Почему в Стране Советов девочек стали называть Даздрапермами, а коллектив стал выше семьи

По окончании революции жизнь перевернулась не только в провластных кругах. Началось тотальное искоренение многовековых традиций при одновременном внедрении совершенно новых коммунистических порядков.

Советская эпоха и сегодня звучит в именах, названиях улиц, районов и городов. И некоторые из уместных в тот период устоев видятся сегодня диковинными.

Новые имена советских детей и замысловатые аббревиатуры

Имена образовывались аббревиатурным типом.

Рожденных в новое советское время детей теперь называли странными, на взгляд современного человека, именами. Самую обширную почву для подобных новоявлений предлагали авторитетные вожди, революционные деятели и герои из народа. Атмосферные имена, как правило, составлялись по первым буквам имени-фамилии, из нескольких фамилий, а иногда это был сокращенный лозунг или отражение достижений советского общества. Так в СССР появились Марлены (Маркс+Ленин), Нинели (Ленин в обратном прочтении), Лениоры (ЛЕНин И Октябрьская Революция) и даже Луиджи, расшифрованное новой культурой как «Ленин Умер Идеи ЖИвы».

Имя Ким прославляло коммунистическую интернациональную молодежь, а под Вектором подразумевался лозунг «ВЕликий Коммунизм ТОРржествует». Подобным образом сформировался ряд имен: Красарм (в почет Красной армии), Ренат(а) (составляющие – РЕволюция, НАука, Труд), Ревдит (дитя революции) и конечно же Гертруда, славящее героев труда.

Человек человеку – товарищ

Достижения советских наук отражали имена Электрификация, Дрезина, Тракторина, Элина (электрификация с индустриализацией). Называли детей и названиями открытых химэлементов и минералов: Вольфрам, Радий, Гелий.

Коллектив ставился превыше семьи.

Революция упразднила все сословно-классовые законы. Приказом под номером один было отменено даже почетное обращение к армейским офицерам. Вместо привычных царскорежимных появились совершенно новые звания, знаки отличия и награды. До февральских событий никто не знал о Герое Соцтруда, передовике производства, стахановце. Газетные передовицы отныне провозглашали человеком с большой буквы неутомимых тружеников шахтера Стаханова, доярку Нилову, трактористку Ангелину.

Еще недавно привычные обращения «барыня»/«барышня» и их мужские соответствия свелись к единому для всех «товарищ». Эта традиция долгое время высмеивалась из-за рубежа эмигрантами из интеллигенции. Новояз революционной эпохи, изобилующий нововведениями и аббревиатурами, широко отразился в литературном наследии. Пожалуй, одним из ярчайших произведений в этом контексте является булгаковское «Собачье сердце». Первое слово главного героя Шарикова «абырвалг» являлось ничем иным, как искаженным «Главрыба».

Отказ от религиозных выходных и революционные праздники

Праздничная Москва, конец 1920-х.

В царской России воскресенье всегда было официальным выходным. Но уже весной 1929-го большевики утвердили пятидневку — рабочую неделю с одним, пятым по счету, днем на отдых. А спустя два года республиканские учреждения и предприятия (за исключением обслуживающих) перевели на шестидневку. Независимо от дней недели вводились единые для всех выходные - 6, 12, 18, 24, 30 числа месяца. Так добились упразднения неугодного воскресенья, ассоциируемого с христианскими традициями выходного, а вместе с ним и от нерабочей в мусульманской среде пятницы.

Важной вехой воспитания социалистического духа в обществе стал новый календарь праздничных дат. На смену привычным религиозным пришли революционные праздники. Первым и главным стал, конечно же, День Великой Октябрьской социалистической революции, отмечаемый 7 ноября. Следом за этим днем шли Первомай, посвященный солидарности трудящихся, женский день 8 марта. Политической окраски был лишен только Новый год. Но и здесь были свои нюансы: со второй половины 20-х под запрет попала новогодняя елка. Эта традиция связывалась с рождественскими мотивами, что в новом обществе было неприемлемо.

Почитаемые на государственном уровне даты сопровождались новой формой празднования – массовыми шествиями с транспарантами, флагами, знаменами и портретами вождей. Эти мероприятия демонстрировали поддержку коммунистической партии и государства в целом простым народом. Празднование годовщин Октябрьской революции дополнительно сопровождалось военными парадами. Длинные колонны военной техники и марширующих войск напоминали о военной мощи и победной силе Советского государства. С начала 30-х в праздничные выходные на Красной площади в Москве устраивались спортивные театрализованные зрелища. Одним из самых массовых было представление «Если завтра война».

Новый характер семейных праздников и советский досуг

Октябрины и революционные крестные.

После установления в России власти Советов изменился характер и семейных мероприятий. В 1925 году традиционное заключение брака в виде венчания сменилось официальной церемонией в ЗАГСе. Свадебным маршем выступал «Интернационал», а в качестве первого подарка брачующимся от государства был «Капитал» К. Маркса. Обряд крещения был заменен так называемыми октябринами, которые называли еще звездинами или красными крестинами. Посвящение новорожденных Христу попало под запрет, а альтернативой выступило посвящение Октябрьской революции с пятиконечной звездой вместо креста. Понятие семьи уступило новоявленному коллективу, который воспитывал человека будущего, общее возвышалось над частным, а жизнь каждого гражданина регламентировалась соответствующими организациями.

Досуг нового советского человека проходил в рабочих клубах, парках культуры и отдыха. В 1928-м был открыт московский парк имени Максима Горького, а вместе с ним и аллея ударников соцтруда, где были установлены бюсты лучших рабочих столичных заводов. В 1936-м здесь же появилась внушительная статуя «Девушка с веслом», многочисленные копии которой позже появлялись по всей стране. По легенде, моделью скульптора стала простая спортсменка Вера Волошина, студентка института физкультуры в Москве.

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