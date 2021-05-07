Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?

Женская красота всегда вызывала огромный интерес и поэтому ежегодно известные мировые издания публикуют рейтинг самых красивых женщин мира. Наиболее популярными являются рейтинги «Самые красивые женщины мира» по версии журналов People, Esquire, Cosmo.

В данные рейтинги красивых женщин мира 2021 обычно входят известные киноактрисы современности, возглавляющие топ самых красивых женщин Голливуда, а также известные модели, певицы и телеведущие современности.

В этом году рейтинг самых красивых женщин мира был составлен учеными, при котором учитывалось правило золотого сечения,идеальные пропорции и правильные черты лица милых дам.

Следуя за мировыми издания, а также, изучив популярные рейтинги «Самые красивые женщины мира 2020», был составлен список из более чем 30 самых красивых женщин мира 2021 года.