Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Fil
    Статья пропитана антирусскостью, ненавистью к России и её истории. Сколько же ещё таких появится дабы очернить и пере...Кто развязал Отеч...
  • Эдгар
    Почти все анекдоты были уже опубликованы. И причём здесь Отари???Самые смешные "Ан...
  • Отари Хидирбегишвили
    Первым императором, который решил, что деятельность правителей в Российской империи должна регулярно оплачиваться, бы...Кто первый назнач...

Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?

Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Женская красота всегда вызывала огромный интерес и поэтому ежегодно известные мировые издания публикуют рейтинг самых красивых женщин мира. Наиболее популярными являются рейтинги «Самые красивые женщины мира» по версии журналов People, Esquire, Cosmo.
В данные рейтинги красивых женщин мира 2021 обычно входят известные киноактрисы современности, возглавляющие топ самых красивых женщин Голливуда, а также известные модели, певицы и телеведущие современности.
В этом году рейтинг самых красивых женщин мира был составлен учеными, при котором учитывалось правило золотого сечения,идеальные пропорции и правильные черты лица милых дам.
Следуя за мировыми издания, а также, изучив популярные рейтинги «Самые красивые женщины мира 2020», был составлен список из более чем 30 самых красивых женщин мира 2021 года.
Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако в этот список ,на мой взгляд, вошли много претенденток, которых трудно назвать красивыми.Например, Сандра Баллок!
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Именно поэтому я выбрал десять из тридцати выбранных претенденток и хотелось бы вместе с вами выбрать самую красивую из этих десяти красавиц!
Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Оливия Уайлд !
                                                     И так – выбираем!
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Оливия Уайлд
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Эмбер Херд
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Миранда Керр
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Лалиса «Лиса» Манобан (англ. Lalisa Manoban) — тайская певица, танцор и модель. Является участницей
южнокорейской поп-группы BLACKPINK и занимает позиции главного танцора, ведущего рэпера, саб-вокалиста и макнэ
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Айшвария Рай
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Пенелопа Крус
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Эмбер Херд
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Анджелина Джоли
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
 
Яэль Шелбиа (англ. Yael Shelbia Cohen) — израильская модель и актриса
Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?
Мейка Вуллард (Meika Woollard) — австралийская модель

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 
https://otari.mirtesen.ru/blog/43301971120/                                           
Обсудить
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Никитюк в розовом микро-бикини задрала ноги, показав формы как у Ким: "Ивановна на высоте"

Читать
Неловкие моменты в фигурном катании: казусы сняли в прямом эфире
Материал, выбранный редакторами МиртесенTRENDYMEN

Неловкие моменты в фигурном катании: казусы сняли в прямом эфире

7
Гид по самым актуальным аксессуарам сезона: 40 модных идей
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Гид по самым актуальным аксессуарам сезона: 40 модных идей

К дню Великой Победы: красивая девочка, Лида…
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир так интересен!

К дню Великой Победы: красивая девочка, Лида…

Анджелина Джоли доказала, что можно быть "вечно" молодой и без филлеров: "Боже, какие губы"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Анджелина Джоли доказала, что можно быть "вечно" молодой и без филлеров: "Боже, какие губы"

Выбираем полосатое платье на лето 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенВторая улица

Выбираем полосатое платье на лето 2021

Вторая жизнь старых вещей: 10 примеров, как можно улучшить одежду
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Вторая жизнь старых вещей: 10 примеров, как можно улучшить одежду

Как носить босоножки, чтобы женщины завидовали, а мужчины восхищались?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Как носить босоножки, чтобы женщины завидовали, а мужчины восхищались?

Что такое серотонин, как от него зависит женская привлекательность и где его взять
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕЩЁ - Самые смешные истории, красивые фото и хорошие новости

Что такое серотонин, как от него зависит женская привлекательность и где его взять

Королева Летиция появилась на публике в платье, кот...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Королева Летиция появилась на публике в платье, кот...

