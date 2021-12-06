Почему нельзя слушать музыку во время зарядки телефона

Случаи, когда люди погибают от удара током, пользуясь своими гаджетами, действительно в наши дни нередки. В новостях мы постоянно слышим, как тут и там люди умирают из-за своих смартфонов в ванной, выйдя из душа, или даже просто слушая музыку в наушниках.

Иногда нам кажется, что все эти чудовищные происшествия в большинстве своем — либо нелепые совпадения, либо грубая халатность со стороны производителя, ведь погибнуть из-за смартфона на самом деле не так просто. Тем не менее, чтобы обезопасить себя и не пополнить печальную статистику, лучше быть во всеоружии и избегать главных ошибок при обращении со смартфоном.

Главный убийца — вовсе не наушники

В первую очередь нужно понимать, что большинство смертельных случаев, которые происходили по вине смартфонов, связаны с использованием неоригинальных зарядных устройств.

Не секрет, что цены на китайские аналоги сегодня во много раз ниже, чем на оригинальные «зарядники», поэтому любители сэкономить предпочитают покупать их в качестве замены или дополнительного адаптера.

Но зачастую, в таких «сторублевых» зарядных устройствах вместо хороших помехоподавляющих конденсаторов в толстом слое изолирующей пластмассы, установлены недорогие керамические, которые быстро осыпаются, и уже после первых скачков напряжения начинают играть роль обычного проводника электричества.

Кроме того, разделение высоковольтной и низковольтной части в таких зарядках зачастую и вовсе отсутствует, и любое попадание влаги становится причиной образования дуги, что в конечном итоге может привести к поражению электрическим током.

Как убивают наушники

К сожалению, случаи поражением электрическим током в наушниках тоже не редкость. Практически все они также происходят по причине использования некачественного зарядного устройства.

При пробитии конденсатора повышенное напряжение через низковольтную цепь телефона напрямую отправляется к корпусу телефона и может передаваться через наушники к телу человека. Если при этом человек не в резиновых тапочках или еще хуже — схватился за кухонный кран, плиту или батарею отопления, то удар током — неизбежен. В жизни таких примеров, к сожалению, уже хватает.

В декабре 2018 года 16-летний Мухаммед Захарин из Малайзии решил послушать музыку на своем смартфоне, подключенном к зарядному устройству, и получил электротравму, несовместимую с жизнью. Брат покойного подтвердил, что Мухаммед уже не раз жаловался на то, что кабель зарядного устройства слегка бил его током.

Еще один случай произошел в Малайзии в 2016 году. 30-летняя Сухана Мохамад погибла от удара током прямо во время разговора через наушники. Ее смартфон также в этот момент заряжался.

В феврале 2018 года 17-летняя Луиза Пиньейру из Риаче-Фриу в Бразилии погибла, слушая музыку на смартфоне, подключенном к зарядному устройству. Бабушка девочки рассказала врачу, что они нашли ее внучку без сознания, лежащей на полу с наушниками в ушах.

Смертельный случай произошел феврале прошлого года в Тайланде. 36-летний Супакхет Сарабун был найден своим другом только спустя три дня после того, как он перестал выходить на связь. Причиной смерти все также явилось поражение электрическим током в результате использования наушников, подключенных к смартфону на зарядке.

С беспроводными наушниками тоже рано расслабляться. Убивать током по воздуху они, конечно, пока не могут, но зато умеют гореть и взрываться. Причиной такого воспламенения может стать так называемый тепловой разгон, который обычно случается после короткого замыкания или чрезмерного нагрева аккумуляторных батарей.

В марте 2017 года беспроводные наушники загорелись на голове у спящей девушки. Произошло это на глазах удивленных пассажиров на борту самолета, летящего из Пекина в Мельбурн. Сама девушка отделалась небольшими ожогами и испугом.

Заключение

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Помните, что только ваше благоразумие и элементарные правила безопасности уберегут вас от несчастных случаев, поэтому лучше вообще не используйте смартфон во время зарядки. Во-первых, это может быть опасно, а во-вторых, увеличивает риск перегрева батареи, что в свою очередь может приводить к нарушению в работе ее контроллера и неверным показаниям индикатора уровня заряда. И уж тем более никогда не пользуйтесь и не заряжайте смартфон в ванной.

Напоследок еще несколько правил безопасности: