Что пишет французская википедия о войне 1812 года

Худ. Ф. Рубо. «Бородинская панорама»

Почему Наполеон пошел на Россию

Эта война во французской Википедии называется «La Campagne de Russie» - «Русская Кампания», или же «Русская Кампания Наполеона». У нас, в России война зовется Отечественной, хотя такое название появилось не сразу, а только спустя 25 лет после ее завершения.

В российских архивах сохранились подлинные письма французов на родину, которые были перехвачены русскими. Некоторые письма содержали описания страданий, голода и холода, а в некоторых был триумф, что Наполеон вошел в Москву, пусть и горящую.

Кстати, эта армия состояла не только из подданых Наполеона – здесь были и немцы, и голландцы, и испанцы, да фактически вся Европа шла на Россию. Наполеон считал, что если поход на Россию будет успешным, то это объединит народы, населяющие европейскую часть континента. Но вот судя по плану, Бонапарт не собирался включать Россию в качестве равноправного члена этого объединения.

Что пишут про Бородино

Во Франции есть книга «1812. Победа под Москвой» - название говорит само за себя. Автор пишет, что в России, мол, верят, что русские под Бородино разгромили французов, или по крайней мере была ничья. «Но все серьезные историки – дословно привожу слова автора – знают, что русские на самом деле были разгромлены!»

Конечно, никто не хочет смириться со своим поражением, особенно таким позорным, когда захватчиков «до самого Парижу гнали». А они ведь свято верили в великую победу армий Европы над русскими варварами. Естественно, те, кто остались в живых, пройдя все сражения, морозы и русский плен (вполне сносный), вернувшись домой, мифологизировали свои приключения, якобы они, бравые французы, одолели варварское войско Кутузова. Но вот незадача – зима наступила, и они немножко не успели довести дело до конца. В общем, во всем виноваты морозы.

Карикатура во французском журнале

Сводки о погибших

В этой войне много солдат пропали без вести. Французы говорили, что русское войско понесло огромные, чуть ли не миллионные, потери, что они прямо завалили бедных европейцев своими трупами (ничего не напоминает?) Но на самом деле, согласно официальным данным, за всю войну 1812 года русская армия потеряла не больше 80 000 человек раненых и убитых, и около 100 000 заболевших. А вот у французов полегло на полях сражений не менее 200 000 солдат, 100 000 обморожены или же заболели, и 250 000 взято в плен. Все раненые тоже попадали в плен к русским, и хоть так могли получить лечение и шанс вернуться домой.

К слову – «Русскую компанию» Наполеон объявил 22 июня, у французов было 4 месяца, чтобы покорить Москву до холодов. Да, морозы крепко потрепали французское войско, но они начались лишь в конце октября, а то и позже, когда уже армия Наполеона месяц как бежала в Париж, сверкая пятками.

Худ А. Прянишников. «Пленные французы»

Поражение под Березиной

Этот момент у французов не отрицается. Однако тот факт, что Наполеона со своими приближенными тогда в армии уже не было – они забывают. Главнокомандующий не присутствовал там, так как давно уже был на пути к Парижу. Историки из Франции тут же добавляют, что в других-то сражениях Бонапарт победил, взять хотя бы Бородино!

Про само же сражение пишут так: «Армия потеряла на переправе 21 000 солдат. Осталось 9 000, которые могли сражаться, и они отправились к Вильно. С этой армией пошли много небоеспособных людей, солдат союзных государств, потерявших оружие».

Есть версия, что историки из Парижа согласились с этим поражением главным образом потому, что французский язык имеет одно устойчивое выражение – «березина» - означающее позорный проигрыш, разгром, даже на футболе они орут «Березина!», когда команда проигрывает с огромным разрывом в счете.

Худ. П. Хесс. «Переправа французов через р. Березина»

Мемуары Наполеона подтверждают Победу России

Сам же позорно сбежавший главнокомандующий евроармии написал про войну с Россией так: Французы были достойны того, чтобы победить, а русские заслужили снискать себе славу непобедимых».

Да и то, что, по некоторым сведениям, Бонапарт во многом научился военному искусству, изучая деятельность русского полководца А. В. Суворова, о многом говорит. Это французы забывают. Как и сам Наполеон, который, видимо, плохо выучил урок Суворова о том, что русских победить невозможно.

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