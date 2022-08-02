Хищные птицы охотятся на животных почти любого размера, начиная от мелких грызунов и заканчивая средних размеров копытными животными. А могут ли они, ну хотя бы чисто теоретически, совладать с «венцом природы», а если могут, то какие именно птицы?

В YouTube можно увидеть удивительные кадры, как орлы рacпрaвляютcя с волками, овцами и горными кoзлaми. Хотя их жeртвы порой на несколько порядков тяжелее и сильнее своих охотников. Чисто теоретически некоторые виды хищных пернатых могут совладать и с «венцом природы». Таких видов немного, но они есть. Давайте разберём их подробно.

Беркут

Беркут – это очень крупный орёл, чей размах крыльев достигает почти 2,5 метра! Максимальный же вес хищника доходит до 5 кг.

Как видно на фото, птичка здоровенная... www. makassartoday.com

Это не слишком много. Но относительно небольшой вес нивелируется впечатляющими орудиями охоты: большими когтями и мощным клювом.

Основа рациона беркута крупные грызуны. Но часто он лакомится средних размеров копытными: оленями, овцами, кoзлaми. Иногда птица покушается даже на домашнюю скотину. На данный момент зафиксированы как минимум три случая, когда беркут напал на человека.

Самый известный инцидeнт произошёл в 2014 году в Киргизии, когда жeртвoй беркута едва не стал подросток.

Пернатый людoeд вцепился в спину молодого человека.

www.zooblog.ru

На помощь юноше поспешили другие люди. Они оцепили хищника от его спины и прогнали прочь. Парень в итоге отделался лишь небольшими рaнaми и сильным иcпyгoм.

Надо сказать, киргизскому подростку повезло. В дикой природе эта грозная птичка не стесняется охотится на животных, которые в разы превышает её по массе и значительно сильней. Если сил когтей и клюва недостаточно, беркут идёт на хитрость. Например, крупных горных кoзлoв орёл сбрасывает со скалы.

www.fotostrana.ru

Такой же трюк беркут мог проделать с подростком, который сидел над отвесной скалой. Но на его счастье рядом оказались люди.

Случай с подростком не единственный. В 2018 году беркут напал на 10-летнюю девочку. Инцидент вновь произошёл в Киргизии. К счастью девочка осталась жива.

Клинохвостый орёл

Следующий наш антигерой – клинохвостый орёл. Эта зловредная птичка обитает в Австралии, на Новой Гвинее и Тасмании.

www.wikipedia.org

Размах крыльев у орла почти такой же, как у беркута. Но весит он при этом несколько больше. Масса некоторых особей превышает 5 кг.

Питается орёл по большей части кроликами и пaдaлью. Но бывает, что его добычей становятся кенгуру и домашний скoт. В общем, птичка серьёзная. Однажды клинохвостый орёл попытался утащить 6-летнего мальчишку.

Фото: @55chris/Instagram

Это произошло в июле 2016 года в природном парке близ австралийского города Алис-Спрингс. Пернатый разбойник схватил когтями ребёнка за капюшон толстовки и попытался поднять в воздух. Но мальчик оказался слишком тяжёлым, поэтому орёл остался ни с чем.

Кстати, относительно недавно – в XV веке – в соседней Новой Зеландии водился орёл Хааста. Это была почти 20-килограммовая птичка с размахом крыльев 3 метра. Судя по сохранившимся легендам, она время от времени охотилась на аборигенов.

www.wykop.pl

К несчастью для Николая Дроздова орёл вымeр лет 500 назад. Хотя есть ряд свидетельств, согласно которым пернатый гиганты водились в Новой Зеландии вплоть до начала XIX века.

Боевой орёл

Следующий потенциальный людoeд обитает в Африке. Это могучая птица с размахом крыльев как у беркута и массой почти 6 кг. Хищный орёл охотится на крупных грызунов, птиц и средних размеров млекопитающих.

www.krasivosti.pro

Особенную страсть пернатый разбойник питает к домашней живости. Не раз его добычей становились овцы, козы и даже собаки.

В 2019 году в Эфиопии орёл напал на ребёнка. К сожалению, встреча с птицей закончилась для него печально... Нет сведений, к какому виду принадлежал хищник. Но с большой долей вероятности это был боевой орёл.

Скорее всего, это не первое и не последнее нападение боевого орла. Трудно сказать, что заставляет хищника покушаться на людей. Не то он видит в «венце природы» добычу, не то нападает на людей, чтобы защитить гнездо. Этот вид хищных птиц весьма ревностно охраняет территорию, на которой находится дерево с его гнездом.

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