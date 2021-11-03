Психологические тест с кляксами Роршаха

Не поленитесь выполнить это задание, и вы узнаете не только скрытые черты своего характера, но и сможете лучше разобраться со своими психологическими проблемами.

Тест Роршаха впервые использовали для психоанализа в 20 годах прошлого века. С тех пор он неоднократно подтвердил свою эффективность, и помог психологам в работе с пациентами.

Как выполнять тест с черными пятнами Роршаха

В этой интерпретации теста на определение характера, вы должны после просмотра картинки с 2 изображениями чернильных пятен, ответить на вопрос: на каком изображении просто пятно, а на каком можно рассмотреть поцелуй.

Чтобы результаты получились максимально точными, соблюдайте такие правила:

Не отвлекайтесь в процессе выполнения теста;

• Изображение не рассматривайте долго, а давайте ответ через 2 – 3 секунды;

• Не проходите задание повторно.

Если вам понятны условия прохождения теста Роршаха с черными чернильными пятнами, приступайте к его выполнению.

Посмотрите на 2 картинки изображения.

Определите, на какой из них изображен поцелуй, и получите расшифровку своего варианта ответа.

1. На двух изображениях вы увидели только кляксы. Такой ответ указывает на мягкость характера и коммуникабельность. Вы всегда ищете мирные пути решения конфликтов, не любите ругаться и выяснять отношения.

2. На левой картинке вы рассмотрели поцелуй, а на правой кляксу. Это говорит о хорошо развитой коммуникабельности, яркости характера и позитивном взгляде на жизнь. Своей харизмой вы притягиваете внимание окружающих и вызываете доверие.

3. На правом изображении — поцелуй, а на левом клякса. Такой ответ указывает на хорошо развитый интеллект и способность к обучению.

Вы не перестаете учиться новому на протяжении всей жизни, и получаете удовольствие от этого процесса. Обладаете аналитическим складом ума и привыкли все анализировать.

4. На 2 изображениях вам удалось рассмотреть поцелуй. Это указывает не впечатлительность и мягкость характера. Вас легко обидеть или вывести из состояния душевного равновесия. Часто такие люди оказываются не приспособленными к окружающему миру и остаются непонятыми.

Пройдя тест на определение характера Роршаха с кляксами, посоветуйте выполнить это задание своим знакомым. Его результаты для них также станут полезными.

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Источник : https://test.temaretik.com/2338314096008759704/

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