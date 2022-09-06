Награды для американских индейцев: за какие заслуги их вручали в Российской Империи

Европейские страны давно использовали награды для привлечения на свою сторону коренного населения колоний. Медали вручали вождям племен, чтобы другие европейцы могли видеть, что земля эта уже находится в подданстве у колонизаторов.

Первые награды, первые награжденные

Впервые вручать медали на Аляске стали испанцы, которые в 1788 году высадились на полуострове Кенай и раздали индейцам серебряные медали. После чего индейцы «прельстились» украшениями, напали на русских промышленников и убили 14 человек.

Для более быстрого освоения Америки русские первопроходцы нанимали на службу туземцев: алеутов, эскимосов и индейцев. Последние служили в Русско-Американской компании (РАК) переводчиками, проводниками, разведчиками. Эти люди наравне с русскими несли на себе тяжести разведывательных экспедиций, не раз спасали промышленников от нападений и часто погибали, выполняя дипломатические поручения. За преданность их награждали подарками, выделяли денежные премии. Но вскоре российское правительство учредило для них особые награды – оловянные, серебряные и золотые медали.

Как пишет в статье «Русские наградные медали для туземцев Аляски» историк Андрей Вальтерович Гринев, первым награжденным жителем Америки был не индеец, а алеут Осип Кузнецов. Он работал толмачом при купцах и многое сделал для установления мира между русскими и туземцами. Около 1773 года он прибыл в Санкт-Петербург, где был удостоен приёма у Екатерины Великой и награжден золотой медалью с изображением царицы и надписью «За полезные обществу труды».

О том, что для американского населения следует отчеканить особые медали, задумались 15 лет спустя, после посещения Камчатки капитаном Куком.

Первой экспедицией, которая имела при себе награды для туземного населения, стала экспедиция Биллингса-Сарычева, начавшаяся в 1790 году. Медали были отчеканены из меди, серебра и золота, к ним прилагались цепочки и ленты. На аверсе был отчеканен портрет императрицы с надписью «Милостью Божьей Екатерина II Императрица и Вседержительница Всероссийская», а на реверсе – трехмачтовый корабль с надписью «Слава России».

Всего у Иосифа Иосифовича Биллингса было 430 серебряных, 110 золотых и 460 медных медалей. Во время путешествия раздали 197 медалей, но большую часть получили не жители Америки, а якуты и чукчи, за что Биллингсу был сделан выговор.

Экспедиция Резанова и «щедрый» Баранов

Следующим, кто повез в Америку медали, стал камергер Николай Петрович Резанов, отправившийся в плаванье в 1804 году. При нем было 25 золотых и 300 серебряных медалей разного размера, предназначавшихся для индейцев и русских колонистов. На аверсе был изображен Александр I, а на реверсе – императорская корона с надписью «Залог блаженства всех и каждого».

Индейцам досталось мало: Резанов наградил медалями всех членов экипажа брига «Мария», наградил русских колонистов на Кадьяке и на Уналашке, одарил преданных алеутов.

Тем не менее в 1805 году серебряную медаль получил вождь тлинкитов по имени Джиснийя. Его наградили за помощь русским во время похода 1804 года против индейцев, в результате чего был основан Ново-Архангельск. Часть медалей увезли на Сахалин и раздали айнам, а оставшиеся Резанов передал правителю Русской Америки Александру Андреевичу Баранову. Золотые медали Резанов решил увезти в Москву, но на обратной дороге умер, и медали вернули Баранову. Распорядился ими правитель по-своему: наградил чиновников РАК, племянника и... гавайского короля Камеамеа I.

Взяв за образец правительственные медали, Баранов начеканил своих – медных и оловянных «худо обработанных» медалей, которые до середины XIX века работники РАК раздавали индейским вождям. Медали Резанова Баранов «экономил». Из 10 больших и 129 малых серебряных наград, оставшихся от камергера, Баранов за 12 лет раздал только 21 медаль. Он наградил «за приверженность русским» влиятельного тлинкитского вождя Сигинака из рода кагвантан и отца вождя тлинкитов, Навушкетля.

Медали любят учет?

В 1808 году в Санкт-Петербурге была отчеканена новая партия медалей из серебра. На аверсе появился двуглавый орел с монограммой Александра I, а на реверсе надпись «Союзные России». Медали были переданы в РАК, и в 1820-х годах не менее 330 медалей получили многие вожди индейцев танаина, живших на Кенае. Вручение происходило с передачей письменного свидетельства о том, что человек имеет право на награду. Примечательно, что медаль не передавалась по наследству – после смерти обладателя ее возвращали русским.

Сменивший Баранова Леонтий Андрианович Гегемейстер продолжил награждать вождей. В 1817 году медаль «Союзные России» получил вождь калифорнийских индейцев Чу-гу-ан – в благодарность за позволение поставить на землях племени Форт Росс.

Медаль на ленте получил вождь ситкинцев Катлиан, который воевал против русских, но в старости решил заключить мир.

В 1830 году российское правительство решило провести учет наград, а в 1932 году появился запрет на выдачу туземцам ранее отчеканенных медалей, кроме знака «Союзные России». Оставшиеся медали Санкт-Петербург потребовал вернуть в казну. Отныне медаль (знак) «Союзные России» становилась не столько наградой, сколько знаком преданности русским.

Хорошего понемногу

Осенью 1833 года при заложении редута Дионисьевский знаком «Союзные России» были отмечены вождь Шейкс и шаман Ки-ку-сак, который уже имел медаль от Баранова, но утопил ее в реке, перевернувшись в каноэ. Он с гордостью показал русским свидетельство на нее. За преданность русским правитель РА Фердинанд Петрович Врангель одарил обоих саблями.

В 1834 году знак «Союзные России» получил брат Шейкса – вождь Кек-халь-цеча «за уступку земли под редут». Медаль получил и ситкинский вождь Гандшух.

Новый правитель РА Иван Антонович Купреянов в 1836 году продолжил одаривать вождей. При нем награды получили: вожди тлинкитов Куат-хге, Шекести и Некут, вождь из Тонгасса Анктаи, вождь хайда-кайгани Сенахет. Спустя год знаки были вручены еще пяти вождям.

В 1940 году чиновникам РАК приказали выдавать знаки только тлинкитам, хайда-кайгани и независимым племенам. Медали стали дефицитом – большинство из них отсылали в Россию.

Последним индейцем, получившим награду, стал сын вождя тлинкитов Никтополеон Гедеонов. Его наградили медалью «За усердие» за спасение русских пленников, которых индейцы должны были принести богам в жертву.

Всего жители Америки получили от русских несколько сотен медалей и знаков из разных металлов – от чугуна до золота. Большая часть их них вернулась в казну или была утеряна. А оставшиеся медали стали семейными реликвиями.

Источник

А вы знали об этом?

Существование еврейских корней у Ленина подтверждено многими историческими трудами. Исследователи «докопались» до прапрадеда Ильича по материнской линии, Ицко Бланка, который жил на Волыни в маленьком городке Староконстантинове.Но наиболее яркой фигурой в «ленинской еврейской генеалогии» был прадед будущего разрушителя империи, Мошко Ицкович Бланк. Он обладал обыкновенным жуликом и негодяем и умудрился настроить против себя всю еврейскую общину города. Его обвиняли в краже соломы, мошенничестве, обмане клиентов и даже в «организации» пожара, который уничтожил 23 дома добропорядочных евреев. По последнему обвинению Мошко провел почти целый год в тюрьме, пока специальным решением Сената в Санкт-Петербурге его не признали невиновным.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 41) https://otari.mirtesen.ru/blog/43801044896/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!