Взошли на трон: как Шарлотта Казираги, Китти Спенсер и Беатрис Борромео стали амбассадорами Домов моды
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

Взошли на трон: как Шарлотта Казираги, Китти Спенсер и Беатрис Борромео стали амбассадорами Домов моды

Ученый связал смерть Наполеона с его любовью к парфюму
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Ученый связал смерть Наполеона с его любовью к парфюму

На преследование и избиение экс-бойфрендом пожаловалась екатеринбурженка
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

На преследование и избиение экс-бойфрендом пожаловалась екатеринбурженка

Модные Xuping Кольца из медицинского золота
Материал, выбранный редакторами МиртесенCLEVER-lady

Модные Xuping Кольца из медицинского золота

Брюнетка из «Женского квартала» в платье на бретельках поразила видами на берегу моря: «Ветер в твоих волосах…»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Брюнетка из «Женского квартала» в платье на бретельках поразила видами на берегу моря: «Ветер в твоих волосах…»

Женщина в золотых туфлях пропала в Энгельсе
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Женщина в золотых туфлях пропала в Энгельсе

Прядь волос Курта Кобейна выставили на аукцион за 2,5 тысячи долларов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Прядь волос Курта Кобейна выставили на аукцион за 2,5 тысячи долларов

КРОССОВКИ И КЕДЫ. ТРЕНДЫ 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенШПИЛЬКИ

КРОССОВКИ И КЕДЫ. ТРЕНДЫ 2021

12 восхитительных стрижек для дам старше 50 лет для овального лица 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

12 восхитительных стрижек для дам старше 50 лет для овального лица 2021

Миндальный маникюр лета 2021: утонченные идеи для шикарных женщин (+27 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Миндальный маникюр лета 2021: утонченные идеи для шикарных женщин (+27 фото)

Как одевается самая обсуждаемая 19-летняя девушка Егора Крида, которую не любит Лариса Долина
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛеди Mail.ru

Как одевается самая обсуждаемая 19-летняя девушка Егора Крида, которую не любит Лариса Долина

В Китае становятся сверхпопулярными плавание и дайвинг в костюмах русалок
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В Китае становятся сверхпопулярными плавание и дайвинг в костюмах русалок

Беременная Осадчая, показав честные фото без макияжа, перессорила украинцев: "Капец, не думала, что..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Беременная Осадчая, показав честные фото без макияжа, перессорила украинцев: "Капец, не думала, что..."

Айза: до и после
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенские страсти

Айза: до и после

50 ОТТЕНКОВ НЕЖНОСТИ: ГДЕ НАЙТИ ИДЕАЛЬНЫЙ КАШЕМИР НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Материал, выбранный редакторами МиртесенМода

50 ОТТЕНКОВ НЕЖНОСТИ: ГДЕ НАЙТИ ИДЕАЛЬНЫЙ КАШЕМИР НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Всего одна чашка йогурта в день улучшает здоровье легких
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудь в форме!

Всего одна чашка йогурта в день улучшает здоровье легких

Элегантные платья с изысканным кроем: 17 идей для пошива
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Элегантные платья с изысканным кроем: 17 идей для пошива

Трикотажные топы – главная покупка 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Трикотажные топы – главная покупка 2021 года

Пикси с коротким затылком 2021 — идеальный вариант, чтобы изменить имидж
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Пикси с коротким затылком 2021 — идеальный вариант, чтобы изменить имидж

Раскабанел, но глядит орлом!
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенские страсти

Раскабанел, но глядит орлом!

2
Безумные истории с женских форумов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Безумные истории с женских форумов

Фитнес-диета: что есть, чтобы худеть в спортзале?
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Фитнес-диета: что есть, чтобы худеть в спортзале?

Как правильно пользоваться феном, чтобы не испортить волосы: 5 лайфхаков
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛеди Mail.ru

Как правильно пользоваться феном, чтобы не испортить волосы: 5 лайфхаков

Пряди волос Курта Кобейна выставили на аукцион
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Пряди волос Курта Кобейна выставили на аукцион

Королева экономии: Летиция надела платье, в котором выходила 15 лет назад
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Королева экономии: Летиция надела платье, в котором выходила 15 лет назад

Икер Касильяс начал борьбу с клеветой о своем здоровье и личной жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Икер Касильяс начал борьбу с клеветой о своем здоровье и личной жизни

Пряди волос с головы Курта Кобейна выставили на аукцион
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Пряди волос с головы Курта Кобейна выставили на аукцион

Эвелина Хромченко рассказала, что будут носить осенью 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Эвелина Хромченко рассказала, что будут носить осенью 2021 года

На продажу выставлены пряди волос Курта Кобейна
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

На продажу выставлены пряди волос Курта Кобейна

Целое представление для продажи огурцов
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужские забавы

Целое представление для продажи огурцов

Картина дня

наверх