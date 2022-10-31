Самая большая непристойность

1. Ответы на критические замечания
1.1. Критика к заметке «Пока надеюсь» от 28.03.2022 года: - Балансовые комиссии периода Советского Союза переносить на сегодняшнее время неправильно. Ответ на критику: виноват. Я не совсем однозначно написал, что балансовые комиссии у нас были организованы в средине 90-х. И наработка из Страны Советов очень помогла предприятию.
1.2. Здесь и далее критика к заметке «Почему запад нас обыгрывает?» от 19.06.2022 года. Критика выражения «управляющее (корректирующее) воздействие в ответ на отклонение процесса от нормального должно быть большим по величине, чем отклонение»: - Инженер бы такого не написал… Такой наивный подход «чем больше, тем лучше» был причиной катастроф первых автоматических систем, пока учёные теорию управления не придумали.
Ответ на критику: автор лет 60 назад в радиотехникуме узнал про САР, на что ссылается комментатор. А в заметке говорится не об автоматических системах, а о системе управления социальными процессами. Почувствуйте разницу. А всё потому, что, управляя социальными процессами, надо иметь в виду реакцию общества/коллектива; пострадавших от отклонения процесса; виновных в отклонении; виновных в неверном планировании и т. д и т. п. Не просто так в Советском Союзе расстреливали за некоторые несмертельные уголовные преступления. Аналогично учитывать, если отклонение, которое коснулось лишь вас, произошло от действий близкого вам человека или от недруга.
1.3. Критика: - Прикольное название «точка зрения инженера». Инженера по маркетингу и сбыту?
Ответ на критику: вот меня мама (отец умер рано) учила думать о людях хорошо до тех пор, пока они не показали свою нехорошесть. А вас родители чему хорошему учили? И для сведения – автор стал инженером полвека назад и в цехах работал чуть не 40 лет.
1.4. Критика: - Набор фраз и ничего интересного. Обычный паразит. Ответ на критику: есть хорошее правило – таким «интеллектуалам» отвечать «нет слов».
1.5. Критика: - При чем здесь точка зрения инженера? Какая-то демагогия. Как эту статью пропустили?
Ответ на критику: а с чего инженер – это узкий специалист? Настоящий инженер это не только хороший технарь, но и хороший руководитель. Вот я горжусь больше своих изобретений тем, что со мною первыми здороваются классные рабочие из трёх цехов моего предприятия, у которых и ордена, и звания. Правда, всё меньше остаётся этих знакомых… Ну и вопрос - где в заметке демагогия?
1.6. Критика: - Мда... автор совсем съехал... какие-то мы, какие-то они. А уж про проигрывание Западу вообще насмешил. Такое впечатление, что статья написана врагом России, а не патриотом, их у нас много, рядящихся в патриотические одежды, а по факту – та же самая пятая колонна.
Ответ на критику: нет слов. Особенно в свете происходящего на Украине и вокруг Украины.
1.7. Уже в который раз призываю написать комментарий, соотнести его с правилами сайта, соотнести его со статьёй, подумать, стоит ли публиковать. А к заказным комментариям – не забывать, что услужливый неумный опаснее врага. И неприятно, что люди не понимают или не хотят понять, что без критики, как без обратной связи, любая система останавливается или идёт вразнос. Причём социальная система в экономическом развитии может остановиться, одновременно в отрицательных характеристиках (коррупция, продвижение удобных и своих, зажим неудобных и чужих) пойти вразнос.
2. Международное положение России
2.1. Я неоднократно писал, что у нас МИД не хочет жёстко представлять интересы России. Кто знает, что с 10 по 20 августа в Душанбе проведены организованные Центральным командованием ВС США учения Regional Cooperation – 2022? Да, именно США и в Средней Азии. Согласно официальной версии – с целью «укрепления региональной безопасности и стабильности, повышения возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика».
В командно-штабной части учений, которые осудил соседний Афганистан, приняли участие военнослужащие из США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также Монголии и Пакистана в качестве наблюдателей. Помимо этого, Таджикистан и США в течение пяти дней провели «практическую отработку задач» в учебном центре «Фахрабад». Для этого в Таджикистан прибыли американские военные со своей техникой. Источник: KM.ru 16.08.2022. Почему МИД не выразил по меньшей мере недоумения? А после случившегося на Украине в сентябре и позже государства Средней Азии вообще перестанут считаться с нами. Поинтересуйтесь, как они голосуют в ООН.
2.2. У нас практически нет союзников. Ну разве Белоруссия, да и то постольку, поскольку там рулит Батька. Откройте глаза. Китай нам не союзник, а лишь попутчик. И не потому, что, как говорят наши СМИ, Китай насторожён ко всему иностранному. А потому что Китай – социалистическая страна и социалистическое государство. И Китай видит, что Россия – капиталистическое государство. Постоянно повторяю избитые истины: гипотеза, объясняющая известные факты, становится теорией. Отсюда прекрасно объясняются все выверты нашей внешней политики. Многие у нас наверху хотят помириться с Западом, и потому полностью Китай нам не доверяет. Да, это моё мнение, но оно основано на фактах. Вот кто мешает нам предложить Ирану договор о союзе, дружбе и взаимопомощи? А то дожили, ЕС пошлёт миротворцев на границу Армении с Азербайджаном. А с чьей подачи разрешён вывод в огромных количествах золотовалюты на Запад?
