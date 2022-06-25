Животные-хитрецы. И это не только лиса. Кто же еще умеет хитрить из животных

К своему удивлению, у животных мы обнаруживаем черты, свойственные человеку. Только вот функции этих качеств разные. Например, хитрый человек - персонаж отрицательный. А хитрость животного помогает ему поймать добычу, обмануть “врага” и выжить в нелегких жизненных условиях.

Давайте посмотрим, что это за животные и как они хитрят.

1. Енот

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Эти симпатичные жители Северной Америки - еще те проказники. Они фигурируют и в мифах аборигенов - индейцев. Если им верить, то по характеру зверек очень напоминает нашу рыжую плутовку - лисичку-сестричку.

По мифам когда-то одного плутоватого человека боги в наказание превратили в животное, вот только оставили ему руки.

Возможно, и зря, поскольку руками еноты открывают краны, пускают воду, открывают холодильники и шкафы на кухне: так что если завели в качестве домашнего питомца енота, - с ним все время нужно быть начеку.

Еноты, живущие на воле, ловко спасаются от хищников. Например, зимой они пережидают опасность на тонком льду реки. Самим им там нормально, а под хищником лед может провалиться, и зверь утонет.

Неплохо еноты дерутся, а если силы не равны, умеют притвориться мертвыми. Совсем как лиса.

2. Виргинский опоссум

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Виргинский опоссум тоже мастерски изображает себя мертвым. А запах, который он при этом источает, так отдает несвежей падалью, что хищники его обходят стороной.

И в этом состоянии зверек может находиться довольно долго - до 6 часов.

3. Орангутанг

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Орангутанг - примат с очень высоким интеллектом. Но есть у них одно свойство, которое может быть на руку “домушникам”: любые замки, - простые и сложные, - они открывают легко.

В зоопарках орангутангам дают тестировать замки и запоры: откроют или сразу не сообразят, как это сделать?

Прежде всего, они тестируют замки, которыми запирают их же клетки.

4. Ягуар

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О ягуаре можно рассказывать много. Однако, сильный и ловкий хищник тоже умеет хитрить.

Например, чтобы поймать на обед рыбу, он приманивает ее с помощью хвоста. Почти как волк из сказки: “Ловись, рыбка, большая и маленькая”.

Так вот ягуар тоже опускает хвост в реку и двигает им. А рыбкам кажется, что это насекомые или что-то еще съедобное. Как только любопытная рыбешка приближается к хвосту, хищник ее и хватает.

5. Длиннохвостая кошка маргай

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А эта дикая кошка хитрит по-своему. Она многое умеет. Обладательница очень длинного хвоста - он составляет 70% от длины ее тела, - прыгает, как обезьяна, по веткам. Висит на дереве, зацепившись за ветку лишь одной лапкой, и вниз головой.

Питается птицами и рептилиями, но любит полакомиться и обезьянами. Для этого маргай научилась воспроизводить испуганный крик детеныша обезьян.

А дальше все, увы, как в природе. Прискакавшие на помощь обезьяны, попадают в лапы дикой кошки.

6. Крысы

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Крысы поражают своей приспособленностью к любым жизненным условиям. Возможно, потому, что очень осторожны. В этом и состоит их хитрость.

Они не накидываются на пищу, если она им не знакома. А пробуют малую крошку и наблюдают за своим самочувствием, определяя, можно ли лакомиться дальше или не стоит этого делать.

К отравленной пище не подходят.

С ними человеку не просто справиться. Наверное, поэтому он их приручает, делая из них домашних питомцев. И, кстати, домашние крысы вполне мирно уживаются с кошками.

7. Лисица

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Даже на фотографии видно, какая хитрая у лисы мордочка. Интересно, какой хитрости она обучает свое чадо?

Лиса фигурирует во многих сказках. Что-то в них придумано, а что-то взято из жизни.

Например, на птиц она охотится, притворившись мертвой. Лежит себе лиса, а вокруг птички прыгают. Как только приблизятся зазевавшиеся, так сразу в зубах лисицы и оказываются.

А ежей лисичка скатывает в воду, там колючий клубочек и разворачивается: опять хитрая тут как тут.

От охотников лиса убегает зигзагами: петляет и следы запутывает. А если ненароком рыжая в капкан попала, опять притворяется мертвой. А как только из капкана ее вызволяют, оживает и деру дает.

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А вы знали об этом?

К закрытию "Шоу Бенни Хилла" приложила руку сама "Железная леди" Маргарет Тэтчер после выхода эпизода с "участием": как это так, весь мир над ней смеётся с подачи какого-то комика! Хотя когда-то Бенни был любимцем самой королевы Елизаветы... Из шоу вырезали 150 часов непозволительного юмора (правда, после прихода к власти лейбористов в 1997 году записи частично восстановили). А далее вообще вынудили студию закрыть проект.

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