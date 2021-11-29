Сколько длился рабочий день в ГУЛАГе

Чтобы лучше понять, что творилось в советских лагерях сталинского периода стоит обратиться не только к документам, но и к воспоминаниям очевидцев. Часто то, что написано не соответствует тому, что происходит на самом деле. Но как дела обстояли с продолжительностью рабочего дня заключенных в ГУЛАГе?

Солженицын пишет, что первая инструкция от 23 июля 1918 года устанавливала рабочий день в восемь часов и за любой труд, кроме работы по лагерю необходимо было платить "100% по расценкам соответствующих профсоюзов". (Архипелаг ГУЛАГ 1918–1956, часть III–IV). Продлилось это недолго. Вскоре от старых норм отказались.

Вместо монастырских каменных зданий — продуваемые временные бараки, а то палатки, а то и просто на снегу. И переведенные из Березников, где тоже по 12 часов работали, находили, что здесь — тяжелей. Дни рекордов. Ночи штурмов. «От нас всё — нам ничего»... Какая работа — мы уже прочли. Какая еда — а какая ж может быть еда в 1931–33 годах? (Архипелаг ГУЛАГ 1918–1956, часть III–IV)

12 часовой рабочий день был не пределом:

Тут отменили (для Пятьдесят Восьмой) последние выходные (их полагалось три в месяц, но давали неаккуратно, а зимой, когда плохо с нормами, и вовсе не давали), летний рабочий день довели до 14 часов, морозы в 45 и 50 градусов признали годными для работы и «актировать» день разрешили только с 55 градусов. (Архипелаг ГУЛАГ 1918–1956, часть III–IV)

Строительство Беломорканала

Но стоит ли верить Солженицыну? Ведь в нашей стране многие, мягко говоря, не доверяют этому писателю. Можно найти и другие источники, рассказывающие о том, как дела обстояли на самом деле:

Работали тогда по шестнадцать часов, и нормы были рассчитаны на шестнадцать часов. Если считать, что подъём, завтрак, и развод на работу, и ходьба на место её занимают полтора часа минимум, обед — час и ужин вместе со сбором ко сну полтора часа, то на сон после тяжёлой физической работы на воздухе оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся спать на ходу или стоя. (Колымские рассказы. Шаламов В. Т.)

Осужденный в 1937 году, как "французский и польский шпион" Жак Росси в своих воспоминаниях пишет, что в 1931 году заключенные из Вайгачской экспедиции, "работали в три смены по шесть часов". Е. Олицкая в своих воспоминаниях пишет, что женщины работали на швейном комбинате в Магадане "в душных, плохо вентилируемых помещениях по 12 часов в день".

Когда Олицкая попала в строительную бригаду, то рабочий день там составлял 14-16 часов в день. При этом официально рабочий день Согласно указанию Наркома в письме от 22.06.34 за № 50902 установлен, как десятичасовой и для сельскохозяйственных и других сезонных работ 12-ти часовой рабочий день. В 1940 году он официально увеличен до 11 часов в день.

Рабочий день, иногда, не заканчивался до тех пор, пока не была выполнена норма

Понятное дело, что с продолжительностью рабочего дня в 16-ть часов заключенные просто не успевали спать. По этому поводу НКВД даже выпустило отдельный приказ:

Несмотря на приказ НКВД № 792/К от 8.XII–1941 года и неоднократные указания ГУЛАГа НКВД СССР о том, что продолжительность сна для заключенных не должна быть менее 8-ми часов — в ряде лагерей и колоний это правило грубо нарушается. Заключенные фактически имеют время для сна 4–5 часов (Директива НКВД СССР № 105)

А ведь тот же Шаламов писал писал: "недостаток сна отнимал больше силы, чем голод." Тем не менее с началом войны рабочий день официально продолжали увеличивать. В Воркуте в 1943 году официальный рабочий день продлили до 12-ти часов. Сократили до 10-ти его только в марте 1944 года.

