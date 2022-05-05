Как сестра Ленина воспитала президента Тайваня

Президент Тайваня Цзян Цзинго, время правления которого окрестили «экономическим чудом», в зрелые годы стал ревностным сторонником идеологии, диаметрально противоположной социалистической.

Это своего рода парадокс, если принять во внимание тот факт, что в юношеские годы он воспитывался в семье вождя мирового пролетариата Ульянова (Ленина), был членом ВКП(б), а в супруги выбрал русскую женщину. Его жена Фаина Вахрева сумела преодолеть колоссальное различие в культуре и менталитете Запада и Востока и стала верной спутницей жизни для своего мужа.

Дружба с СССР, или как Цзян Цзинго, сын генералиссимуса Чан Кайши, попал в семью сестры Ленина Анны Елизаровой

Чан Кайши – генералиссимус и маршал, президент Китайской республики с 1946 по 1975 год, отец Цзян Цзинго.

Цзян Цзинго, сын лидера Китая Чан Кайши от первого брака, провёл детство вместе со своей матерью в небольшом провинциальном городке Сикоу. Оставив семью, отец все же не забывал о ребёнке. 20-е годы прошлого века ознаменовались укреплением дружественных отношений между СССР и Китаем.

Как политический деятель, Чан Кайши придерживался коммунистической платформы, за что получил поддержку советского правительства, и сумел использовать это для того, чтобы отправить 15-летнего сына на учёбу в Россию.

Подросток поселился у Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, старшей сестры руководителя партии большевиков Владимира Ильича Ленина, вдовы наркома путей сообщения Марка Тимофеевича Елизарова. После революции она стала главным историком своей семьи и занялась архивными исследованиями, посвящёнными генеалогическому древу рода Ульяновых. Своих детей у Анны не было, и нерастраченные материнские чувства женщина отдавала воспитаннику.

Проникшись благодарностью, Цзян Цзинго сменил имя и стал Николаем Владимировичем Елизаровым, взяв фамилию в честь Анны Ильиничны, а отчество в честь её брата-вождя революции. Не будучи кровным родственником Ленина, юноша стал членом семьи Ульяновых – названным племянником – и спустя несколько десятилетий достиг карьерной вершины, заняв президентское кресло Тайваня.

Звёздный путь Николая Елизарова: как инженер «Уралмаша» стал президентом Тайваня

В XX веке и китайцы, и советские граждане улыбались редко, а Цзян дружелюбно и уверенно улыбается на всех фото, и это было его фишкой.

В Москве Николай Елизаров набирался революционного опыта, готовился в политические лидеры. Будучи студентом Университета трудящихся Востока, осваивал азы марксизма-ленинизма, слушал лекции Сталина и Троцкого, изучал военное дело. В его послужном списке также Казанское танковое училище и Ленинградская военно-политическая академия. Николай освоил профессию слесаря на заводе «Динамо», во время проведения коллективизации в Московской области руководил колхозом. Став в 1932 году кандидатом в члены партии, был направлен в Свердловск, на строительство первенца советского машиностроения, индустриального гиганта – завода «Уралмаш».

На предприятии он проявил себя с лучшей стороны. Работая слесарем, организовал первую на заводе так называемую штурмовую бригаду из коммунистов и комсомольцев (такие бригады направлялись на прорывы на производстве), попал в «Красную книгу ударников», выполнял обязанности заместителя начальника цеха, редактировал заводскую многотиражку «За тяжёлое машиностроение».

После конфликта чанкайшистов с китайскими коммунистами отношения СССР с Поднебесной свелись на нет, и Николай Елизаров, который к тому времени успел обзавестись семьёй, был отправлен на родину. Потерпев поражение от коммунистов, Чан Кайши обосновался на Тайване. После его смерти Цзян-Николай возглавил государство и руководил им более 10 лет.

Любовь на всю жизнь: чем очаровала сына Чан Кайши уроженка Урала Фаина Вахрева, и как сложилась их совместная жизнь

Фаина и Николай (Цзян Цзинго) со старшим сыном.

На Урале Цзян Цзинго повстречал свою любовь. Его избранницей стала юная Фаина Вахрева – светловолосая и голубоглазая, излучающая оптимизм и жизнерадостность. У молодых людей было много общего: он на тот момент – бедный, загруженный работой парень, она – девушка из рабочей семьи, рано оставшаяся сиротой. Фаина – комсомолка, Николай – член партии. Оба активные, энергичные, доброжелательные, открытые. Фая увлекалась спортом: хорошо плавала, каталась на коньках, ездила на велосипеде. Цзян Цзинго часто сопровождал её на прогулках. К тому времени он уже бегло говорил по-русски, и они с Фаиной легко общались на любые темы.

После года знакомства Николай и Фаина поженились. Своего первенца они назвали Эриком (китайское имя Цзян Сяоюн). Семья жила скромно. Весь заработок муж отдавал супруге, предоставив ей вести хозяйство. Фаина была хорошей женой, всецело отдавала себя заботам о домочадцах.

Не изменилась она и в непривычной атмосфере жизни в далёком Китае, где получила новое имя – Цзян Фанлян, которое можно трактовать как «правильная и добропорядочная супруга». И Фаина полностью оправдала его. С первых же дней она начала старательно изучать китайский язык, носила китайскую одежду. Уважением и почтительностью добилась расположения родителей мужа. Фанлян соблюдала обычаи и традиции дома Цзян и так же воспитывала своих детей – троих сыновей и дочь. Гостеприимно принимала гостей, которых любил приглашать муж, и старалась сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя как дома.

Надёжный тыл, или как первая леди Цзян Фанлян обеспечивала политические успехи тайванского президента Цзян Цзинго

Первая леди Китая Цзян Фанлян (Фаина Вахрева) награждает тайваньских офицеров.

Идеальная невестка, жена и мать, Фанлян стала ещё и соратницей мужа в его политической деятельности. Начав продвигаться по карьерной лестнице, Цзян Цзинго охотно привлекал супругу к своим общественным делам. А она так же охотно откликалась и с присущим ей энтузиазмом помогала ему собирать средства, участвовала в митингах и демонстрациях.

Особые надежды Цзян Цзинго полагал на жену в работе среди женщин, с которыми общительная Фаина легко находила общий язык. Одним из проектов политического деятеля стал Дом образования для детей-сирот. Воплотив этот план в жизнь, Цзян Цзинго назначил директором учреждения свою супругу.

Цзян Цзинго не раз повторял своим детям, что повстречал их мать в один из нелёгких периодов, когда очень уставал физически и был морально подавлен вдали от родины и близких. Тогда именно Фаина протянула ему руку помощи, согрев душевным теплом. И на всю оставшуюся жизнь эта женщина стала его надёжным, понимающим и всепрощающим спутником.

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