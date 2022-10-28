Попытка рассорить Москву и Пекин от Forbes: «Китай может напасть на Россию»

Интенсивно развивающийся и густонаселенный Китай может инициировать агрессию против России и захватить обширные территории Дальнего Востока. Такое предположение со страниц Forbes высказал аналитик по нацбезопасности США Крейг Хупер.





Основания для пересмотра китайско-российской границы глубоки. Китай мог бы легко найти предлог для отмены текущих соглашений, требуя, чтобы РФ вернула Владивосток, а также около 23 тыс. квадратных миль бывшей китайской территории, которой РФ владела с 1860 года

– отметил эксперт.



На российском Дальнем Востоке проживают уже сотни тысяч выходцев из Поднебесной. Forbes указывает, что по мере снижения экономического и геополитического влияния Москвы вследствие ослабления России «войной и диктатурой» Китай способен реализовать открывающиеся перед ним возможности.



При этом, полагает Хупер, России не нужно рассчитывать на какие-либо договоры о дружбе с КНР. Подобные соглашения часто нарушались в прошлом, что показывает история советско-китайских отношений в 1960-70 годы.



Таким образом, Запад в очередной раз пытается поссорить Москву с Пекином, вбивая клин между стратегическими союзниками в желании сохранить однополярный мир с доминирующей в нем западной идеологией. После прошедшего в Китае очередного съезда КПК глава государства Си Цзиньпин укрепил свою власть, и теперь вместо аннексии Тайваня Пекин может устремить свои взгляды на просторы Сибири. Как считает Хупер, такая возможность увеличивается по ходу неблагоприятного развития украинских событий для России.– отметил эксперт.На российском Дальнем Востоке проживают уже сотни тысяч выходцев из Поднебесной. Forbes указывает, что по мере снижения экономического и геополитического влияния Москвы вследствие ослабления России «войной и диктатурой» Китай способен реализовать открывающиеся перед ним возможности.При этом, полагает Хупер, России не нужно рассчитывать на какие-либо договоры о дружбе с КНР. Подобные соглашения часто нарушались в прошлом, что показывает история советско-китайских отношений в 1960-70 годы.Таким образом, Запад в очередной раз пытается поссорить Москву с Пекином, вбивая клин между стратегическими союзниками в желании сохранить однополярный мир с доминирующей в нем западной идеологией.

Использованы фотографии: olemiswebs/flickr.com

Источник

А вы знали об этом?

Выпуск программы «Взгляд» так и не вышел в эфир на телевидении, а всё из-за интервью дочери Брежнева. В том выпуске она рассказала на всю страну о некоторых фактах из жизни Раисы Горбачёвой, после чего очередную программу «Взгляда» убирают с экранов из-за интервью дочери Брежнева.В частности, дочь Брежнева рассказала о «подкупе» своего отца со стороны Раисы Горбачёвой. "Однажды она мне подарила дорогое ожерелье» – вспоминает Брежнева.Когда Брежнев был у руля, то Раиса Горбачёва пыталась влиться и показать себя с хорошей стороны, а делала это при помощи дорогих подарков.Несколько источников говорят о том, что дочь Брежнева в момент интервью находилась в нетрезвом состоянии, но это до сих пор остаётся некой тайной.

Рекомендую также прочесть:

Наркокомандующий Зеля – еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма в голове https://otari.mirtesen.ru/blog/43281163094/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!