5 худших реплик Автомата Калашникова, от которых у советского военного волосы встали бы дыбом

Автомат Калашникова – замечательный пример действительно массового оружия, которым можно без особых проблем вооружить армию. Простой, надежный и эффективный – он не просто так снискал свою славу. Чего уж там говорить, АК-74 присутствует даже на гербах и флагах.

Само собой, как и любую другу популярную вещь, автомат Калашникова со временем стали выпускать все кому не лень, в том числе без соответствующей лицензии.

1. Китай

Производятся по лицензии.

В свое время технология производства АК попала в Поднебесную непосредственно из СССР, причем вполне официально. Выпускалось оружие под названием «Тип 56». В последующие годы появились модели «Тип 81» и «Тип 95», качество которых относительно АКМ упало просто астрономически. Все потому, что данные образцы оружия идут преимущественно на экспорт в страны третьего мира, а там уже важны количество и цена, а не качество и надежность. Тем удивительнее, что из всех копий Калашников из Поднебесной – не самый плохой вариант.

2. Ирак

Все было очень плохо.

В Ираке автоматы делали до 2003 года, причем без лицензии. По некоторым данным, технология производства автомата Калашникова попала в страну из Югославии после распада Советского Союза. Иракские АК – это что-то с чем-то.

3. США

Из-за низкокачественных материалов и отсутствия антикоррозийной защиты они начинают ржаветь так, что уже совсем вскоре оружие не спасают никакие попытки его отчистить.

Лучшие и худшие копии.

На сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки имеются десятки производителей, которые выпускают копии советских автоматов. Как это бывает с Америкой во многих других вопросах, здесь умудряются одновременно делать АК едва ли не лучше, чем в СССР и в то же время умудряются делать АК едва ли не хуже, чем в Ираке. Все зависит от опыта и ответственности конкретной компании. Ситуация с качеством производства ухудшилась в 2004 году, когда на смену маленьким мастерским, делающим замечательные кастомные образцы оружия, хлынули все желающие. Впрочем настоящие ценители все равно берут АК за границей в странах бывшего СССР.

4. Эфиопия

Это не дубинка, парень.

В обход всех санкций производство АК-74 было налажено в Эфиопии (кто бы мог подумать) при помощи Северной Кореи. Внешне автомат был очень похож на те, что делали в Восточной Германии. Впрочем на этом сходство с немецкими образцами советского автомата заканчивались. Как и в случае с Ираком, использование плохих материалов и нарушение технологии производства привело к тому, что эфиопские автоматы гниют быстрее упавших яблок. Клепки ставятся зачастую вручную, при помощи молотка, а не специального станка…

5. Пакистан

Ситуация схожа с той, что в США.

Ситуация с производством автоматов в Пакистане напоминает ситуацию с США, здесь делают одновременно отличные и откровенно отвратительные копии советского автомата. Технология в Пакистан попала (по всей видимости) из Китая. Правда, в отличие от Америки в Пакистане АК-74 собирают на государственных предприятиях, а вовсе не в маленьких мастерских. Эти образцы оружия характеризуются достойным уровнем качества. Другое дело – нелегальное производство АК в «черных» мастерских. Периодически, там собирают такие Калашниковы, что вообще удивляешься, как они функционируют… Конечно, работают они совсем непродолжительное время в 9 из 10 случаев.

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