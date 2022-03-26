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Как куртизанка завершила Столетнюю Войну

Самая красивая женщина 15 века, носившая официальный титул Дама Красоты, была первой официальной фавориткой во Франции. Она не только очаровала короля Карла VII, подарила ему свою красоту, любовь, страсть, но и помогла стать мужественнее и смелее. Любовница Агнесса Сорель вмешалась в политику и сделала это очень мягко и по-женски.

Агнесса была красива и стройна. Но кроме этого, добра, мила, обходительна и весела. Многие при дворе её любили, со многими она нашла общий язык. Даже с королевой, женой Генриха она была дружна. Король не жалел средств на наряды, драгоценности и имения для Агнессы и их общих дочерей.

Как куртизанка завершила Столетнюю Войну

Подробнее о её смелых декольте и отношениях с королем я писала здесь:

Агнесса Сорель: фаворитка короля с самым большим сердцем и декольте в Средневековье

Между тем, простой французский народ не любил Агнессу Сорель. Они понимали, что налоги, которые они платят, уходят на подбитые куницей плащи и расшитые золотом наряды. Дама Красоты жертвовала большие суммы беднякам и церкви, принимала и выслушивала у себя страждущих, чтобы оказать посильную помощь. Но этого оказалось мало, дабы изменить мнение о ней. В народе распространились пасквили о любовнице короля:

Сорель, ты не что иное, как развратница, вызывающая скандал, гулящая женщина, безбожница.
Ты колдунья, чаровница, которая приворожила нашего короля и заманила в свои сети. Ты самая настоящая развратница, куртизанка, посмевшая принять участие в священном праздновании Рождества рядом с королем.
Элемент витража

Кроме того, всё ещё шла война с англичанами, Франция теряла стратегически важные земли. А король Карл, забыв о прежних победах, утратил интерес к государственным проблемам. Люди оказались недовольны королем и считали, что он увлекся любовью, позабыв о государстве.

Но короля можно понять. До этого он никогда не испытывал такого счастья, такой любви и не знал что такое семейное благополучие. Хоть и нажил с законной супругой к тому времени немало наследников.

Так что же сделала Агнесса, чтобы изменить мнение о себе и короле? Она пришла к нему и сказала:

В детстве астролог предсказал, что в меня влюбится один из самых храбрых и мужественных королей. Когда мы встретились, я думала, что Вы и есть тот самый храбрый король. Но, похоже, я ошиблась. Вы слишком изнежены и почти не занимаетесь делами вашего бедного королевства. Мне кажется, что этот мужественный король не Вы, а английский король, который создает такие сильные армии и захватывает у Вас такие прекрасные города. Прощайте! Я отправляюсь к нему, видимо, о нем говорил мне астролог
Король Карл и Агнесса

Неизвестно, насколько это правда, но легенда красивая, согласитесь?

Гордыня Карла взвилась до небес. Он тут же отправился в Нормандию и всех там победил, закрепив за собой прозвище Победитель. С ним и вошел в историю. А Агнесса вошла в историю, как самая красивая женщина 15 века. На Умную она не претендовала, однако историки говорят о ней, как женщине не заурядных умственных способностей.

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