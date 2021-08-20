Какой должна быть идеальная разница в возрасте между братьями и сестрами

Через некоторое время после появления первого ребенка многие супруги начинают подумывать о том, что “было бы неплохо повторить”. Как только такое решение принято, тут же возникает вопрос: “Какой должна быть идеальная разница в возрасте между детьми в семье?”.

Специалисты утверждают, что какого-то определенного времени для рождения второго ребенка не существует. Есть свои прелести как при его появлении сразу же после первенца, так и по прошествии нескольких лет. Все зависит от самой семьи и ее динамики. Не стоит забывать о том, что все мы разные!

Давайте рассмотрим плюсы и минусы деток, близких друг к другу по возрасту, а также сравним их с братьями и сестрами, которые появились на свет с большим перерывом.

1. Разница в возрасте: от 12 до 18 месяцев

Плюсы: братья и сестры, близкие по возрасту, меньше конкурируют друг с другом. Они часто становятся компаньонами в играх, что облегчает жизнь многим родителям. Так происходит потому, что первенец еще слишком мал, чтобы проявлять ревность.

Минусы: два ребенка практически одинакового возраста требуют большего внимания со стороны взрослых. Работа мамы удваивается: замена подгузников, кормление, бессонные ночи… все умножается на два! Это сильно выматывает родителей.

2. Разница в возрасте: 2 года

Плюсы: многие акушеры рекомендуют повременить со второй беременностью до того момента, пока первому ребенку исполнится 18 месяцев. Старший ребенок уже способен самостоятельно заниматься своими делами, например, сходить на горшок, играть с игрушками, спокойно спать днем и т. д. Это позволяет маме и папе уделять достаточно внимания новорожденному малышу.

Минусы: проблема заключается в том, что к моменту появления брата или сестрички первенец вступает в “сложный возраст”, поэтому соперничество и ревность между такими сиблингами могут “зашкаливать”.

3. Разница в возрасте: 3 года и более

Плюсы: когда разница в возрасте между детьми составляет 3 года и более, проблемы соперничества практически сходят на нет (в том случае, если оба ребенка достаточно уверены в себе и независимы). Кроме того, организм матери успевает полностью восстановиться после первой беременности и родов. Кроме того, супруги получают какое-то время и пространство для себя, что не является возможным при рождении двоих детей за короткий промежуток времени.

Минусы: с другой стороны, интересы братьев и сестер с такой разницей в возрасте резко различаются, особенно в течение первых двух лет, поэтому они редко играют друг с другом. Кроме того, некоторые женщины, которые только закончили марафон из подгузников, кормлений и бессонных ночей, с ужасом думают о том, что им опять придется начинать все сначала. Но, в любом случае, у вас будет время для “отдыха”!

Как видите, любое решение имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому обязательно подумайте вместе с партнером о том, что лучше подходит для вашей семьи. В конце концов, любовь между братьями и сестрами бесценна, вне зависимости от возрастных различий!

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