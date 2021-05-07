Кто из этих самых красивых женщин 2021 года всех милее и краше?

Женская красота всегда вызывала огромный интерес и поэтому ежегодно известные мировые издания публикуют рейтинг самых красивых женщин мира. Наиболее популярными являются рейтинги «Самые красивые женщины мира» по версии журналов People, Esquire, Cosmo.
В данные рейтинги красивых женщин мира 2021 обычно входят известные киноактрисы современности, возглавляющие топ самых красивых женщин Голливуда, а также известные модели, певицы и телеведущие современности.
В этом году рейтинг самых красивых женщин мира был составлен учеными, при котором учитывалось правило золотого сечения,идеальные пропорции и правильные черты лица милых дам.
Следуя за мировыми издания, а также, изучив популярные рейтинги «Самые красивые женщины мира 2020», был составлен список из более чем 30 самых красивых женщин мира 2021 года.
Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако в этот список ,на мой взгляд, вошли много претенденток, которых трудно назвать красивыми.Например, Сандра Баллок!
Именно поэтому я выбрал десять из тридцати выбранных претенденток и хотелось бы вместе с вами выбрать самую красивую из этих десяти красавиц!
Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Оливия Уайлд !
И так – выбираем!
Оливия Уайлд
Эмбер Херд
Миранда Керр
Лалиса «Лиса» Манобан (англ. Lalisa Manoban) — тайская певица, танцор и модель. Является участницей
южнокорейской поп-группы BLACKPINK и занимает позиции главного танцора, ведущего рэпера, саб-вокалиста и макнэ
Айшвария Рай
Пенелопа Крус
Эмбер Херд
Анджелина Джоли
Яэль Шелбиа (англ. Yael Shelbia Cohen) — израильская модель и актриса
Мейка Вуллард (Meika Woollard) — австралийская модель
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