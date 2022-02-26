5 интересных логических задачек 23 февраля 2022

Предлагаем немного поломать голову над загадками на логику. В конце даны ответы. Не подсматривайте сразу, попробуйте догадаться.

1. Однажды Шерлок Холмс шёл по Лондону. Вдруг прямо на улице он увидел женщину, лежащую на тротуаре. Холмс подошёл к ней и сразу понял, что она мертва. В её сумочке он нашёл телефон, в списке контактов среди прочих был номер мужа. Детектив позвонил ему и сказал:

— Сэр, бросайте все дела и срочно приезжайте. С вашей женой случилась беда.

Вскоре муж был на месте происшествия. Он наклонился над телом жены и заплакал.

Затем прибыли полицейские. Холмс говорит им, указывая на мужчину:

— Это муж жертвы. И он – убийца.

Холмс оказался прав. Как он догадался?

2. После кораблекрушения моряк попал на остров. Там жили одни женщины. Очнулся он, привязанный к бревну. Его готовили к ритуальному жертвоприношению. Парень уговорил амазонок позволить ему произнести прощальную речь. После слов моряка женщины накормили его, снабдили лодкой с запасами еды и питья и отпустили. Что он им сказал?

3. Что значит «одтчпшсвдд»? Если сами не догадались, попросите детей помочь вам. Скорее всего, у них получится быстрее.

4. Повстречались как-то три приятеля. Их фамилии – Рыжих, Белых и Черных.

Один из них, с чёрными волосами, говорит:— Вот посмотрите на нас троих. Один из нас – рыжий, другой – черноволосый, а у третьего – белые волосы. При этом ни у кого цвет не соответствует фамилии.Белых отвечает:— Действительно, так и есть.Какого цвета волосы у Рыжих?

5. Вы стоите перед стеной с тремя выключателями. В комнате за стеной есть три лампочки, которые сейчас не горят. Проделайте некоторые действия с выключателями, а потом зайдите в комнату и определите, к какой лампочке подключён каждый выключатель.

Ответы:

1. Детектив не назвал мужу точный адрес.

2. Я хочу умереть от руки самой уродливой из вас.

3. Один, два, три, четыре… десять.

4. Белых не может иметь белые волосы (из-за фамилии) и чёрные (он отвечал черноволосому). Значит Белых – рыжий. У Черных не могут быть чёрные волосы. Значит он – беловолосый. А у Рыжих чёрный цвет волос.

5. Включите два любых выключателя, через минуту один из них выключите.

Сразу зайдите в комнату. Лампочка, которая горит, подключена к включённому выключателю. Лапочка, горячая на ощупь – к выключателю, который вы включали-выключали. Третья – к тому, который вы не трогали.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2421339273584707901/

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