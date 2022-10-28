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Попытка рассорить Москву и Пекин от Forbes: «Китай может напасть на Россию»

Попытка рассорить Москву и Пекин от Forbes: «Китай может напасть на Россию»

Интенсивно развивающийся и густонаселенный Китай может инициировать агрессию против России и захватить обширные территории Дальнего Востока. Такое предположение со страниц Forbes высказал аналитик по нацбезопасности США Крейг Хупер.
После прошедшего в Китае очередного съезда КПК глава государства Си Цзиньпин укрепил свою власть, и теперь вместо аннексии Тайваня Пекин может устремить свои взгляды на просторы Сибири. Как считает Хупер, такая возможность увеличивается по ходу неблагоприятного развития украинских событий для России.

Основания для пересмотра китайско-российской границы глубоки. Китай мог бы легко найти предлог для отмены текущих соглашений, требуя, чтобы РФ вернула Владивосток, а также около 23 тыс. квадратных миль бывшей китайской территории, которой РФ владела с 1860 года

– отметил эксперт.

На российском Дальнем Востоке проживают уже сотни тысяч выходцев из Поднебесной. Forbes указывает, что по мере снижения экономического и геополитического влияния Москвы вследствие ослабления России «войной и диктатурой» Китай способен реализовать открывающиеся перед ним возможности.

При этом, полагает Хупер, России не нужно рассчитывать на какие-либо договоры о дружбе с КНР. Подобные соглашения часто нарушались в прошлом, что показывает история советско-китайских отношений в 1960-70 годы.


Таким образом, Запад в очередной раз пытается поссорить Москву с Пекином, вбивая клин между стратегическими союзниками в желании сохранить однополярный мир с доминирующей в нем западной идеологией.
  • Использованы фотографии: olemiswebs/flickr.com

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