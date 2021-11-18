10 загадочных историй, связанных с детьми монархов разных времён и стран

В мировой истории достаточно таинственных историй, связанных с детьми монархов. Некоторым тайнам суждено кануть в лету и навсегда остаться неразгаданными. Но часть загадок благодаря современным технологиям и изысканиям археологов и историков сегодня уже разгадана. Но разгаданные тайн стали не менее интересны.

1. Пропавший без вести сын Марии-Антуанетты



Пропавший без вести сын Марии-Антуанетты.





Около 200 лет никто не мог сказать, что случилось с сыном Марии-Антуанетты, королевы Франции. Некоронованным королем был назван восьмилетний Луи XVII. Во время Французской революции его родителей казнили, а мальчика посадили в храмовую тюрьму в Париже. Два года спустя, как гласит легенда, мальчика выкрали из тюрьмы, а на его месте оставили мертвого двойника.



В 2000 году были проведены тесты ДНК с сохранившимся сердцем ребенка, который умер в тюрьме (этот жуткий сувенир был сохранен врачом, проводившим вскрытие). ДНК полностью совпал с генетическим материалом, полученным от пряди волос Марии Антуанетты. Это опровергло популярную историю о побеге маленького Луи. Ребенок трагически скончался в тюрьме, поскольку был болен туберкулезом.





2. Первенец фараона



Первенец фараона.





Несколько историков заявили, что они установили имя наследника фараона, который умер во время библейской чумы: Амонхерхепешеф. Египтолог Кент Викс во время раскопок погребального комплекса в Египте нашел множество захоронений, украшенных художественной росписью, изображающей жизнь Рамзеса II и его сыновей. Наиболее шокирующими были найденные банки с органами, подписанные именем Амонхерхепешеф. Также был найден скелет с характерными чертами семьи Рамзеса II и с проломленным черепом. Амонхерхепешеф был военным генералом, а череп скорее всего был проломлен булавой во время битвы. ДНК-тестирование невозможно на данный момент из-за полностью разложившихся тканей.





3. Павел I



Павел I.





Российская императрица Екатерина Великая родила наследника, которого назвали Павлом, в 1754 году. Мужу Екатерины, Петру III, были намного более интересны его игрушечные солдатики и любовница, поэтому некоторые предполагают, что ребенок был незаконнорожденным бастардом Сергея Салтыкова, офицера который, возможно, был любовником Екатерины. Родители молодого Павла презирали друг друга, и Павлу было всего восемь лет, когда его законного отца, Петра III, отравили. Павел позже заявлял, что он был уверен в участии своей матери в заговоре с целью убийства отца.



Екатерина Великая полагала, что ее сын станет плохим царем и хотела возвести на престол своего внука Александра. Но Екатерина умерла от инсульта, после чего Павел взошел на престол. Как оказалось, ее опасения были не напрасны: Павел стал эксцентричным и взбаломошным царем. Через четыре с половиной года был убит, а в заговоре, как полагают, участвовал его сын Александр.





4. Принц Артур



Принц Артур.





В 1486 году английского принца при рождении назвали в честь легендарного короля Камелота Артура. Когда принцу Уэльскому Артуру было всего 15 лет, ого женили на Екатерине Арагонской, дочери испанских монархов Изабеллы и Фердинанда. Союз, который был призван укрепить союз между Испанией и Англией, не продлился долго. Через пять месяцев после свадьбы принц Артур скончался от неустановленных по сей день причин. Хрупкий подросток жил со своей новой невестой в замке Ладлоу, недалеко от валлийской границы. Его вдова вышла замуж за младшего брата Артура, который в итоге стал Генри VIII. В 2002 году археологи обнаружили гробницу Артура в подвале Вустерского собора и надеются однажды установить, что же убило наследника престола.





5. Менелик



Менелик.





Менелик был сыном царя Соломона и царицы Савской. Если верить эфиопам, то именно он является причиной пропажи Ковчега Завета. В мифе о Менелике рассказывается, как его вырастила мать в собственном царстве, а уже будучи взрослым юноша встретился с отцом в Иерусалиме. Когда Соломон предложил Менелику возможность стать его наследником, неблагодарный королевский отпрыск удрал с Ковчегом Завета. Менелик сказал, что узнал религию отца, после чего принес иудаизм своему народу (именно эта религия до сих пор практикуется в Эфиопии). Тысячи лет, прошедшие с тех пор, не дают возможности установить, существовал ли вообще этот эфиопский царь.





