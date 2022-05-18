9 волнующих тайн, раскрытых наукой совсем недавно

История человечества — это история поиска, помогающего понять окружающий мир. В мире существует великое множество тайн, не поддающихся объяснению.

Однако историки и учёные продолжают работать, чтобы разгадать тайны Вселенной и тайны нашего собственного прошлого.

О некоторых их успехах учёных речь пойдёт ниже.

1. Идентификация «головы Бошэма»

200 лет назад странная каменная голова весом в 170 кг была обнаружена в клумбе в Чичестере, Англия. Происхождение головы оставалось тайной вплоть до октября 2013-го года, когда археологи использовали технологию лазерного сканирования и идентифицировали её как голову статуи римского императора Траяна. «Голова Бошэма» датируется 122-м годом н. э. и представляет собой одну из самых значимых реликвий периода римской Британии.

Ранее идентификация головы считалась невозможной, учитывая степень её распада (она, возможно, какое-то время лежала на дне моря). Тем не менее, современные лазерные технологии позволили учёным определить черты лица и даже причёску, и всё это указывало на императора Траяна. Сейчас историки считают, что статуя должна была приветствовать путешественников, оказавшихся в гавани Чичестера.

2. Место, где затонула «Санта-Мария»

В 1984-м году подводный археолог Барри Клиффорд вошёл в историю, когда обнаружил место, где затонул доверху загруженный сокровищами пиратский корабль «Уида».

Это стало единственным в истории полностью подтверждённым пиратским кораблекрушением из когда-либо обнаруженных. Но ранее Клиффорд также утверждал, что сделал ещё более драматическое открытие: он нашёл место, где после крушения затонула «Санта-Мария». Флагман Колумба лихо сел на мель в канун Рождества 1492-го года, заставив знаменитого путешественника ковылять обратно в Европу на «Нинье». За одиннадцать лет до открытия Клиффорда в ходе длительного исследования было установлено предположительное местоположение форта, построенного Колумбом после крушения «Санта-Марии». Клиффорд решил сравнить местоположение форта с записями в дневниках Колумба, чтобы точнее определить место крушения.

К своему удивлению, Клиффорд понял, что уже давно всё обнаружил: его команда сфотографировала флагман Колумба давным-давно, только в тот момент никто не понимал, что именно они снимают. Погружения, предпринятые в этом месте, подтвердили, что судно на дне было такого же размера, как «Санта-Мария». Орудия на этом корабле были такими же, какие несла на борту «Санта-Мария». Сейчас кажется почти бесспорным, что место крушения «Санта-Марии» — настоящей «Санта-Марии» — является одной из самых удивительных археологических находок в новейшей истории.

3. Маленькие боевые слоны в Египте

В 217-м году до н. э. египетский фараон Птолемей IV объявил войну правителю Антиоху III. В июле того же года их армии встретились в битве при Рафии, там, где в настоящее время находится Сектор Газа. Обе стороны использовали страшное оружие: боевых слонов. В выразительном отчёте о том сражении историк Полибий писал, что слоны сражались, пытаясь забодать друг друга бивнями. По словам Полибия, лишь немногие из слонов Птолемея вступили в бой, поскольку впали в панику, увидев огромных индийских слонов Антиоха. Эта последняя деталь ставила в тупик многих историков, поскольку африканские слоны на самом деле ненамного крупнее своих азиатских сородичей. Этот момент объясняли по-разному, а наибольшее признание историков получила версия о том, что Птолемей, не имея возможности получить больших слонов из африканской саванны, был вынужден использовать африканских лесных слонов, которые меньше по размеру. Однако новое исследование, проведённое в Эритрее, родине египетских слонов, раскрыло эту тайну: Палибий просто ошибся.

К настоящему времени эритрейские слоны почти вымерли. Тем не менее, исследование крошечной оставшейся в живых популяции этих животных показало, что они и есть слоны из африканской саванны, и что они, конечно, крупнее индийских. Но дело в том, что африканские слоны, несмотря на свои большие размеры, гораздо пугливее индийских, и их гораздо труднее контролировать. Предполагается, что именно это стало причиной, по которой слоны Птолемея испугались слонов Антиоха. Но это не имело значения, так как Птолемей всё равно победил в той битве.

