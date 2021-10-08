7 самых известных примет о здоровье и болезнях

Самое большое богатство – это, конечно же, здоровье. Если ты полон сил и энергии, то сможешь достичь любой цели. И уж вряд ли можно по-настоящему радоваться и наслаждаться жизнью, когда одолевают хвори и болезни. Наши предки не имели такого уровня медицины, который доступен современному человеку. Именно поэтому они старались замечать любые знаки высших сил, которые могли предупредить о возможных проблемах со здоровьем.

До наших дней дошли верования и приметы, связанные со здоровьем. Люди верили, что болезни посланы нам как испытание или как наказание за проступки. Вот почему старались найти причины заболеваний не только на физическом, но и на духовном уровнях.