Как «король» преступников стал легендой сыска?

Британский историк и криминолог когда-то сказал гениальную фразу: «Вора может поймать только вор». Эти слова удивительным образом отражают суть жизни и хитросплетения судьбы Эжена Франсуа Видока. Его считали едва ли не «королём» криминального мира Франции, он был одним из самых успешных преступников-рецидивистов. Однако вторую половину своей жизни Видок посвятил не преступлениям, а их раскрытию. Вот такая ирония судьбы. Как же вышло, что дерзкий уголовник превратился в легенду сыска?

Первое преступление

Эжен Франсуа Видок появился на свет в июле 1775 года в небольшом французском городе Аррасе. Его отец был преуспевающим пекарем и, вероятно, мечтал, чтобы из сына тоже вышел толк. Надо признать, что Эжен был весьма сообразительным юношей. Быть может, он стал бы достойным членом общества, если бы не одна «неприятность».

Во время одного из уроков фехтования Видок заколол своего учителя. Уж не знаю, вышло это намеренно или нет (в своих мемуарах он говорил, что произошло всё случайно), но молодой человек быстро понял: наказания за убийство избежать не выйдет. Поэтому сбежал из дома, украв все сбережения отца, чтобы отправиться в Америку и начать новую жизнь.

Мари Габриэль Куанье «Портрет Эжена Франсуа Видока» (фрагмент) / Музей Карнавале, Франция

Служба не по душе

Но юный Видок не мог представить, какие соблазны встретятся на его пути. Он завёл себе приятелей-кутил, а также закрутил роман с молодой актрисой. Все они обобрали Эжена Франсуа как липку. В итоге всего через год Видок понял, что не имеет ни гроша за душой. Впрочем, сообразительный юноша быстро нашёл выход. Он стал солдатом Бурбонского полка - здесь и одевали, и бесплатно кормили.

Хорошего воина из него не вышло. Он постоянно нарушал дисциплину, дрался на дуэлях, а во время противостояния с Австрией даже перешёл на сторону противника. Бесславно завершив службу, Видок попал в новую передрягу. Теперь его арестовали сторонники революции по подозрению в связях с монархистами. Семейная пара Шевалье помогла освободиться Видоку.

Совсем скоро Луиза, дочь Шевалье, заявила отцу, что беременна от Эжена Франсуа. Теперь молодому человеку не оставалось ничего, кроме как жениться на ней. Кстати, скоро Видок узнал, что супруга на самом деле вовсе не ждёт ребёнка, да ещё и поддерживает романтические отношения с неким офицером. Оскорблённый авантюрист покинул жену. Как мне кажется, он только и ждал удобного случая, чтобы стать свободным.

Ашиль Девериа «Портрет Эжена Видока в возрасте 61 год» / Музей Карнавале, Франция

Преступник Видок

Криминальная карьера Видока началась в Брюсселе. Там он возглавил банду налётчиков. Немалые суммы, полученные от грабежей, Эжен Франсуа предпочитал тратить в Париже на женщин лёгкого поведения. Кстати, была у Видока и постоянная женщина - Франсина. По иронии судьбы преступник, умудрявшийся уходить от полиции после налётов, оказался за решёткой именно из-за своей возлюбленной. Видок избил другого клиента Франсины, за что был арестован.

После освобождения Видок занимался подделкой документов, всевозможными махинациями и аферами. Отправившись в Нидерланды, он начал грабить английские корабли. Он неоднократно оказывался в тюрьме, после чего совершал успешные побеги. Его неслучайно называли «королём» криминального мира, причём даже детективов поражали изворотливость и ум Видока.

Детектив Видок

В 1799 году Видок, вероятно, решил остепениться. Он открыл свою лавку, стал торговать одеждой. И всё бы шло успешно, но появились прежние подельники преступника, которые принялись шантажировать Эжена Франсуа. По вымогателям он нанёс неожиданный удар, совершив, так сказать, «ход конём». В 1806 году Видок просто взял и пришёл в полицию. Со свойственной ему наглостью он заявил, что готов создать эффективную систему по отлову опасных преступников, действуя по принципу «Преступника может поймать только другой преступник».

Кадр из фильма «Видок», 2001 год

Поразительно, но Видок сумел убедить полицейских пойти ему навстречу. Под его руководством была создана особая бригада «Главное управление национальной безопасности». В число её сотрудников вошли некоторые знакомые Эжена, имеющие непосредственное отношение к криминальному миру. Группа Видока была совсем небольшой - менее тридцати человек. Вот только эффективность работы замечали все. За годы службы Видока и его сотрудников уровень преступности во Франции снизился на 40-45%.

На закате жизни, оставив службу в полиции, Эжен Франсуа организовал первое в мире частное детективное агентство «Бюро расследований». В последние годы жизни он отошёл от дел, однако методы Видока полиция использует и сегодня. По принципам его системы были созданы структуры Скотланд-Ярда и ФБР. Благодаря Видоку детективы стали использовать новые принципы слежки и внедрения в бандитские шайки. Он первым создал архивы с описаниями внешности преступников. Кроме того, экс-преступник сумел блеснуть и неожиданным талантом. Он создал крайне полезные для криминологов труды, в которых поведал о своей жизни - как в качестве «короля» преступников, так и легенды сыска.

Источник

А вы знали об этом?

Одной из причин, по которой Петр I рвался посетить Англию в Великом посольстве была встреча с Исааком Ньютоном. Конечно, Петра I в первую очередь интересовал флот и понимание того, как строить корабли по чертежам. Но у него имелась и еще одна идея, которая сыграла важную роль в резком усилении Русского государства. Петра I очень интересовали советы Ньютона как по технологии изготовления монет, так и по наведению порядка в денежной системе государства. Тем более, что он попал в Англию во время Великого посольства как раз в то время, когда Ньютон внедрял новое оборудование и разворачивал борьбу с обрезанием монет, вводя гурт с надписью. Все увиденное очень помогло Петру понять, что надо сделать у себя дома. Потому что надо признать, чеканка монеты в России на тот момент в технологическом плане откровенно отставала от того, что делали в Европе. В результате Петр ввел медную монету, которую ему удалось вполне успешно запустить в оборот в отличие от отца. И даже несмотря на то, что за годы своего правления он ее несколько раз портил, увеличивая количество монет, начеканенных из пуда меди, его деньги успешно использовались.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

"Я готова, мальчики!". Последние слова Маты Хари перед расстрелом https://otari.mirtesen.ru/blog/43688109952/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!