4. Тёмная сторона Луны

В 1959-м году советский космический корабль «Луна-3» сделал первые снимки тёмной стороны Луны. Ко всеобщему удивлению, на ранее не наблюдаемой лунной поверхности не было почти никаких крупных тёмных областей, известных как «лунные моря», которые преобладают на видимой стороне Луны. Фактически, «моря» составляют лишь 2% поверхности тёмной стороны Луны. Так появилась загадка.

Вообще, «лунные моря» — это на самом деле большие базальтовые равнины, возникшие из-за вулканической активности. Учёные сошлись во мнении, что более толстая кора тёмной стороны Луны препятствовала формированию «морей». Однако это не объясняло главную тайну: почему тёмная сторона Луны отличается от той, которая обращена к нам? Почему лунная кора там такая толстая? Эти вопросы оставались без ответа на протяжении 50 лет, но сейчас астрофизик Джейсон Райт утверждает, что понял, в чём дело.

Существует теория, согласно которой Луна сформировалась из обломков, возникших после того, как объект размером с Марс столкнулся с Землёй. Из-за этого столкновения выделилось колоссальное количество тепла. Так как Луна намного меньше Земли, её тёмная сторона остывала намного быстрее стороны, обращённой к расплавленной поверхности планеты. Процесс ускоренного охлаждения тёмной стороны Луны создал там толстую кору, которая в дальнейшем и сдерживала лаву, не позволяя ей выплеснуться на поверхность и создать «моря». Астрономам не очень-то нравится термин «тёмная сторона Луны», поскольку обе стороны спутника получают примерно одинаковое количество солнечного света, но теперь кажется, что противоположная сторона Луны как минимум один раз была темнее, поскольку на неё не действовало тепловое излучение с поверхности Земли.

5. Таинственные заметки в копии «Одиссеи» Гомера

150 лет серия загадочных заметок в старинной копии «Одиссеи» Гомера ставила учёных в тупик. Небольшие рукописные аннотации, написанные, как казалось, на каком-то неизвестном языке, были нацарапаны почти на всех страницах 500-летней книги. Хотя историки были уверены в том, что пометки были сделаны в середине 19-го века, ничего больше им узнать не удалось. До тех пор, пока к делу не подключился Интернет. После того, как коллекционер М. С. Ланг объявил награду в 1000 долларов тому, кто сможет расшифровать текст заметок, криптографы-любители со всего мира взялись за дело.

В начале этого года награду получили итальянцы Даниэле Метилли и Джулия Асетта, установившие, что пометки в книге — это особая форма стенографии, которую в 18 веке изобрёл Жан Кулон де Тевено. Расшифрованный текст был на французском, и оказалось, что это был любительский перевод «Одиссеи» с греческого. Открытие потребовало внушительного объёма работы. Метилли и Асетта исследовали множество исчезнувших систем стенографии, пока не нашли ту, что использовалась в аннотациях. Метилли сказал:

«Если бы у нас не было доступа к разным онлайн-источникам, таким, как Google Books, греческая цифровая библиотека „Персей“ и французские филиалы CNRTL, мы, вероятно, никогда не выиграли бы этот приз. В какие великие времена мы живём»!

6. Океанское «кряканье»

50 лет назад в водах Антарктики подводные лодки зафиксировали странное звуковое явление. Те, кто слышал этот звук, говорили, что больше всего он напоминает утиное кряканье. Естественно, это было невозможно, так как уток просто не может быть в тех широтах. В течение нескольких десятилетий появилось ещё множество сообщений о «кряканье», и всё это вызывало недоумение экспертов. Некоторые полагали, что звуки были вызваны кораблями. Другие полагали, что звуки вызывают косяки рыб. Единственной достоверной информацией было то, что эти звуки слышны в водах Антарктики только весной и зимой.

