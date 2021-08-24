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Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии, похожая на гигантский камень

Это удивительное место находится между небольшими городами — Эль-Пеньол и Гуатапе — в колумбийском департаменте Антьокия. Эль-Пеньон-де-Гуатапе — отдельно стоящая скала возрастом около 70 миллионов лет, возвышающаяся на 220 метров на берегу водохранилища Гуатапе, которая своей формой похожа на гигантский камень.

На её вершину ведёт длинная зигзагообразная лестница, состоящая из 650 ступенек, благодаря чему она стала популярной туристической достопримечательностью. Добравшись до вершины скалы, можно попасть на смотровую площадку и попасть в трёхметровую башню, откуда открывается прекрасный вид на округу.


Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии, похожая на гигантский камень



Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии, похожая на гигантский камень
Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии, похожая на гигантский камень


Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии, похожая на гигантский камень



Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии, похожая на гигантский камень


Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии, похожая на гигантский камень


Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии, похожая на гигантский камень


Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии, похожая на гигантский камень

 

Скала Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии, похожая на гигантский камень

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