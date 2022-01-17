План «Д»: в каком случае Сталин готов был взорвать Ленинград

«Эти планы кажутся невероятными»
Согласно версии ряда исследователей, генерал армии Георгий Жуков накануне переброски на Ленинградский фронт получил от Сталина инструкцию: в случае, если северную столицу не удастся удержать, её следует взорвать, а войска – вывести из окружения. Речь шла о полумиллионе солдат и офицеров, спасение которых, учитывая грандиозные потери 1941 года, представлялось Ставке важнейшим делом.
Однако сам Жуков в «Воспоминаниях и размышлениях» утверждает, что узнал о подобных планах только 9 сентября, по прибытии в блокированный город. Понимая, насколько шокирующей в 1969 году могла быть правда военного времени, маршал «щадит чувства читателей», умалчивая о подробностях операции.
«Уже в Смольном я узнал, что рассматривается вопрос о мерах, которые следует провести в случае невозможности удержать Ленинград, – писал Жуков. – Эти меры (я не буду их перечислять) предусматривали уничтожение важнейших военных объектов.Сейчас, четверть века спустя, эти планы кажутся невероятными».Жуков явно лукавит, употребляя словосочетание «военные объекты» – на самом деле под этим понимались отнюдь не только штабы, казармы и оборонные предприятия.
Некоторые публицисты видят в готовности Сталина уничтожить Ленинград признак застарелой ненависти вождя к «городу Кирова», однако в действительности ничего особенного в этих планах не было. Масштабные разрушения были городским вариантом тактики «выжженной земли». Показательна в этом смысле судьба Киева. Перед приходом немцев советские диверсанты заминировали древний Крещатик, и он буквально взлетел на воздух через несколько дней оккупации.
«План «Д»
Нереализованные «меры» по уничтожению промышленности и инфраструктуры Ленинграда историки именуют «Планом «Д». Сборник рассекреченных документов, проливающий свет на эту операцию, был опубликован в 2005 году в серии «Архив большого дома». По словам участвовавшего в издании историка Никиты Ломагина, подготовка плана по предприятиям Ленинграда началась 15 сентября, а актуальным он оставался вплоть до февраля 1944 года. Перечень объектов, подлежащих уничтожению в случае отхода войск, составляли особые «тройки» при райкомах ВКП (б) Ленинграда. Координировал работу прилетевший из Москвы вместе с Жуковым заместитель наркома внутренних дел Всеволод Меркулов.
В некоторых публикациях масштабы запланированных разрушений сильно преувеличены – говорится о 58 тысячах объектов, в т.ч. жилых домов. В действительности же, как следует из обнародованных документов, к началу октября появился список из 380 объектов (из них 250 важнейших). В нём фигурируют как крупные промышленные предприятия (Ижорский завод, «Электросила», завод им. Кирова), так и менее ценные для обороны (дрожжевой завод, фабрика грампластинок). Также планировалось взорвать крупные магазины («Пассаж», Дом Ленинградской Торговли), электростанции, железнодорожные депо, телефонные станции, мосты через Неву и т.д. Здания предполагалось поджигать и затапливать, а приборы и агрегаты на заводах – разбивать топорами и кувалдами. Часть взрывных устройств, вероятно, как и в Киеве, должна была сработать уже после занятия города немцами.
«Если всё это так, то становится понятным, почему городские власти не заготовили запасов продовольствия. Они были заняты минированием», — отзывался о «Плане «Д» автор «Блокадной книги» Даниил Гранин.
С одной стороны, в вышесказанном нет ничего необычного для тех времён. Например, в Москве на случай оставления города был план по уничтожению 1119 предприятий. С другой стороны, судьба гражданского населения Ленинграда представлялась властям второстепенной. Планов всеобщей эвакуации не составлялось, и часть жителей была обречена на то, чтобы быть погребенной в руинах разрушенного города.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
В том, что этот чудовищный план был бы осуществлен, сомневаться не приходится, особенно вспомнив судьбу исторического центра Киева, который после сдачи города немцам по приказу Сталина был взорван вместе с его жителями! Разве для кровавого диктатора Сталина существовало что-то святое на этом свете?
Разве глава государства, заботящийся о своем народе, мог приказать взорвать Иваньковское и Истринское водохранилища для предотвращения продвижения немцев к Москве, предварительно не предупредив собственное население об эвакуации? Именно в результате этого десятки тысяч жителей тридцати деревень поголовно были затоплены в лютый морозный день 26 ноября 1941 г. ледяной водой с осколками мелкого льда!
Еще более худшая участь ждала москвичей, поскольку в случае провала обороны столицы, мстительный Сталин после эвакуации задумал полностью разрушить и затопить Москву, взорвав Химкинскую плотину.
И разве не кощунство, когда во время массовых отступлений в 1941 году ,опасаясь что заключенные в тюрьмах СССР встанут на сторону немцев, Сталин приказал уничтожить многих из них. По некоторым данным непосредственно в тюрьмах тогда было уничтожено десятки тысяч заключенных!
Что касается сталинской «тактики выжженной земли», то подобный метод применялся и Петром I во время наступления шведской армии, и Александром I перед наступающей наполеоновской армией в 1812 году. Однако тогда это не принимало таких жестоких и чудовищных последствий для самого населения как в войне с гитлеровцами, когда часто население оставалось без жилья в лютые морозы !
Кроме того, в результате проведения сталинской «тактики выжженной земли» был , например , уничтожен Успенский собор Киево-Печерской лавры. Однако еще более зловещим преступлением был преднамеренный взрыв Днепрогэса, в результате чего было утоплено до 20 тыс. советских военнослужащих и до 80 тыс. гражданского населения, заранее неосведомленных о готовящем подрыве плотины !
Большинство историков, а также знаменитый советский диверсант И. Старинов, подобную кровавую тактику Сталина считали просто преступной и бесполезной, так как потраченные силы можно было использовать с большей пользой, при этом обойдясь наименьшими жертвами!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
«Проклятая страсть»: почему Лев Толстой просил помощи у Некрасова и Тургеневаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43460829391/-
За что Владимир Маяковский хотел избить Максима Горькогоhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43668061328/
Свежие комментарии