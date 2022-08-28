Какой народ дольше всех сопротивлялся монгольским ордам?

С 1207 по 1308 годы монгольские вторжения затронули бóльшую часть Евразии. Кочевая армия прошлась по Китаю, Центральной Азии, Персии, Европе, Ближнему Востоку, Японии, Индии и даже по Филиппинам. Какой народ, согласно монгольским хроникам, оказал Чингисхану и его потомкам наиболее упорное сопротивление?

1.

Непокорный Урал

Согласно «Сокровенному сказанию монголов» – единственному литературному памятнику кочевников, составленному в XIII веке, самое упорное сопротивление Чингизиды встретили в Башкирии и Волжской Булгарии.

Более полные сведения оставил венгерский монах-доминиканец Юлиан, посетивший Улус Джучи (будущую Золотую Орду) в 1236 году. В своём докладе Папе Римскому Григорию IX монах указал, что встретил у кочевников грамотного посла, знавшего несколько языков.

Монгол рассказал, что их народ живёт по соседству с башкирскими племенами, которые не удавалось покорить на протяжении 14 лет. Таким образом, башкиры сумели оказать наиболее успешное сопротивление завоевателям.

2.



Кочевники Южного Урала воевали с монголами с 1221 по 1235 года, фактически сдерживая чингизидов от дальнейшего вторжения на Запад. В 1235 году башкирские племена были включены в состав Улуса Джучи на вассальных условиях с сохранением родоплеменной знати и определенной автономией.

Для сравнения, Тангутское ханство пало за 1 год, Хорезм – 2 года. Русь потеряла значительную часть армии в битве на Калке в 1223 году, когда помогала половцам отбиваться от монголов. Через 14 лет началось полноценное вторжение кочевников, и русские земли были покорены и практически полностью разорены за 5 лет. Многие города, включая Киев, были разграблены.

Кто такие башкиры?

Считается, впервые башкиры были упомянуты в «Армянской географии» VII века н.э. под именем «бушки». Территория кочевников определялась истоками Камы и Урала. Те же географические рамки позже указывали арабские путешественники IX-XII веков.

3.



С середины XI века хозяевами всего степного пояса Евразии были половцы, оттеснившие огузов и печенегов. Однако башкиры в половецкий племенной союз не вошли и, вероятно, сохраняли независимость.

Между тем, часть западных племён входила в состав Волжской Булгарии – государства по берегам Волги. Исходя из этого, ряд историков объединяют завоевание монголами Поволжья и Урала в одно историческое событие. С этой точки зрения, Волжская Булгария воевала с Монгольской империей с 1221 по 1240 года.

Однако полноценный поход монголов на булгар и Русь начался только в 1236 году после завоевания Южного Урала, где селились башкирские племена. С 1236 года башкиры почти полностью вошли в состав многонационального войска Батыя и воевали уже против бывших родственных племён.

4.



В отличие от булгар, чья знать оказалась полностью уничтожена, а народ ассимилирован, с башкирами монголы ограничились вассальным договором. Народ смог выжить и сохранить язык и устои. Заодно обзавёлся званием «самого стойкого» этноса против завоеваний Чингизидов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2553959819801790561

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Есть такое место в мировом океане называется оно «Конские широты». Это районы Мирового океана между 30 и 35° с. ш. и ю. ш., для которых характерны субтропические океанические антициклоны со слабыми ветрами и частыми штилями. Простыми словами - это пустыня в океане. Там мало жизни. Нет морских обитателей, которых можно половить на обед, жара и полное безветрие. В американском варианте Википедии эти места называют "Лошадиные широты".Когда испанцы на кораблях перевозили лошадей в свои колонии в Западной Индии и Америке, корабли часто попадали в безветренный плен посреди океана. Это серьезно затягивало плавание. В результате истощения запасов пресной воды, моряки не могли содержать лошадей.Именно поэтому средневековые моряки, пересекая океан, выбрасывали за борт уже умирающих от жажды лошадей!

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