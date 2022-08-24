Где скрывалась золотая страна скрытых сокровищ Эльдорадо?

Эльдорадо – земля испанских грёз. В XVI-XVII веках легенды о золотом полисе свели в могилу тысячи авантюристов. Испанцы осваивали Америку в надежде найти город, полный драгоценностей. В Новое время искателей сокровищ заменили археологи. Вопреки распространенному мнению, Эльдорадо учёные нашли. Легендарный край таит в себе огромные богатства, однако их покой охраняется властями Колумбии.

Что скрывалось за рассказами о золотом городе?

1.

Историческое расследование

Считается, впервые история об Эльдорадо была рассказана европейцам испанским офицером Хуаном Мартинесом. В 1531 году деятель сопровождал Диего де Ордаса в его походе на коренных американцев современной Венесуэлы. Покоренные аборигены поведали конкистадору о загадочном народе, который буквально купается в золоте.

В поисках сокровищ Диего исследовал реку Ориноко вдоль и поперек, но ничего так и не нашёл. Однако его капитану, Хуану Мартинесу, якобы повезло больше.

Офицер случайно взорвал пороховой склад и был изгнан Диего из отряда. На пути домой одинокого испанца перехватили воинственные индейцы. Они отвели его в чудесный город Маноа, где крыши домов и дороги были выложены золотом. Местный царь Инга покрывал себя золотой пылью вместо одежды.

2.



Хуану повезло: ему сохранили жизнь, а спустя 7 месяцев даже отпустили. Эту историю он рассказал соратникам на смертном одре. Басня, иначе её не назовешь, оказалась невероятно популярной. Она сподвигла испанца Гонсало Хименеса де Кесада организовать новый поход, но уже не на Венесуэлу, а на соседствующих муисков из царства Чибча. Это были индейцы современной Колумбии.

По следам «золотого человека»

Культура Чибча находилась на одном цивилизационном уровне с инками, насчитывала более миллиона человек населения и доминировала в своём регионе.

Под ударами испанских конкистадоров Чибча пала. Однако награбленного золота оказалось в 15 раз меньше, чем в своё время награбил Франсиско Писарро у инков. Это позволило конкистадорам сделать вывод, что основные богатства муиски где-то прячут.

Теория подтверждалась традициями аборигенов. Выражение «Эль Дорадо» с местного языка переводится как «золотой человек». Всякий раз при воцарении нового вождя подданные обмазывали его золотым песком, сажали на плот, груженный драгоценностями, и отправляли в центр озера Гуатавита.

3.



Озеро Гуатавита

Там новоиспеченный царь сбрасывал в воду подарки и нырял в озеро сам. Если золотой песок с тела смывался, то монарха ждало счастливое правление. А если нет – Боги дар не приняли и благословения вождь не получил.

Поверить, что все сокровища индейцы топили в озере, испанцы не могли, а потому продолжали искать золотой город в джунглях. Но ни тогда, ни сотни лет спустя, история Хуана Мартинеса о золотом городе подтверждения так и не нашла.

Таким образом, Эльдорадо – это не страна и не город, а обсыпанный золотым песком человек. Если же брать географическую основу, то это озеро Гуатавита – небольшой водоём в центре Колумбии.

4.

Сколько сокровищ таятся в озере Гуатавита?



Местоположение озера

Озеро Гуатавита находится в Колумбии в жерле потухшего вулкана на высоте более 3 тысяч метров. Глубина составляет 125 м, площадь – 200 тысяч м². Осушить его пытались много раз. Наиболее близкими к цели оказались британцы в 1912 году. На быках они подняли в горы насосы на паровых двигателях и, откачав воду, обнажили 12 метров озера.

К несчастью, дно было покрыто густым слоем ила и Солнце так его припекло, что превратило в цементоподобную массу. Тогда были найдены некоторые украшения, но дальнейшие раскопки стали невозможными. В 1965 году Колумбия объявила озеро национальным наследием и раскопки вообще запретила.

Сокровища в водоеме действительно есть. Об этом, например, свидетельствует найденная модель плота – игрушка, сделанная из листового золота ремесленниками Чибча.

5.



За 4 века существования американского царства озеро могло накопить несколько десятков тонн сокровищ. К сожалению для археологов, изъять их никак нельзя. По крайней мере, в настоящее время.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2552540454085462675/

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