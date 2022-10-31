1. Ответы на критические замечания

2. Международное положение России

«Оставляя раз за разом направленные против тебя демонстративные удары безнаказанными, ты создаешь впечатление своей неспособности на них отвечать. И, оставляя раз за разом безнаказанными надругательства над своими святынями, создаешь впечатление отсутствия у тебя тех ценностей, за которые ты готов сражаться».

3. Армия

4. Культура

5. И немного про Наполеона

«Самая большая непристойность – это браться за дело, которое не умеешь делать».