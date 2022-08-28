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Какой народ дольше всех сопротивлялся монгольским ордам?

С 1207 по 1308 годы монгольские вторжения затронули бóльшую часть Евразии. Кочевая армия прошлась по Китаю, Центральной Азии, Персии, Европе, Ближнему Востоку, Японии, Индии и даже по Филиппинам. Какой народ, согласно монгольским хроникам, оказал Чингисхану и его потомкам наиболее упорное сопротивление?

1.

Какой народ дольше всех сопротивлялся монгольским ордам?

Непокорный Урал
Согласно «Сокровенному сказанию монголов» – единственному литературному памятнику кочевников, составленному в XIII веке, самое упорное сопротивление Чингизиды встретили в Башкирии и Волжской Булгарии.

Более полные сведения оставил венгерский монах-доминиканец Юлиан, посетивший Улус Джучи (будущую Золотую Орду) в 1236 году. В своём докладе Папе Римскому Григорию IX монах указал, что встретил у кочевников грамотного посла, знавшего несколько языков.

Монгол рассказал, что их народ живёт по соседству с башкирскими племенами, которые не удавалось покорить на протяжении 14 лет. Таким образом, башкиры сумели оказать наиболее успешное сопротивление завоевателям.

2.

Какой народ дольше всех сопротивлялся монгольским ордам?


Кочевники Южного Урала воевали с монголами с 1221 по 1235 года, фактически сдерживая чингизидов от дальнейшего вторжения на Запад. В 1235 году башкирские племена были включены в состав Улуса Джучи на вассальных условиях с сохранением родоплеменной знати и определенной автономией.

Для сравнения, Тангутское ханство пало за 1 год, Хорезм – 2 года. Русь потеряла значительную часть армии в битве на Калке в 1223 году, когда помогала половцам отбиваться от монголов. Через 14 лет началось полноценное вторжение кочевников, и русские земли были покорены и практически полностью разорены за 5 лет. Многие города, включая Киев, были разграблены.

Кто такие башкиры?
Считается, впервые башкиры были упомянуты в «Армянской географии» VII века н.э. под именем «бушки». Территория кочевников определялась истоками Камы и Урала. Те же географические рамки позже указывали арабские путешественники IX-XII веков.

3.

Какой народ дольше всех сопротивлялся монгольским ордам?


С середины XI века хозяевами всего степного пояса Евразии были половцы, оттеснившие огузов и печенегов. Однако башкиры в половецкий племенной союз не вошли и, вероятно, сохраняли независимость.

Между тем, часть западных племён входила в состав Волжской Булгарии – государства по берегам Волги. Исходя из этого, ряд историков объединяют завоевание монголами Поволжья и Урала в одно историческое событие. С этой точки зрения, Волжская Булгария воевала с Монгольской империей с 1221 по 1240 года.

Однако полноценный поход монголов на булгар и Русь начался только в 1236 году после завоевания Южного Урала, где селились башкирские племена. С 1236 года башкиры почти полностью вошли в состав многонационального войска Батыя и воевали уже против бывших родственных племён.

4.

Какой народ дольше всех сопротивлялся монгольским ордам?


В отличие от булгар, чья знать оказалась полностью уничтожена, а народ ассимилирован, с башкирами монголы ограничились вассальным договором. Народ смог выжить и сохранить язык и устои. Заодно обзавёлся званием «самого стойкого» этноса против завоеваний Чингизидов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2553959819801790561

А вы знали об  этом?

Есть такое место в мировом океане называется оно «Конские широты». Это районы Мирового океана между 30 и 35° с. ш. и ю. ш., для которых характерны субтропические океанические антициклоны со слабыми ветрами и частыми штилями. Простыми словами - это пустыня в океане. Там мало жизни. Нет морских обитателей, которых можно половить на обед, жара и полное безветрие. В американском варианте Википедии эти места называют "Лошадиные широты".Когда испанцы на кораблях перевозили лошадей в свои колонии в Западной Индии и Америке, корабли часто попадали в безветренный плен посреди океана. Это серьезно затягивало плавание. В результате истощения запасов пресной воды, моряки не могли содержать лошадей.Именно поэтому средневековые моряки, пересекая океан, выбрасывали за борт уже умирающих  от жажды лошадей!

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