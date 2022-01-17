План «Д»: в каком случае Сталин готов был взорвать Ленинград

«Эти планы кажутся невероятными»

Согласно версии ряда исследователей, генерал армии Георгий Жуков накануне переброски на Ленинградский фронт получил от Сталина инструкцию: в случае, если северную столицу не удастся удержать, её следует взорвать, а войска – вывести из окружения. Речь шла о полумиллионе солдат и офицеров, спасение которых, учитывая грандиозные потери 1941 года, представлялось Ставке важнейшим делом.

Однако сам Жуков в «Воспоминаниях и размышлениях» утверждает, что узнал о подобных планах только 9 сентября, по прибытии в блокированный город. Понимая, насколько шокирующей в 1969 году могла быть правда военного времени, маршал «щадит чувства читателей», умалчивая о подробностях операции.

«Уже в Смольном я узнал, что рассматривается вопрос о мерах, которые следует провести в случае невозможности удержать Ленинград, – писал Жуков. – Эти меры (я не буду их перечислять) предусматривали уничтожение важнейших военных объектов.

Сейчас, четверть века спустя, эти планы кажутся невероятными».Жуков явно лукавит, употребляя словосочетание «военные объекты» – на самом деле под этим понимались отнюдь не только штабы, казармы и оборонные предприятия.

Некоторые публицисты видят в готовности Сталина уничтожить Ленинград признак застарелой ненависти вождя к «городу Кирова», однако в действительности ничего особенного в этих планах не было. Масштабные разрушения были городским вариантом тактики «выжженной земли». Показательна в этом смысле судьба Киева. Перед приходом немцев советские диверсанты заминировали древний Крещатик, и он буквально взлетел на воздух через несколько дней оккупации.