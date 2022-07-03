И здесь А.В. Суворов оказался первым

Однажды Екатерина Вторая в Царскосельском дворце решила устроить званный обед, который должен был удивить абсолютно всех. Приглашена была вся элита Санкт-Петербурга: политики, промышленники, военачальники и прочие персоны, особо приближенные к престолу. Был в их числе и, не проигравший ни одного сражения, фельдмаршал Александр Васильевич Суворов.

Екатерина II

По замыслу императрицы, необычность приема состояла не в безграничном меню, а в методе выбора блюд и их подачи. Для этого столы расположили на втором этаже, а кухню — на первом и в подвале.

Гостям на входе выдавали специальные дощечки, на которых требовалось написать название желаемого блюда. После этого заказы отправляли на кухню, где лучшие столичные повара незамедлительно принимались за работу.

А.Суворов

Готовые кушанья подавалось прямо в обеденный зал. Восторг гостей был неописуем. Не скрывала удовлетворения от происходящего и сама императрица.

Однако, прием изменил свое течение, лишь только на кухню поступил заказ от графа Суворова.

Прошло много времени, но прибор перед фельдмаршалом так и оставался пустым. Создалась неудобная ситуация.

Царица поинтересовалась у шеф-повара — что такое необычное и архисложное попросил приготовить Александр Васильевич?

Ответ удивил всех — «Граф Суворов пожелали солдатские щи и кашу, которых ни я, ни мои помощники никогда не готовили».

Так, первый на всех полях сражения и неприхотливый в еде и быте, фельдмаршал стал еще и первым из тех, кто смог озадачить царских поваров.

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А вы знали об этом?

Средняя длина синего кита равна 26 метрам, а самый большой кит, из когда либо виденных человеком, достигал в длину 33,5 метра. В среднем весит такой кит 150 тонн, приблизительно столько же, сколько весят 2000 человек.Только язык кита весит 3 тоны. При всем этом, частота сердцебиения синего кита самая медленная из всех животных – во время погружения она составляет всего от 4 до 8 ударов в минуту. Сердце кита – это надежный и износостойкий насос с большим КПД, воплотить подобные технические решения в жизнь еще не удалось ни одному конструктору.

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