2.3. Посмотрите или послушайте нашего полпреда в ООН. Впечатление, что он читает лекцию нерадивым и нелюбимым студентам, мнение которых ему не интересно. Разве нельзя подобрать на это место трибуна типа Кирова или Фиделя Кастро?
2.4. При нынешнем министре иностранных дел число наших недругов, да и просто злобных врагов, увеличилось, а число нейтрально относящихся – сократилось. А то, что он выглядит импозантно, так нам это зачем? Фурсенко, бывший министром образования, известный высказываниями о том, какое образование достаточно народу, тоже импозантен. Насколько министр иностранных дел виноват в провалах нашей внешней политики, не знаю. Но знаю, что приличный человек в таких обстоятельствах возьмёт вину на себя и уйдёт.
2.5. Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор МГУ, сказал:
Дополню Черняховского – система управления требует не ждать, а реагировать сразу.
3. Армия
3.1. Если в финансах дело не очень, т. е. сотни миллиардов долларов лежат у врага, а ещё этот год будет рекордным по объёмам вывода финансов из страны; если импортозамещение кое-где выразилось в наклейке наших шильдиков; если в медицине оптимизация, т. е. с ковидом из одного города везут в другой, а с пневмонией – в третий; если с образованием родители задумываются о формальной смене прописки ребёнку, чтобы записать в школу, где есть учителя по основным предметам (просто учителя, отнюдь не гении педагогики); то и в армии должно быть не совсем всё прекрасно. Это я так думал примерно до лета. Но всё оказалось как в песне о маркизе.
Кстати, о выводе финансов из страны. Если учитывать разницу в привлечённых и вывезенных финансах, что необходимо учитывать в валовом продукте за год, то наша экономика вообще выглядит стагнирующей и колониальной. Ожидается рекордный вывод из страны более 200 млрд долларов. И какая разница, ротшильды выводят их или абрамовичи.
3.2. Вот я ни разу не механик, не электрик, не энергетик, не кладовщик. Я был чистый технолог-производственник. Тем не менее в цехах, где работал, не менее раза в неделю, и не на словах, интересовался проблемами служб обеспечения. Давно считаю, что нет вспомогательных служб в любой сфере деятельности, а есть полноправные с производственными – службы обеспечения. Все дело делают. По должности был я начальником объекта ГО и потому знал, где у меня действительно годные противогазы и как запустить ФВ станцию. А что у нас в армии с обеспечением? А то, что на моём Среднем Урале граждане помогают экипировать дополнительно мобилизованных.
3.3. А разве тайна за семью печатями требование максимальной концентрации сил при решении сложных задач? Проще говоря, большие батальоны всегда правы. Это при условии, когда все заодно и когда привлекаемые средства достаточно большие, чтобы не отдавать территории после того, как их заняли.
3.4. Почему история с Навальным ничему не научила, когда выпустили его, не озаботившись при свидетелях взять у него все анализы? Почему мордой лица вляпались в Буче, а потом под Красным Лиманом? Ведь обыватель на Западе считает, что мы убивали мирных людей там и там.
4. Культура
Да нет у нас культуры для страны, для народа. Посмотрите и послушайте госканалы ТВ и радио. Где патриотизм, вызывающий гордость за страну? Почему уйма передач с дебильно кривляющимися артистами? Почему уйма передач про артистов, про то, какие они замечательные? Почему практически нет передач про действительно замечательных соотечественников, работавших и работающих на страну? Зачем стране сериалы про богатых, где учат воровать, красть детей и прочей чернухе? И не надо думать, что эти сериалы не оказывают влияния. Грязь, с которой не борются, расползается.
5. И немного про Наполеона
Есть у Наполеона высказывание:
Так что пока не будет повсеместно проведено что-то вроде гласных балансовых комиссий (см. заметку «Пока надеюсь»), с раздачей заслуженного, с выработкой нового, так и будем вляпываться.
Сейчас звучат призывы не нагнетать страсти вокруг недостатков и провалов, а всем, как один… Да нельзя так делать! Надо вредителя прилюдно посадить. Неумного – прилюдно выгнать. Поставить прилюдно в позу того, кто рекомендовал вредителя и неумного. Вот это и будет лучшей частью консолидации общества. И заниматься этим надо немедля и надолго. Не оставят нас в покое никогда. И потому надо во главе любого дела в стране видеть грамотного, опытного, болеющего и ответственного за результаты своей деятельности руководителя.
А вы знали об этом?
Среди водителей существует своеобразная система обмена информацией. Все знают о том, что мигание дальнего света встречного автомобиля призывает снизить скорость. Часто водители благодарят друг друга, включая аварийную сигнализацию. Основная часть таких своеобразных "знаков" известна всем автолюбителям со стажем.С появлением сигнальных жилетов появился еще один метод донести информацию до автомобилистов, проезжающих мимо. К сожалению, знают об этом не все.Если у припаркованного на обочине автомобиля на зеркале висит сигнальный жилет, это просьба о помощи. Инициатива пошла от дальнобойщиков.
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"Воззвание украинскому народу"https://otari.mirtesen.ru/blog/43662370350/
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