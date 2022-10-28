Попытка рассорить Москву и Пекин от Forbes: «Китай может напасть на Россию»

Интенсивно развивающийся и густонаселенный Китай может инициировать агрессию против России и захватить обширные территории Дальнего Востока. Такое предположение со страниц Forbes высказал аналитик по нацбезопасности США Крейг Хупер.
– отметил эксперт.
На российском Дальнем Востоке проживают уже сотни тысяч выходцев из Поднебесной. Forbes указывает, что по мере снижения экономического и геополитического влияния Москвы вследствие ослабления России «войной и диктатурой» Китай способен реализовать открывающиеся перед ним возможности.
При этом, полагает Хупер, России не нужно рассчитывать на какие-либо договоры о дружбе с КНР. Подобные соглашения часто нарушались в прошлом, что показывает история советско-китайских отношений в 1960-70 годы.
Таким образом, Запад в очередной раз пытается поссорить Москву с Пекином, вбивая клин между стратегическими союзниками в желании сохранить однополярный мир с доминирующей в нем западной идеологией.
- Использованы фотографии: olemiswebs/flickr.com
А вы знали об этом?
Выпуск программы «Взгляд» так и не вышел в эфир на телевидении, а всё из-за интервью дочери Брежнева. В том выпуске она рассказала на всю страну о некоторых фактах из жизни Раисы Горбачёвой, после чего очередную программу «Взгляда» убирают с экранов из-за интервью дочери Брежнева.В частности, дочь Брежнева рассказала о «подкупе» своего отца со стороны Раисы Горбачёвой. "Однажды она мне подарила дорогое ожерелье» – вспоминает Брежнева.Когда Брежнев был у руля, то Раиса Горбачёва пыталась влиться и показать себя с хорошей стороны, а делала это при помощи дорогих подарков.Несколько источников говорят о том, что дочь Брежнева в момент интервью находилась в нетрезвом состоянии, но это до сих пор остаётся некой тайной.
Рекомендую также прочесть:
Наркокомандующий Зеля – еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма в голове https://otari.mirtesen.ru/blog/43281163094/
Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии