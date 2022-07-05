Генерал Глотка: почему европейцы считали Суворова «кровожадным полудемоном»

Победы России всегда стояли комом в горле у ее врагов. Если на поле битвы у них не хватало сил одолеть нашу страну, то в ход шла пропаганда. Ярким примером такого «очернения» можно считать отношение «цивилизованной Европы» к Александру Суворову. Просвещенные европейцы обзывали полководца и «кровожадным полудемоном» и «генералом Глоткой»

«Варвар, залитый кровью…»

Именно так в своих дневниковых записях «Египетский поход» (издавались у нас в стране в составе «Избранных произведений») писал Наполеон Бонапарт. Согласитесь, несколько странно это слышать от человека, расстрелявшего из пушек недовольных на парижских улицах и полностью опустошившего Сирию в период Египетской экспедиции. Поводом же для европейской нелюбви стало участие Суворова в подавлении Польского восстания 1794 года.

Европейская и российская точки зрения на те события по сей день остаются противоположными. Так что спорить просто нет смысла. Факт остается фактом: русский гарнизон в Варшаве был частично перебит накануне Пасхи, когда солдаты и офицеры безоружными находились на богослужении. Вернуть мятежную польскую столицу под контроль выпало генерал-аншефу Александру Суворову. Сделать это без штурма тогдашнего предместья, а ныне района Варшавы, Праги было невозможно.

Резня в Праге

Так в западной (прежде всего, польской) историографии называют тот стремительный штурм практически с марша, когда русской армии всего за несколько часов удалось полностью подавить сопротивление. Магистрат Варшавы без особых раздумий согласился на мягкие условия капитуляции и уже через несколько дней русская армия торжественно вступила в город, а Суворов получил городские ключи и украшенную бриллиантами золотую табакерку с надписью: «Варшава — своему избавителю».

Надо сказать, что в своих принципах ведения войны Суворов был довольно тверд, а за неисполнение приказов карал сурово. Поэтому есть все основания полагать, что данные им перед штурмом наставления большинством были исполнены. Вот выдержка из сохранившегося в архиве приказа: «В дома не забегать, просящих пощады — щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать». Эту точку зрения подтверждает и Денис Давыдов, который в книге «Встреча с великим Суворовым» рассказывает, что полки, настроенные радикально антипольски, «были оставлены в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить свое мщение».

Генерал Глотка

Буквально на следующий день после штурма французские и британские газеты вышли с громкими заголовками, в которых Суворова величали «кровожадным полудемоном». В статьях, написанных со слов польской стороны, речь шла о 21 000 убитых поляков (в том числе и мирных жителях) и 6 000 плененных шляхтичах, которым по суворовскому приказу якобы отрубили руки.

Тогда же в английской прессе появилась и первая карикатура, изображавшая довольно неприятного чернобрового усача, с надписью «General Suwarrow». Хотя имя-отчество генерала названо не было (да и никакого портретного сходства не имелось) сомнений в том, кто имеется в виду не возникало. С тех пор Суворова в Европе изображали именно так: грозным, с большой залысиной, торчащими в разные стороны усами и бровями и почти неизменно в казацкой папахе или шлыке. А фамилия, созвучная с английским «swallow» — «глотка», стала его распространенным в Европе прозвищем.

Не только негатив

Стоит отметить, что это далеко не единственное прозвище Суворова. Так, австрийцы прозвали нашего полководца «Генерал Вперед» за блестящую победу при Рымнике. Тогда стремительный удар суворовской конницы во фланг турецкой армии стал решающим не только в битве, но и в войне. Османы тогда понесли жесточайшие потери в 15-20 тысяч человек, а русские потеряли не более 500 человек убитыми. Вот и решайте сами, «Глотка» он или все же «Вперед»...

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А вы знали об этом?

Гейтса отчислили из Гарварда в 1975 году, после двух лет учебы. Но несмотря на это, он получил множество докторских степеней в университетах по всему миру — например, в Стокгольмском университете в 2002 году, Голландской школе бизнеса, Университете бизнеса Ньенроде в 2003 году, Пекинском университете и Гарварде в 2007 году. 11 ноября 1994 года Билл Гейтс приобрел тетрадь научных записей Леонардо да Винчи «Лестерский кодекс» за 30,8 миллиона долларов. По словам самого предпринимателя, это была его вторая самая дорогая покупка после частного самолета. Билл и его супруга Мелинда развелись. Причиной стало намерение Гейтса не давать свое имущество своим детям . Билл Гейтс сыграл в теннис ради благотворительности с самым титулованным теннисистом планеты — Роджером Федерером. Билеты на мероприятие были распроданы, и было собрано 2 миллиона долларов.Состояние Гейтса оценивается в 116 миллиардов долларов

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