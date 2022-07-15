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Как золотые рыбки зимой "используют "алкоголь

Золотые рыбки, "использующие" зимой алкоголь

Только не подумайте,что золотые рыбки злоупотребляют алкоголем для поднятия настроения или чтобы согреться зимой .Просто этим милым живым существам алкоголь необходим, чтобы выжить зимой в среде с низким содержанием кислорода.

Золотые рыбки (Carassius auratus) и их более крупные родственники, золотые караси (Carassius carassius), ценятся как декоративные прудовые рыбы в течение многих столетий. Если пруд замерзает зимой, эти рыбы способны выжить даже при небольшом количестве кислорода в воде. Международная группа ученых описала механизм, позволяющий рыбам жить практически без кислорода в течение месяцев.

Дело в том, что во время долгих и суровых зим, озера и реки, где обитают эти рыбки, затянуты толстым слоем льда, который препятствует проникновению в воду кислорода. Его уровень катастрофически падает, и рыбы вынуждены переходить на анаэробный тип дыхания, получая энергию путем расщепления углеводов без участия кислорода. Для многих живых существ подобный трюк закончился бы смертельным исходом, поскольку при анаэробном дыхании в организме идет быстрое накопление молочной кислоты, которая чрезвычайно опасна в высоких дозах.

Золотые рыбки, "использующие" зимой алкоголь

Именно поэтому у карасей существует ряд ферментов, которые действуют подобно пивным дрожжам, превращая продукты метаболизма в спирт, выводящийся затем в окружающую среду через жабры.

Фактически караси научились производить из «молочной кислоты» этанол, который затем постепенно рассеивают из жабр в холодные воды вокруг себя.

В конце зимы рыбы, находящиеся подо льдом, накапливают довольно большое содержание алкоголя. Чем больше времени эти рыбки проводят подо льдом, тем выше уровень алкоголя в их крови,который может достичь до показателя 50 мг на 100 миллилитров. Выходит, что они все это время находятся под градусом! Если бы не этот странный способ борьбы с молочной кислотой, то многие виды рыб просто не пережили бы зиму.

Генетический анализ показал, что караси и золотые рыбки обладают двумя «параллельными» наборами генов, связанных с выработкой этих ферментов. Рыбы унаследовали эту особенность от общего предка. По оценкам ученых, дупликация его генома произошла около 8 миллионов лет назад.

Таким образом, продуцирование этанола делает золотых карасей видом, способным выживать в суровых условиях, а также избегать хищников.Ученые ради развлечения посчитали, за какое время рыбка может создать порцию алкогольного напитка. Оказалось, что «если положить их в пивной бокал и закрыть его, то напиток крепостью 4% выйдет за 200 дней»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

 

Золотые рыбки, "использующие" зимой алкоголь

А вы знали об  этом?

Казак Тимофей Ящик был самым преданным  телохранителем царя Николая II. Тимофей овладел тонким искусством оставаться в тени, но всегда быть при семье государя, чтобы в любой момент иметь возможность помочь и защитить. Казак писал, что Николай II обычно сам носил на руках царевича Алексея, но бывали моменты, например, во время военных парадов или церковных служб, когда императора нужно было подменить. В одном из прифронтовых лазаретов произошло событие, которое поразило Ящика и после которого стал относиться к своему императору как к человеку с большой буквы. В одной из палат государю показали молодого солдата, который во время атаки бросил оружие и побежал сдаваться неприятелю. Его ранили в спину свои же товарищи, а теперь дезертира ожидал расстрел. Императора заинтересовал этот случай и он начал разговаривать с приговоренным к смерти. Положив руку на плечо юноши, Николай II очень спокойно спросил, почему тот дезертировал. Запинаясь, бедняга рассказал, что, когда у него кончились боеприпасы, он перепугался и кинулся бежать. Затаив дыхание, мы ждали, что будет дальше. И тут Ники сказал юноше, что он свободен. Бедный юноша сполз с постели, бросился на колени и, обхватив Ники за ноги, зарыдал, как малое дитя. По-моему, мы тоже все плакали. Затем в палате воцарилась тишина. Все солдаты смотрели на Ники и сколько преданности было в их взглядах! Спасая царскую семью , казак не уберег свою жену Марфу. В 1922 году в дом Ящика в станице Новоминская пришли большевики. Они взяли женщину и 9 детей Тимофея в заложники и /требовали от супруги лейб-казака публично отречься от мужа и осудить его. Женщина отказалась и ее расстреляли!  

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