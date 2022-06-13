Что представляет собой индуизм и когда он появился?

Индуизм для представителей западной цивилизации до сих пор остается одной большой загадкой. Сегодня интерес к религиям как таковым постепенно уменьшается, но это все же несколько несправедливо. Хотя бы потому, что индуистами себя считают около миллиарда жителей нашей планеты, в том числе около 80% индусов.

1.



Литературное наследие этой религии гораздо обширнее, чем у христианства, мусульманства и иудаизма вместе взятых. Человеку не хватит всей жизни, чтобы ознакомиться с ним. Та же «Бхагавад-Гита» весьма популярна во всем мире и часто цитируется. Можно вспомнить йогу, которая своими корнями также уходит в индуизм. Не забудем и про буддизм, родившийся в Индии и позаимствовавший здесь ряд основополагающих представлений вроде кармы и реинкарнации.

Вполне вероятно, что «таинственность» индуизма объясняется отсутствием в нем фундаментальной догмы. Последователям других культурных традиций осознать возможность существования такой религии действительно непросто. Она, если так можно выразиться, плюралистическая. Индуисты не стремятся обращать в неё посторонних людей и не затыкают рот «еретикам». В этом никогда не было необходимости.

Объяснить суть индуизма непросто. Британский писатель Клайв Льюис, известный всему миру по «Хроникам Нарнии», однажды сравнил религии с супом, который может быть «густым» или «жидким».

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К первой категории он отнес те, что богаты формальными ритуалами. Вторые больше озабочены абстрактными идеями, вроде природы Вселенной, добра и зла.



Индуизм «густой» и «жидкий» одновременно. К тому же он многолик. Один и тот же бог в Пенджабе именуется и изображается не так, как, например, в Бенгалии. По своей сути это все-таки монотеизм. У индуистов есть единый вселенский бог Брахман, хотя разные школы по-своему интерпретируют его природу. Это абсолют, который иногда принимает форму меньших богов, вроде Шивы и Вишну, чтобы позволить человеку понять себя.

История индуизма

Первые исторические свидетельства о верованиях, ставших фундаментом индуизма, датируются примерно 3000-м годом до н.э. Их исповедовали представители довольно развитой цивилизации, возникшей в долине реки Инд. Через полтора тысячелетия в страну вторглись племена из Западной Азии, которые принесли с собой санскрит и собственный пантеон богов (Агни, Индра и т.д.). Веды, то есть книги с гимнами, стихами и описаниями ритуалов также были наследием этих пришельцев.

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Синтез двух систем верований происходил весьма интересным образом. Ведическая религия смешалась с обычаями коренных индийцев, но при этом «импортированные» боги потеряли значение или стали отождествляться с местными аналогами. Духовенство, в свою очередь, при обращении к метафизике и морали стало опираться на мистическую поэзию Вед. Результат этого смешения нашел выражение в Упанишадах – трактатах, записанных после 700 года до н.э.

Ведическую религию на территорию Индии принесли индоевропейские племена. Сегодня считается, что впоследствии от них произошли кельты, латины, германцы, иранцы, греки, армяне, индийцы, некоторые другие народы. В наши дни эти этносы могут разительно отличаться друг от друга, однако многие черты и особенности, в том числе культурного характера, связывают их до сих пор.

Интересно, что индусы до определенного периода своей истории идентифицировали себя не по принадлежности к этносу или государству, а по признаку почитания Шивы, Вишну, Шакти и других персонажей постведического пантеона.

В 16 веке, после прихода Великих Моголов, коренные местные жители осознали, что отличаются от захватчиков-мусульман религиозной принадлежностью, и ввели это обобщающее понятие в свои языки. Термины «индуизм» и «индуист», тем временем, закрепились лишь после того, как были придуманы и введены в оборот британским академическим сообществом.

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Современный индуизм

Человеческая цивилизация, что бы там ни говорили, постоянно развивается, вследствие чего у всех религий мира имеются серьезные проблемы с количеством адептов. Индуизм, тем не менее, держится в этом плане довольно стойко. Отчасти это объясняется его гибкостью и прагматизмом.

Непростые отношения сложились у его последователей с мусульманами. Корни вражды уходят в эпоху правления Великих Моголов, когда индийцев вынуждали отказываться от древних традиций и навязывали им чужую религию. Сегодня в Индии номинально около 15% мусульман и 80% индуистов, но число последних увеличивается гораздо быстрее. За пределами страны индуизм становится всё популярнее, о чем можно судить хотя бы по количеству знаменитостей, заявляющих о своей принадлежности к ней.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2498903672571300260/

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