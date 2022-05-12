Секрет мумии Сан-Педро

В американских горах обитает неизвестное науке племя карликов?

Почти в каждой индейской культуре есть легенды о маленьких злых людях. Так, фольклор племен Северной Америки красочно описывает расу нимеригаров - агрессивных крошечных существ, которые стреляли по людям отравленными стрелами. Этот миф так бы и остался мифом, если бы в 1932 году в горах Сан-Педро, в одной из пещер старатели не нашли мумию. Все бы ничего, но это была мумия взрослого мужчины... всего 14 дюймов в высоту.

История найденной мумии, как и положено красивому эпосу, началась с золотой лихорадки. Два старателя, Фрэнк Карр и Сесил Мейн, пыля башмаками, странствовали в горах Сан-Педро в североамериканском штате Вайоминг. Интересовало их золото, исключительно золото, месторождения золота и золотой песок на худой конец. Партнерам не везло, везде они находили лишь жалкие крохи и совсем было впали в уныние. Но однажды им показалось, что фортуна наконец-то закончила свои капризы и показала им свое лицо: в глубоком ущелье они нашли признаки больших залежей. Для того чтобы убедиться в этом, они взорвали скалу динамитом.

Удача золотоискателей

Взрывом от горы откололо довольно большой кусок камня, который открыл вход в пещеру естественного происхождения.

Через небольшой лаз золотоискатели проникли внутрь. Но золотом там и не пахло. Зато они наткнулись на небольшую фигурку, которая примостилась на ровной плите небольшого выступа. Фигурка была засохшей и сидела в позе со скрещенными ногами и руками. Ее крошечный рост - всего 7 дюймов (около 17 сантиметров, а значит, в стоячем положении - примерно вдвое выше) - поражал, но больше всего удивляло сходство существа с человеком преклонных лет. У «старичка» были огромные глаза-тарелки, широкий плоский нос и низкий лоб. Голова вместо волос была покрыта каким-то темным студенистым веществом. Парни переглянулись и поздравили себя с привалившей удачей.Такую фигурку можно было выгодно продать торговцам редкостями.

Ведь у находки хорошо сохранилось и личико с большим ртом с тонкими губами, и ручки с непропорционально большими ладонями, и даже ногти. Расчет золотоискателей оказался верным. «Карлик» произвел фурор среди специалистов и ценителей старины. Такой уродец не походил ни на одно известное существо на Земле. Майн и Карр назвали свою находку «Педро», или «Малыш Педро» (по названию горы, где она была найдена), и удачно сбыли ее любителю редкостей - Айвену Гудмэну. Антрополог Гудмэн был предприимчивым человеком и поехал со своей покупкой в гости к известному антропологу Генри Шапиро, специалисту Естественно-исторического музея США. Доктор был поражен и предложил изучить мумию с помощью рентгена. Уж больно не верилось ученому, что это не умелая подделка!

Но снимки поставили все на свое место - и в то же время с ног на голову. У мумии были человеческий скелет и все надлежащие органы. Подробное исследование показало, что карлик умер от ран. У него обнаружили перелом на правой лопатке, повреждение позвоночника, и кроме того, его голова была разбита. А застывшая масса на голове оказалась вовсе не странными волосами, а кровью и частичками мозга. Зато все 32 зуба прекрасно сохранились. Антрополог установил, что «Педро» умер, когда ему было 65 лет. (Но это число весьма примерное, поскольку в те годы не существовало точного метода определения возраста находок.)

Мнения ученых

Мумия осталась в семье Гудмэна и стала частью его наследства. Она спокойно стояла в его поместье ровно до смерти коллекционера в 1950 году. Наследники Гудмэна передали «Педро» ученым. Мумия переехала в музей Чикаго. Чтобы взглянуть на это диво, специалисты съезжались со всех уголков страны. Многие высказывали мнение, что это подделка, удачно выполненный манекен или какой-то древний способ таксидермии.

Версии сыпались одна за другой, и одна другой «красивее». Надутые, важные отцы науки пытливо разглядывали экспонат, делали большие глаза, раздували ноздри и приходили к неожиданным выводам относительно происхождения мумии. Одни говорили, что это мумия карлика, торжественно погребенного индейскими племенами. Другие утверждали, что это был ребенок-уродец.

Третьи говорили, что это все же 65-летний мужчина. В 1979 году в Университете Вайоминга, еще раз перетряхнув рентгеновские снимки, специалисты пытались убедить себя, что мумия «Педро» не больше не меньше как результат анэцефалии плода. Эту увлекательную во всех отношениях теорию построил судебный антрополог Джордж Гилл. Он тщательно изучил снимки мумии и предположил, что это могло быть тело ребенка индейского племени. Мумиями в засушливом климате Вайоминга удивить кого-то было весьма трудно. Но такая крохотуля была подлинной редкостью.