Но в начале этого года исследователи наконец установили, что источником странных звуков являются киты, малые полосатики Минке. Ведущий исследователь, Дениз Риш получила убедительные доказательства этого, присоединив акустические рекордеры к паре малых полосатиков Минке, в результате чего была получена отличная запись пресловутого «кряканья». Это открытие поможет лучше изучить китов. Отслеживая «кряканье», учёные смогут точно определить пути их миграции.

7. Последнее пристанище U-26

В 1914-м году, вскоре после начала Первой мировой войны, лейтенант-коммандер Эгевольф фон Беркхайм был назначен капитаном недавно построенной немецкой подводной лодки U-26. Фон Беркхайм проявил себя как умелый и эффективный капитан. Он потопил четыре корабля противника, в их числе был и российский броненосный крейсер «Паллада». Год спустя, в августе 1915-го года, подводная лодка и 30 членов её экипажа пропали где-то в Балтийском море.

На протяжении многих лет о судьбе подлодки выдвигались самые разные теории. Некоторые утверждали, что U-26 подорвалась на морской мине, другие считали, что на лодке возникли неполадки с двигателем. И хотя эксперты полагали, что затонула она где-то недалеко от побережья Латвии, никаких следов крушения в том районе обнаружено не было.

Но в начале 2014-го года обломки U-26 наконец были обнаружены в южной части Финского залива. Во время войны русские серьёзно заминировали этот район, чтобы предотвратить проникновение туда немецких подлодок. Считается, что именно это минное поле стало последним пристанищем для U-26.

8. Древнее чилийское «кладбище китов»

4 года назад расширение Панамериканского шоссе привело к открытию огромного «кладбища китов» в чилийской пустыне Атакама. Огромные древние останки были похоронены под многими слоями породы. И они сильно озадачивали палеонтологов. Учёные не могли понять, почему так много животных решило встретить свою смерть именно в этом месте. Дорожные работы были временно приостановлены, чтобы специалисты могли разобраться с этим.

К счастью, эксперты по трёхмерной визуализации объектов быстро нашли разгадку. Их исследование показало, что эти морские млекопитающие умерли в разное время, это были четыре разных временных отрезка. Происходило всё это по меньшей мере 20000 лет назад, после чего останки постепенно вымывало приливом на берег, а потом они покрылись слоем породы. Сейчас учёные считают, что китов, вероятно, убило цветение токсичных водорослей, которые всё ещё встречаются у побережья Чили. Частицы железа со склонов Анд смываются в океан, побуждая токсичные водоросли к быстрому размножению, что приводит к разрушительным последствиям для местной морской фауны.

9. Пропавший «Энсон»

В октябре 1942-го года в ходе военных учений что-то пошло не так, и четыре лётчика исчезли вместе с самолётом «Авро Энсон» после взлёта с аэродрома Патрисия Бэй в Британской Колумбии. Разумеется, канадские военные предприняли масштабные поиски, но никаких следов пропавшего самолёта так и не нашли. На протяжении 71 года оставалось тайной — где именно разбился пропавший «Энсон»?

Ответ на этот вопрос был получен в 2013-м году, когда рабочие из лесозаготовительной компании во время работы на острове Ванкувер наткнулись на обломки самолёта и на останки его пассажиров. В связи с неблагоприятными условиями, учёные смогли получить и идентифицировать останки лишь в мае этого года. Затем было официально подтверждено, что среди обломков самолёта были найдены останки Уильяма Байерда из королевских ВВС Канады, а также Чарльза Фокса, Энтони Уильяма Лоуренса и Роберта Эрнста Лакока из ВВС Великобритании. Останки лётчиков были похоронены на военном кладбище Содружества.

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А вы знали об этом?

Изначально нижние юбки считались нательным бельем.Трусы для жителей Руси были не доступны. Женское нижнее белье появилось в Российской империи благодаря аристократии лишь в XIX веке в виде кружевных панталон. Поэтому, чтобы под юбкой одевали большое количество подъюбников, отлично согревавшие даже в самые лютые морозы. Благодаря нескольким слоям ткани под подолом образовывалась воздушная подушка, которая оберегала женщину от холода. Некоторые дамы с наступлением зимы добавляли под сарафан не только льняные и хлопковые юбки, но и шерстяные.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43911568881/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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