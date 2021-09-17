Еврейское проклятье Суворова: за что раввины прокляли его до пятого колена

Покорение восставшей Варшавы в 1794 году навсегда сделало Александра Суворова объектом исторической ненависти поляков. Однако была ещё одна пострадавшая сторона. Битва за польскую столицу сильно ударила по еврейскому населению, жившему в Праге, пригороде Варшавы на правом берегу Вислы. Именно эту часть города войска Суворова взяли стремительным штурмом 4 ноября 1794 года.

Проклятие раввинов

Несмотря на приказ полководца «с бабами не воевать», на городских улицах было убито много мирных жителей, из-за чего западная историография называет эти события «резнёй в Праге». В боях с русскими погиб и еврейский добровольческий кавалерийский полк. Религиозные лидеры иудейской общины не смогли простить Александра Суворова.

«Городок был утоплен в крови, и раввины Праги прокляли Суворова до пятого колена. И действительно, начались несчастья, которые преследовали род. Одно за другим», – рассказывала в 2011 году в интервью газете «Московский Комсомолец» представительница седьмого поколения рода Суворова немецкая графиня Фелицитас фон Ностиц.

Сам факт наложения проклятия не выглядит таким уж фантастическим. В Каббале — иудейском тайном учении — в самом деле есть ритуалы, предназначенные для нанесения вреда конкретному человеку.

Судьба потомков

Один из них – церемония «пульса денура» (с арамейского переводится как «удар огнём» или «огненные розги»). Согласно Талмуду, таким способом наказывались ангелы на небесах. Обряд используется крайне редко, только в исключительных случаях. По неподтверждённым сведениям, чтобы провести «пульса денура», 10 раввинов ночью в синагоге при свете чёрных свечей зачитывают отрывки из «Книги сияния» («Зогар»). Упомянутый в тексте молитвы человек, если он виновен, должен умереть в течение года. Однако «удар огня» не накладывается на неевреев, так что Суворов, вероятно, мог стать объектом какого-то другого, менее «смертоносного», но более «долгоиграющего» ритуала.

Ныне живущие потомки Суворова сходятся в том, что в судьбах членов их семьи действительно проявился какой-то злой рок.

Всё началось с единственного сына генералиссимуса, генерал-лейтенанта Аркадия Суворова, графа Рымникского. Его полководческие способности обещали ему большое будущее, но жизнь Аркадия трагически оборвалась в 26-летнем возрасте. Он утонул в той самой реке Рымник, на берегах которой его отец в 1789 году разгромил турок. 13 апреля 1811 года Аркадий Суворов пытался проехать через бурный поток вброд на коляске, и утонул, когда она опрокинулась. Версию адъютанта Суворова, Егора Фукса, о том, что Аркадий погиб, спасая тонущего кучера, современные историки считают вымыслом.

Внук полководца – Александр Аркадьевич Суворов – оказался в 1825 году причастен к восстанию декабристов, и в качестве наказания император Николай I послал его воевать на Кавказе. В остальном его жизнь сложилась вполне благополучно, но род Суворовых по мужской линии оборвался со смертью его сына Аркадия в 1893 году.

Что касается потомков генералиссимуса по женским линиям, то многие из его внуков и правнуков, по словам Фелицитас фон Ностиц, были «несчастными». Впрочем, графиня приводит ещё одно предание, объясняющее этот феномен. Дело в том, что внучка Суворова, Александра Голицына, поселилась с мужем-немцем в замке Дернебург, который до 1803 года был монастырём. Считается, что изгнанные монахини наложили проклятие на это место.

Действие «родового проклятия» можно усмотреть даже после пятого колена. Например, ныне живущая в Оренбурге Майя Алексеева-Суворова, считающая себя потомком Аркадия Суворова от его внебрачного сына Акинфия, рассказывала в 2019 году о судьбе другого потомка полководца. Этот человек якобы в 1990-х годах был осуждён на пожизненный срок за убийство и попал в тюрьму «Чёрный дельфин».

Стоит отметить, что количество разного рода трагических случаев в потомстве Суворова может объясняться простой статистикой. Уже по состоянию на 1900 год, когда праздновался юбилей смерти генералиссимуса, было известно о сотне его живых потомков, впоследствии же семья ещё больше разветвилась.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sueverija/165516-evreyskoe-proklyate-s...

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