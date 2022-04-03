Неизвестную даму с портрета опознали спустя 300 лет

Когда-то портрет украшал ванну королевы Анны в Виндзорском замке и входил в коллекцию "Красавицы", которая находились там же. Но портрет был слишком не похож на остальные из коллекции. Кроме того, никто не мог вспомнить, кто же эта таинственная и не похожая на других красавица? Поэтому, в 19 веке изображение изъяли.

Всего "Красавиц" было 14. В конце 17 века Анна покупала и заказывала портреты женщин, которые по её мнению отличались красотой и изяществом. Дама с изъятого портрета действительно выглядела иначе, чем "подружки". На 13 портретах, все красавицы были изображены в одежде 17 века, а эта - в одежде 16 века. Недавно ученые решили разобраться, кто же эта загадочная незнакомка.

Мэри Болейн

Оказывается, что 18 веке незнакомка значилась, как Анна Болейн. А потом вдруг превратилась в "портрет дамы при дворе Генриха VIII". После сопоставления с другими портретами , ученые пришли к выводу, что это Мэри Болейн. Одна из фавориток Генриха VIII и старшая сестра одной из его жен - Анны Болейн.

Кроме того, после изучения дерева, на котором был написан портрет выяснили, что зря его изъяли из коллекции. Оказалось, что 6 из 14 портретов написаны на древесине одного и того же дуба, срубленного в промежуток между 1651 и 1671 годами и явно принадлежат кисти одного художника.

Нашла ещё несколько портретов из коллекции. если я ошиблась, пожалуйста, поправьте меня:

Установили, что все 14 портретов написаны Ремигиусом ван Лемпутом (раньше считали, что их написал другой художник), фламандским мастером, поселившимся в Лондоне с 1630 годов. Он специализировался на копировании работ других художников, таких как Ван Дейк и Питер Лели.

Специалистом он был прекрасным и востребованным, король вешал его работы у себя во дворцах. Поэтому есть вероятность, что всё 14 портретов - точные копии утраченных картин Ван Дейка или Лели.

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