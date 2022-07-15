Как золотые рыбки зимой "используют "алкоголь

Только не подумайте,что золотые рыбки злоупотребляют алкоголем для поднятия настроения или чтобы согреться зимой .Просто этим милым живым существам алкоголь необходим, чтобы выжить зимой в среде с низким содержанием кислорода.

Золотые рыбки (Carassius auratus) и их более крупные родственники, золотые караси (Carassius carassius), ценятся как декоративные прудовые рыбы в течение многих столетий. Если пруд замерзает зимой, эти рыбы способны выжить даже при небольшом количестве кислорода в воде. Международная группа ученых описала механизм, позволяющий рыбам жить практически без кислорода в течение месяцев.

Дело в том, что во время долгих и суровых зим, озера и реки, где обитают эти рыбки, затянуты толстым слоем льда, который препятствует проникновению в воду кислорода. Его уровень катастрофически падает, и рыбы вынуждены переходить на анаэробный тип дыхания, получая энергию путем расщепления углеводов без участия кислорода. Для многих живых существ подобный трюк закончился бы смертельным исходом, поскольку при анаэробном дыхании в организме идет быстрое накопление молочной кислоты, которая чрезвычайно опасна в высоких дозах.

Именно поэтому у карасей существует ряд ферментов, которые действуют подобно пивным дрожжам, превращая продукты метаболизма в спирт, выводящийся затем в окружающую среду через жабры. Фактически караси научились производить из «молочной кислоты» этанол, который затем постепенно рассеивают из жабр в холодные воды вокруг себя.

В конце зимы рыбы, находящиеся подо льдом, накапливают довольно большое содержание алкоголя. Чем больше времени эти рыбки проводят подо льдом, тем выше уровень алкоголя в их крови,который может достичь до показателя 50 мг на 100 миллилитров. Выходит, что они все это время находятся под градусом! Если бы не этот странный способ борьбы с молочной кислотой, то многие виды рыб просто не пережили бы зиму.

Генетический анализ показал, что караси и золотые рыбки обладают двумя «параллельными» наборами генов, связанных с выработкой этих ферментов. Рыбы унаследовали эту особенность от общего предка. По оценкам ученых, дупликация его генома произошла около 8 миллионов лет назад.

Таким образом, продуцирование этанола делает золотых карасей видом, способным выживать в суровых условиях, а также избегать хищников.Ученые ради развлечения посчитали, за какое время рыбка может создать порцию алкогольного напитка. Оказалось, что «если положить их в пивной бокал и закрыть его, то напиток крепостью 4% выйдет за 200 дней»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Казак Тимофей Ящик был самым преданным телохранителем царя Николая II. Тимофей овладел тонким искусством оставаться в тени, но всегда быть при семье государя, чтобы в любой момент иметь возможность помочь и защитить. Казак писал, что Николай II обычно сам носил на руках царевича Алексея, но бывали моменты, например, во время военных парадов или церковных служб, когда императора нужно было подменить. В одном из прифронтовых лазаретов произошло событие, которое поразило Ящика и после которого стал относиться к своему императору как к человеку с большой буквы. В одной из палат государю показали молодого солдата, который во время атаки бросил оружие и побежал сдаваться неприятелю. Его ранили в спину свои же товарищи, а теперь дезертира ожидал расстрел. Императора заинтересовал этот случай и он начал разговаривать с приговоренным к смерти. Положив руку на плечо юноши, Николай II очень спокойно спросил, почему тот дезертировал. Запинаясь, бедняга рассказал, что, когда у него кончились боеприпасы, он перепугался и кинулся бежать. Затаив дыхание, мы ждали, что будет дальше. И тут Ники сказал юноше, что он свободен. Бедный юноша сполз с постели, бросился на колени и, обхватив Ники за ноги, зарыдал, как малое дитя. По-моему, мы тоже все плакали. Затем в палате воцарилась тишина. Все солдаты смотрели на Ники и сколько преданности было в их взглядах! Спасая царскую семью , казак не уберег свою жену Марфу. В 1922 году в дом Ящика в станице Новоминская пришли большевики. Они взяли женщину и 9 детей Тимофея в заложники и /требовали от супруги лейб-казака публично отречься от мужа и осудить его. Женщина отказалась и ее расстреляли!

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