краской. В 2016 году прекрасно сохранившиеся в северном климате строения обследовали сотрудники национального парка «Русская Арктика». В общей сложности российские исследователи вывезли с Земли Александры 600 предметов немецкого происхождения. Были найдены канистры с бензином, пули, документы и маркированная свастикой обувь.

Примечательно, что война против Америки не мешала кому-то из солдат или метеорологов читать «Приключения Тома Сойера». Участники экспедиции готовы были отразить нападение – в арсенале базы №24 имелись пулемёты и миномёты с боеприпасами, ручные гранаты и прыгающие мины Sprengmine 35.



В поисках Гипербореи?

Есть версия, что интерес нацистов к северным островам был продиктован не только военными соображениями. Многие из деятелей НСДАП на заре политической карьеры состояли членами оккультного «Общества Туле». Так назывался легендарный северный остров, описанный античными авторами. Германские эзотерики считали город Ultima Thule столицей мифической Гипербореи, куда якобы переселились предки арийской расы после гибели Атлантиды и откуда они затем расселились по Европе.

Теоретически под описание острова Туле подходил любой из островов от Гренландии до Новой Земли. Неизвестно, проводили ли немцы археологические изыскания на суровых скалах советских островов или же пытались «вступить в контакт с предками» с помощью языческих ритуалов. Однако никакие «поиски Гипербореи», как известно, не повлияли на исход Второй мировой войны.



Конец экспедиции

Питание заброшенных на Крайний Север немцев было крайне скудным и однообразным. Об этом говорит множество оставшихся на острове консервных банок из-под сардин португальского производства. Поэтому когда профессиональный охотник Вернер Блакенбург подстрелил белого медведя, никто из членов экспедиции не отказался попробовать его сырое мясо. В результате немцы заразились трихинеллезом – заболеванием из группы гельминтозов, представляющим угрозу для жизни. Это объясняет, почему на базе №24 осталось так много материальных свидетельств пребывания экспедиции – эвакуация с острова проводилась в большой спешке. В июле 1944 года за больными метеорологами срочно прислали гидросамолёт BV-138. Часть ценного оборудования военные позже вывезли на подводной лодке.

Для советской стороны присутствие Кригсмарине на Земле Франца Иосифа оставалось секретом вплоть до 1947 года, когда немецкие постройки обнаружил с воздуха полярный лётчик Илья Мазурук. В 1951 году базу обследовала изыскательская партия «Арктикпроекта». Во время Холодной войны советские военные также оценили стратегическое значение Земли Александры. Здесь появились полярная метеостанция и пограничная застава. По одним данным, русские использовали построенную немцами взлетную полосу, по другим – построили собственную. Только в 1980-х годах вся территория острова была разминирована благодаря помощи участника немецкой экспедиции Рудольфа фон Гарбатти. В настоящее время на Земле Александры в посёлке Нагурское существует база погранслужбы ФСБ России.





Источник : https://russian7.ru/post/sekretnaya-baza-gitlera-v-sovetskoy...

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