Согласно работе Энн Маквинн, которая ссылается на П. Галицкого, «Этого забыть нельзя», в книге «Уроки гнева и любви», с. 83–85., заключенным часто не давали закончить работу до тех пор, пока не была выполнена норма. На колымском золотом прииске один заключенный описывает норму в 150 тачек породы в день. В результате заканчивали далеко за полночь.

Таким образом можно резюмировать, что люди в сталинских лагерях были поставлены в совершенно бесчеловечные условия. Им не хватало еды, сна, теплой одежды. Даже бараки в которых они обитали были плохо пригодны для жилья. Зимой продувались и промерзали, а летом в них стояла невыносимая духота. Самым страшным было то, что огромная часть заключенных в этих лагерях была невиновна ни в чем. Эти люди оказались здесь по печально известной "антинародной" 58-ой статье.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Действительно, условия жизни на стройках были нечеловеческими: в климатических условиях Приполярья, на голодном пайке, заключенные обязаны были выполнять чрезвычайно высокие нормы выработки.При строительстве ,например, Беломорканала заключенные жили в бараках и шалашах, иногда засыпая прямо на снегу, им полагалось всего 500 граммов хлеба и баланда из морских водорослей, а если заключенные не выполняли нормы выработки, то их и вовсе не кормили!

Таким образом, как не кощунственно, но ,казалось бы, в социалистической стране заключенных заставляли рабски работать из-за постоянного чувства голода!Именно поэтому после изнурительного рабочего дня на строительной площадке оставались сотни трупов несчастных голодных зеков (смертность порой доходила до 700 человек в день)! Число жертв по оценкам некоторых историков составляет более 50 000 ! Именно так кровожадным и подлым большевикам удалось сократить затраты на строительство.

Подобное кровавое деяние мог совершить только изувер и садист Сталин!Как не парадоксально, но даже Гитлер не относился к своим заключенным так варварски и жестоко, как этот нехристь и коммуняка-людоед палач народов Сталин! Видимо потому, что на «рекордном» кровавом строительстве заключенные гибли как мухи, Беломорканалу присвоили имя кровожадного палача нородов Сталина, прославившемуся своей жестокостью и устроившему своему народу фактически геноцид!

К сожалению,экономика страны была выстроена таким образом, что рабский труд был необходим для дешевой и быстрой реализации мегапроектов. Любопытно, что идею использования рабского труда заключенных для строительства народных объектов предложил Сталину заключенный лагеря Соловки одесский вор и финансист известного бандита Мишки Япончика Нафталий Френкель.

Бывшему вору и бандиту Сталину , настолько понравилась идея «коллеги» на халяву строить народные объекты , что он назначил Френкеля руководителем работ на Беломорканале! Заслуживает также внимания рассказ Дмитрия Лихачева, отбывавшего в то время заключение в Соловецком лагере , о визите Горького в этот жуткий «большевистский лагерь смерти».

Лихачев вспоминал о разговоре, который состоялся у Горького с четырнадцатилетним (обратите внимание на возраст!) заключенным мальчиком, отбывавшим наказание в лагере. Несовершеннолетний узник сам вызвался рассказать писателю о реальных условиях существования, о пытках и нечеловеческих условиях труда на лесозаготовках. Их диалог длился не менее сорока минут, после чего Горький, выйдя из из барака, стал громко плакать на виду у всех !

К сожалению, несчастного мальчика больше никто не видел, а подлый и лживый Горький в своем «патриотическом» очерке «Соловки» в 1929 году трусливо и подло сообщал только об эффективности выбранной системы сталинского перевоспитания заключенных, которая выращивала людей с новым, советским мировоззрением !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

За какие стихи воры в законе полюбили Есенина https://otari.mirtesen.ru/blog/43158178958

Карл Паукер: за что Сталин казнил начальника своей охраны (https://otari.mirtesen.ru/blog/43336321049/)