За что осуждало общество жен декабристов, последовавших на каторгу за мужьями

На протяжении многих лет женщин, следующих за своими мужьями, невзирая на трудности и проблемы, называют декабристками.

Началось же это в те далёкие времена, когда после восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года в ссылку отправились не только непосредственные участники событий, но и их жёны. Поступок женщин, последовавших за своими мужьями в Сибирь, называют подвигом во имя любви.

Но при этом предпочитают не упоминать о том, почему звание «жены декабриста» считалось комплиментом весьма сомнительным.

Красивая любовь

Марианна Давидсон, «Жены декабристов в Сибири».

Подвиг этих женщин воспет в искусстве, их имена вошли в историю, в их честь слагались оды. Жён декабристов называли настоящими героинями, которые решились оставить всё ради возможности быть рядом с любимым человеком, помогать ему и поддерживать в тяжёлое время.

К каторжным работам приговорили 121 человека, женаты были 23. На рудники Забайкалья к декабристам приехали всего 12 женщин, из них девять жён, две невесты и одна сестра. Если с сестрой и невестами всё было понятно, и в их адрес никогда не звучали осуждающие слова, то с жёнами всё было далеко не так однозначно.

Марианна Давидсон, «Жены декабристов в Сибири».

После оглашения приговора император Николай I позволил женам в одностороннем порядке расторгнуть брак с преступниками. Этим правом воспользовались всего три женщины, все остальные приняли решение хранить верность своим мужчинам, а часть была настроена добиться разрешения последовать за мужем. Поступок такой, без сомнения, достоин всяческого уважения. Но существовала одна небольшая, но очень важная деталь, о которой раньше предпочитали не упоминать в отношении жён декабристов.

Жестокий выбор

Жёны декабристов.

Жёны декабристов, решившие отправиться вслед за мужьями и делить с ними все тяготы, автоматически лишались всего: имущества, титулов, права на возвращение. Но, самое главное, они оставляли своих детей в прямом смысле слова на произвол судьбы, брать их с собой в ссылку было запрещено, вне зависимости от возраста наследников.

Да, они пристраивали детей к своим родственникам, но разве может сравниться жизнь рядом с любящей мамой с жизнью в чужой семье, со своим семейным укладом, правилами и далеко не всегда лояльным отношением? Некоторым из них не суждено было дожить даже до сознательного возраста.

К примеру, Мария Волконская, отправившаяся вслед за мужем одной из первых, к моменту получения разрешения имела на руках сына Николая, рождённого 2 января 1826 года. Мальчик болел, но как только его состояние улучшалось, мама тут же обращалась мыслями к супругу. В письмах к мужу она сама признавалась в том, что отчётливо видит перспективу разлуки либо с ним, либо с их сыном.

Мария Волконская. Портрет кисти неизвестного художника первой половины XIX века.

Тем не менее, она отправилась за супругом. Правда, до последнего надеялась на то, что ей будет позволено вернуться, а на её отъезде очень настаивали родственники супруга. Сын остался в семье мужа, дети же декабристов, появлявшиеся на свет уже в Сибири, автоматически записывались в «казённых крестьян». В марте 1828 года Мария Волконская получила известие о смерти своего первенца. Николай прожил чуть больше двух лет и скончался в январе 1828.

Кстати, несмотря на самоотверженность супруги и появление на свет ещё троих детей, отношения супругов Волконских были далеки от идеальных. Ходили даже упорные слухи о том, что детей Мария Николаевна родила вовсе не от законного мужа.

П. Ф. Соколов. Портрет Александры Григорьевны Муравьевой, 1825.

Александра Муравьёва, самая первая декабристка, решила ехать за мужем, несмотря на последние месяцы беременности и двух малышей, которых она оставила на попечение нянюшек. В тот момент её больше всего занимали мысли о судьбе супруга, а сожаление о брошенных детях наступило чуть позже. Оставшиеся в Петербурге Елена и Михаил судьбу имели незавидную. Михаил скончался в двухлетнем возрасте, Елена дожила до 46 лет, но страдала от душевного заболевания.

На самом же деле жёны осужденных могли добиться позволения помогать своим мужьям, не отправляясь вслед за ними в Сибирь. К примеру, Наталья Дмитриевна Шаховская, супруга Фёдора Петровича Шаховского, развод оформлять не стала, но приняла решение посвятить себя детям, Дмитрию и Ивану, 1821 и 1826 годов рождения соответственно.

Наталья Дмитриевна Шаховская. Портрет работы В. И. Гау.

Когда же она узнала о душевной болезни мужа, то ходатайствовала перед императором о возможности опеки над ним. Не получив высочайшего согласия, Наталья Дмитриевна смогла добиться перевода мужа в Спасо-Ефимиев монастырь и позволения для себя поселиться неподалёку от монастыря без ущемления в правах. К сожалению, в мае 1829 года Фёдор Шаховской скончался. Вдова его никогда больше не вышла замуж и воспитала двоих замечательных детей, дав им блестящее образование.

И, кажется, её подвиг на самом деле ничуть не меньше, чем тех декабристок, которые отправились в Сибирь.

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