Неожиданно в эту историю снова вмешалась судьба. Позже была найдена вторая мумия, на этот раз женского пола, которая была высотой всего 4 дюйма (10 сантиметров). Джордж Гилл смог уговорить ее владельцев дать ему рассмотреть диковинку. И снова мельчайшие подробности поражали. Но научный взгляд убивал в ученом фантазию и не оставлял места для построения необычных теорий. Он снова решил, что это был преждевременно родившийся ребенок или ребенок с врожденной аномалией. Владельцы вскоре забрали мумию, и больше о ней никто не слышал.

Следом, в 1980 году, исчезла и мумия «Педро». Бизнесмен из Нью-Йорка Леонард Уадлер купил мумию, и экспонат скрылся от глаз общества навсегда. Но хотя «Малыш Педро» испарился, это никак не помешало новым исследователям выдвигать невероятные и подчас дикие версии о его происхождении. Страшную гипотезу в 1993 году выдвинул зоолог из Франции, доктор Франсуа де Сарр. Он предположил, что речь идет о неправильно развитом плоде, который индейцы дживаро обтянули кожей, содранной со взрослого человека.

Неведомые жители пещер

Но есть и другое, весьма неудобное для ученых объяснение существования такой мумии. Например, индейцы Северной Америки имеют собственное мнение о происхождении «Малыша Педро». Их легенды гласят что на континенте в глубокой древности жили маленькие человечки нимеригары. Индейцы-шошоны и вовсе считают, что с приходом больших людей маленькие ушли жить в пещеры, где и обитают тайно по сей день. Шошоны утверждают, что «карлики» - ужасные соседи, они злы и коварны, и ничего, кроме отравленной стрелы в спину, от них ждать не приходится.

Долгое время «карлики» жили в горах Сан-Педро и постоянно сражались с людьми, отвоевывая, как они считали, свои исконные владения. Согласно легендам, если нимеригар заболевал или становился старым, его убивали свои же люди ударом по голове, относили куда-нибудь в пещеру и заваливали камнями. Также индейские мифы утверждают, что нашедшему такую мумию боги не сулят ничего хорошего. Она приносит одни лишь несчастья.

Долгое время эти легенды расценивались всего лишь как сказки, даже после обнаружения мумии «Педро». Однако эпос индейцев стал актуален, после того как севернее реки Йеллоустоун и на юге, на границе Вайоминга и Колорадо, были найдены другие подобные мумии. А несколько лет спустя рядом с плотиной Каспера в том же штате Вайоминг были найдены еще одна мумия и шесть маленьких черепов.

Может быть, предания старины не так уж и врут?

Ведь многие индейские народы до сих пор убеждены, что маленькие «пожиратели» все-таки существуют. Современные представители племени кроу так и вовсе утверждают, что встречают периодически маленьких людей во время охоты в глухих местах. Некоторые индейцы заявляли, что «карлики» перекрывали им тропинку и не давали охотиться, другие - что маленькие человечки помогли раненому при несчастном случае.

К сожалению, прийти к какому-нибудь логическому выводу о происхождении «Малыша Педро», равно как и других подобных мумий, сегодня невозможно. Легендарный «карлик» исчез. А остальные находки прячут их владельцы. (Хотя индейцы утверждают, что владельцы-то как раз возвращают маленьким людям тела их предков за хороший выкуп в виде драгоценных камней и золота, поскольку для маленьких людей секретов гор не существует.)

Ну а ученые надеются, что рано или поздно загадочный «Педро» вновь объявится и научные круги вплотную займутся его исследованием. Известно лишь, что в американской газете Casper Star-Tribune, было опубликовано объявление о награде в 10 тысяч долларов тому, кто найдет пропавшую мумию. Хотя, быть может, секреты расы маленьких людей стоят гораздо больше, и поэтому охотников до сих пор так и не нашлось.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2477151577389402144/

А вы знали об этом?

Поскольку принца нельзя было бить, значит, нужен специальный человек, как правило, мальчик того же возраста, который должен на себя принимать все предназначавшие для сына венценосной особы удары розгой. Кто попало, однако, на эту работу не годился. «Мальчика для битья» выбирали из среды детей благородного сословия. Родители были счастливы, если на их ребёнка падал выбор, потому что «мальчик для битья» рос, воспитывался и учился вместе с наследником. Фактически он становился его самым близким другом.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43200683015/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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