6. Тайный внук Виктории



Тайный внук Виктории.





Несмотря на то, что это никогда не было доказано, упорные слухи ходят вокруг одной из дочерей королевы Виктории, принцессы Луиза . Исторические заметки о Луизе известны описанием ее красоты, мятежного нрава и любвеобильности. Биограф Люсинда Хоксли считает, что у принцессы был внебрачный сын от одного из слуг, человека по имени Уолтер Стирлинг. Стирлинг был репетитором младшего брата Луизы, и его уволили всего через четыре месяца после приема на работу, что было весьма необычным для королевской семьи. Ребенком якобы был мальчик по имени Генри, родившийся в 1866 году или 1867 году, когда Луиза была еще подростком. Мальчика, у которого даже не было свидетельства о рождении, усыновил сэр Фредерик Локок, гинеколог королевы Виктории.





7. Дом королевских детей



Дом королевских детей.





В середине 19-го века шотландский египтолог Генри Ринд вел раскопки в Фивах, когда он нашел древнее массовое захоронение. Останки принадлежали египетским принцессам. О них практически ничего не известно, поэтому ученые присвоили им коллективный титул "Дом королевских детей". Никто не знает историю захоронения, но фактом остается то, что в нем похоронены только придворные женщины и девочки королевской крови. Многие из имен, записанных в гробнице, довольно известны: например, Тиаа, сестра фараона Аменхотепа III. Ученые не знают, от чего умерли так много принцесс в течение правления всего одного фараона.





8. Святой Дмитрий



Святой Дмитрий.





Как всем известно, царь Иван Грозный убил своего сына, который должен был стать наследником престола. Вскоре после этого, жена Ивана родила еще одного мальчика, Дмитрия. Когда ребенку было всего два года, Иван Грозный умер, а на трон взошел старший сводный брат Дмитрия - Федор I. Болезненный царь Федор так и не смог произвести на свет наследника, поэтому следующим на очереди на престол был Дмитрий. Но в 1591 году девятилетний наследный принц умер при загадочных обстоятельствах. Согласно официальной версии, у него был нож в руке в то время, как с ним случился приступ. В итоге царевич нечаянно ударил себя в шею ножом. Одна из легенд гласит, что Дмитрия на самом деле убили по приказу Бориса Годунова, который в итоге стал царем. В 1606 году, через 15 лет после своей смерти, Дмитрий был объявлен святым Русской Православной Церковью.





9. Маленький Цезарь



Маленький Цезарь.





Сын Юлия Цезаря и Клеопатры прожил только 17 лет. Он родился в 47 г. до н.э., за три года до убийства Цезаря. В течение этого времени малыш правил Египтом вместе с Клеопатрой. Цезарион или "Маленький Цезарь", как его иногда называли, был королем Египта, но по какой-то загадочной причине, его имя практически не сохранилось в официальных документах. Одна теория гласит, что Клеопатра хотела продолжить свою династию близнецами, которых она позже она родила от Марка Антония, но это остается не доказанным. Когда Цезарион был подростком, он стал пешкой в смертельной борьбе за власть между Марком Антонием и племянником Юлия Цезаря Октавианом. Марк Антоний и Октавиан делили власть в Риме, но каждый хотел стать единственным правителем. Молодой король исчез, когда Октавиан стал единственным правителем Египта и Рима.





10. Анастасия Романова



Анастасия Романова.





Одной из самых интригующих загадок, связанных с правящими династиями, является тайна Анастасии Романовой, чьи останки не были идентифицированы в братской могиле расстрелянного в 1918 году царского семейства. В 2007 году могила Романовых была раскопана в радиусе около 70 метров от первоначального места захоронения. Находка была шокирующей. Были найдены останки жестоко убитых двух детей - совсем юного мальчика, а также девушки в возрасте 17 — 24 лет. Останки двух других царских детей найти не удалось. Были проведены три различных генетических теста, которые все показали, что Анастасии Романовой в могиле не было.Судьба представительницы 300-летней династии Романовых, до сих пор неизвестна.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2348628021766260878/

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