7 самых известных примет о здоровье и болезнях

Самое большое богатство – это, конечно же, здоровье. Если ты полон сил и энергии, то сможешь достичь любой цели. И уж вряд ли можно по-настоящему радоваться и наслаждаться жизнью, когда одолевают хвори и болезни. Наши предки не имели такого уровня медицины, который доступен современному человеку. Именно поэтому они старались замечать любые знаки высших сил, которые могли предупредить о возможных проблемах со здоровьем.
До наших дней дошли верования и приметы, связанные со здоровьем. Люди верили, что болезни посланы нам как испытание или как наказание за проступки. Вот почему старались найти причины заболеваний не только на физическом, но и на духовном уровнях.
Во что же верили наши предки? Какие суеверия и приметы известны нам сегодня? И как их можно объяснить?
Присесть на постель больного – взять часть болезни на себя.
Что ж, трудно поспорить с этим утверждением. Ведь вирусные заболевания действительно легко передаются на расстоянии, достаточно всего лишь посидеть с больным человеком рядом. Становится понятным, откуда пошло это суеверие.
Крутить и подбрасывать шапку – к головным болям.
Вещи набираются нашей энергией, через них можно воздействовать на биополе человека. И если раскручивать или подбрасывать головной убор, то вполне можно спровоцировать головные боли.
Наступать на волосы – к болезни.
После стрижки волосы падают на пол. Считается, что если потоптаться по ним, то человек заболеет. Это верование связано с тем, что волосы напрямую получают энергию из космоса. В волосах много энергии, они хранят в себе информацию о биополе человека, а если их топтать, то можно сильно навредить.
Стать ногой на веник – к судорогам.
Веник в славянской мифологии символизирует защиту дома от нечистой силы. Обычным веником можно вымести из дома ссоры, обиды, бедность. Вот почему веник считается ритуальным предметом, а наступать на подобные вещи, конечно же, нельзя. За то, что вы оскверняете сакральный предмет, высшие силы могут и наказать.
Плевать в окно – мучится от зубной боли.
Объяснение похоже на то, что и с судорогами после осквернения веника. Окна – это глаза любого дома. Плевать в глаза – грех. Вот почему нельзя плевать в окно, иначе кары не избежать.
Белый голубь над домом – к смерти.
Наши предки верили, что в образе голубя является сам Святой Дух. Увидев над крышей парящего голубя, они предполагали, что Дух пришел забрать на небо душу одного из жильцов дома.
Собака воет – к похоронам.
Животным приписывают способности видеть параллельные миры и предчувствовать события. Считается, что если пес воет, то он уже горюет о ком-то, кто скоро покинет этот мир. Чаще всего, о своем хозяине.
Как видите, большинство примет легко объяснить, опираясь на законы логики. Там, где не хватает знаний, всегда возникают домыслы. Но, с другой стороны, Вселенная может по-разному «разговаривать» с нами. И игнорировать ее знаки не стоит.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2318705545255323808/
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