В 1837 году мир потерял выдающегося человека, истинного гения, одну из главных фигур русской классической литературы. «Погиб поэт, невольник чести…» напишет о смерти Пушкина Михаил Юрьевич Лермонтов. По подсчетам историков, до той роковой встречи с Дантесом в жизни поэта было уже около двадцати вызовов на дуэль.

Наверное, вполне логично, что первый русский поэт был женат на первой русской красавице. Ищите женщину; Наталья Николаевна Гончарова была и благословением, и проклятьем для именитого мужа. Сам Николай I, любвеобильный и настойчивый мужчина, был очарован красотой этой невероятной женщины. Неудивительно, что после их знакомства Пушкины стали не просто желанными гостями при дворе – они были обязаны появляться там. “Двору хотелось, чтобы Н.Н. танцевала в Аничкове, и поэтому я пожалован в камер-юнкеры”, – писал Пушкин, а в письмах к жене строго наказывал: «Не кокетничай с царем».

Жорж-Шарль Дантес-Геккерн бежал в Россию от новой французской власти в 1833 году. Барон был родственником Мусиных-Пушкиных, однако на их поддержку не рассчитывал, и в 1834 году судьба свела Дантеса с самим императором. Так Жорж попал в Кавалергардский полк и стал бывать на светских вечерах, где и познакомился с Натальей Пушкиной.

Злые языки говорили, что Наталья Николаевна давала повод для ревности и сама частенько заглядывалась на привлекательных мужчин. «Он мне просто нравится», – говорила Наталья о Дантесе. Супруг стерпел бы и это, если бы не происки врагов…

В ноябре 1836 года Пушкин получил по почте анонимный пасквиль на французском языке, который присваивал ему звание рогоносца. При чем, намекали не только на связь Натальи Николаевны с Дантесом, но и на ухаживания со стороны императора. Позже экспертиза установила, что автором записки был князь Петр Долгорукий, но вызов на дуэль получил Жорж Дантес.

Тогда поэта удалось отговорить; Дантес даже женился на сестре Натальи Николаевны Екатерины Гончаровой, но его отношения с Александром Сергеевичем оставались натянутыми. Зимой 1837 года Пушкин вновь получил письмо, в котором сообщалось, что его супруга встречалась с кавалергардом (подумать только!) в казармах, но сама Наталья связь с Дантесом отрицала, утверждая, что всего лишь хотела отговорить его от самоубийства. Жоржу и его «отцу» барону Геккерну отказали от дома Пушкиных. И Дантес вызвал поэта на дуэль.

27 января 1837 года под Петербургом у Черной речки прозвучали два выстрела. Пушкин тоже успел выстрелить в своего соперника, причем пуля попала в грудь и задела в руку. Тот факт, что Дантес выжил, исследователи объясняют особым панцирем, защищавшим тогда барона. Кстати, были собраны абсолютно все предметы, относящиеся к дуэли кроме того самого пистолета, из которого убили Александра Сергеевича. Дуэльный гарнитур Дантеса впервые был представлен публике в 1937 году, в Париже.

Пушкин умер через два дня после того рокового выстрела. Современники вспоминали, что поэт был полон планов и идей, но его боль была настолько невыносимой, что несчастный даже хотел застрелиться. «Ах, какая тоска! Сердце изнывает!» – жаловался Александр Сергеевич. Писателя не стало днем 29 января. Его вдова позже вновь вышла замуж и даже хотела сменить фамилию детей – Николай I запретил.

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А вы знали об этом?

Исторический объём добытого золота составляет 170 тыс. тонн, однако долг США эквивалентен 459 тыс. тонн. Эта цифра ярче всего иллюстрирует то, что США никогда не отдадут долг, вызванный злоупотреблением печатным станком, мировой экономике. Причем, это только часть американского финансового долга, составленная из дефицита кумулятивной торговли за период с 1999 по 2017 годы. В этой связи другой немецкий эксперт Эрнст Вольф предупреждает об опасности войны, которую США могут развязать, чтобы списать долги, порожденные печатным станком Федерального резерва.

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