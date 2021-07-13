Угон самолета «Деном Купером»

Этот случай нередко называют «идеальным преступлением». А все потому, что один человек умудрился провернуть захват и угон самолета с целью ограбления, а потом с этого же лайнера сбежать во время полета вместе с деньгами и остаться ненайденным. В историю этот человек вошел под псевдонимом Ден Купер.

Фоторобот Дена Купера, созданный в ФБР.

Эта история произошла 24 ноября 1971 года, когда человек, представившийся Деном Купером, поднялся на борт рейса 305 авиакомпании Northwest Orient Airlines, который летел по маршруту Портленд-Сиэтл. Несколько минут спустя после взлета Д.Б. Купер передал бортпроводнице записку с утверждением, что у него портфеле лежит бомба, и требованием предоставить ему четыре парашюта и 200 тысяч долларов в 20-долларовых купюрах. В качестве доказательства своих слов он показал батарейку, опутанную проводами в своем багаже.

Билет на самолет на имя Дена Купера.

Когда самолет приземлился в Сиэтле, руководство аэропорта выдало Куперу деньги и парашюты, после чего грабитель отпустил всех пассажиров, оставив на борту четырех членов экипажа – они должны были лететь с ним в сторону Мехико. Причем угонщик приказал пилоту не подниматься выше 3 тысяч метров. Однако до Мехико он не долетел: на промежутке пути между Сиэтлом и штатом Невада Ден Купер опустил задний трап и выпрыгнул с парашютом.

Больше его никто никогда не видел.

Расследование длилось не одно десятилетие.

За расследование столь демонстрационного преступления взялись в ФБР: они сразу выдвинули ряд предположений, одним из которых было, что Купер являлся опытным парашютистом или десантником. Однако специалисты опровергли эту теорию, ведь тот, кто действительно сведущ в прыжках с парашютом, никогда не стал бы делать это ночью из-за высокой опасности такого маневра. Расследование продолжалось почти полвека, было проработано множество версий, однако ни денег, ни самого Купера так и не нашли, а в 2017 году дело было закрыто.

Источник : https://vseonauke.com/2254387414836447478/

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