Гендерные споры по поводу обязанностей в семье: как достичь компромисса

Семейная жизнь — это ежедневный труд. В том числе и физический. Как говорится, «брак наполовину уменьшает права каждого и удваивает обязанности» (Л. Олкотт).

И не всегда люди добровольно готовы взвалить на себя рутинные дела. Тем не менее распри по поводу распределения обязанностей в семье — проблема, которая не может зависнуть в воздухе. Как ни крути, семейные обязанности нужно выполнять каждый день, и чем раньше будет достигнут компромисс, тем лучше.

Рассмотрим, из-за чего возникают противоречия при распределении семейных обязанностей.

Обязанности в семье: почему их не ценят

Прежде чем обсуждать обязанности мужа и жены в семье давайте разберемся, почему многие обесценивают домашний труд. Ведь независимо от возраста, пола, сферы деятельности каждый человек что-то есть, на чем-то спит, где-то берет свежую одежду…

Ученые подсчитали, что в семье без детей на домашние дела уходит 4 часа в день! А с появлением ребенка — 6 часов.

Каждый последующий ребенок прибавляет к этому времени еще полчаса. В итоге мы имеем практически полноценный рабочий день. Но на работе, которую мало кто замечает и говорит за нее «спасибо».

Помощники в виде уборщицы или бытовой техники могут облегчить домашние хлопоты на 50-60%.

Остальные дела, как ни крути, придется выполнять самостоятельно. Кстати, по силе нагрузки домашний труд приравнивается к работе на производственном предприятии.

В среднестатистической семье работа по дому входит в круг обязанностей женщины. Только 24% жен рассчитывают на помощь мужа, и то это происходит нерегулярно. Выход женщины на работу прибавляет хлопот, ведь домашней рутины меньше не становится. Дополнительное время на эти дела удается выкроить в ущерб сну и/или отдыху.

Почему люди обесценивают домашний труд

Недостаток эмпатии. Мы плохо знаем свою эмоциональную природу, и еще хуже — эмоции других людей. Не склонны в них копаться и даже просто подмечать. Всегда проще сделать вид, что ничего не происходит. Поэтому заметить усталость жены после насыщенного дня может далеко не каждый мужчина. Обесценивание страданий других людей. Человек считает свои заботы самыми сложными, а проблемы — самыми тяжелыми. Более того, со стороны кажется, что все можно сделать более качественно. Поэтому жалобы жены по поводу усталости вызывают у мужа раздражение: «От чего ты там устала, я бы эти дела за час выполнил». Перебор с нагрузками. Следуя традициям (а по факту — стереотипам), женщина покорно тянет в одиночку всю бытовую нагрузку. Причем стремится еще и выглядеть хорошо, и развиваться. А если тянет, значит нагрузка посильная, ничего сложного.

Обязанности мужчины и женщины в семье: проблема гендерных ролей

Когда мы говорим про семейные права и обязанности, нужно понимать, что в 2021 году мы живем в патриархальной модели общества. До сих пор актуальна установка, что обязанность мужа в семье — приносить деньги, а женщины — обеспечивать быт. Да, с каждым годом все больше исключений из этого правила. Люди становятся ментально более свободными от устаревших стереотипов, но это все еще редкость.

Почему общество так бережет атавистические установки? Считается, что дело в устоявшихся культурных, религиозных и социологических гендерных ролях, которые закладываются в детстве. Мы копируем модели поведения наших родителей и передаем их своим детям.

При этом стоит помнить, что любой из нас склонен обесценивать усилия и проблемы другого человека. И сочетание этой особенности с традицией распределения семейных обязанностей имеет синергический эффект — давление гендерных стереотипов на семью возрастает.

Женские обязанности в семье: их не существует

Исследовательский центр портала Superjob провел исследование среди посетителей своего сайта на тему «Должен ли мужчина наравне с женщиной заниматься бытом?». 72,8% из 1800 респондентов ответили утвердительно.

Что интересно: уверенность мужчин в том, что они должны заниматься домашним хозяйством наравне с женами, растет параллельно с ростом их доходов и с изменением статусов — с холостых на женатых, с бездетных — на отцов.

Но даже если мужья и помогают по дому, то берут на себя не все (не любые), а лишь некоторые дела. Почему же обязанности мужчины в семье отличаются от обязанностей женщины?

Болезненное смещение ролей

Изначально все бытовые дела считались женскими, кроме ремонта, таскания тяжестей. В обществе давно и прочно закреплена установка: убирать, нянчить детей, готовить еду — не мужское дело. И когда жена просит ей помочь, то муж словно заходит на ее территорию, выполняет ее обязанности. И это вызывает у него протест, дискомфорт.

Женщины тоже могут основательно потоптаться на мужской территории — тогда, когда выходят на работу и начинают обеспечивать семью.

Что получается: активно работающая и хорошо зарабатывающая женщина находится на поле мужчины. А помогающий по дому мужчина — на поле женщины. Гендерные роли смещаются, и это вызывает отторжение. Чем глубже заход на территорию своего супруга, тем ярче выражается протест. Мужчина, совершающий покупки, чувствует себя не так неуютно, как мужчина с утюгом в руках и кучей белья для глажки.

Но не стоит забывать, что этот дискомфорт возникает из-за стереотипов. И только избавившись от них, люди могут достичь гармонии в отношениях, независимо от распределения обязанностей мужа и жены в быту.

Распределение обязанностей в семье: на что опираться

Если у вас стоит задача оптимизировать бытовые хлопоты, начните с техники — с безмолвных и безотказных помощников. Максимально оборудуйте ими кухню, чтобы тратить минимум времени на готовку, мытье посуды и пр.

Оставшиеся дела распределите с учетом:

Предпочтений — если человек ненавидит пылесосить, то лучше не заставлять его это делать, потому что КПД будет очень низким, а результат — плачевным. Позвольте себе роскошь выбирать занятия по душе, тогда бытовые хлопоты не будут вызывать оскомину.

Способностей (умений) — пословица «Ultra posse nemo obligatur» с латинского переводится как «Никто не может быть обязанным сверх своих возможностей». Давайте каждому из супругов те домашние дела, которые им под силу. Женщина не сможет двигать мебель, чтобы помыть за ней пол. Поэтому очевидно, что эта обязанность уходит в перечень мужских.

«Ultra posse nemo obligatur» с латинского переводится как «Никто не может быть обязанным сверх своих возможностей». Давайте каждому из супругов те домашние дела, которые им под силу. Женщина не сможет двигать мебель, чтобы помыть за ней пол. Поэтому очевидно, что эта обязанность уходит в перечень мужских. Объективной пользы — папа хорошо знает математику и физику, а мама — английский и литературу. Соответственно, ребенку с уроками поможет тот родитель, кто более компетентен в конкретной дисциплине.

Рабочего графика — если муж работает с 9 до 21:00, а жена с 9 до 18:00, то времени на домохозяйство у нее будет больше. Как минимум по будням.

Помощи со стороны — если один из супругов категорически не хочет заниматься домашними делами, он может нанять помощницу, которая заменит его. Но с условием, что оплата ее услуг будет не из семейного бюджета, а из подработок, например.

Потребностей детей — с малышами до 2 лет больше времени проводят мамы. А вот с детьми постарше (3-8 лет) могут сидеть и отцы.

Мобильности — у кого машина, тот и делает покупки, отвозит детей на кружки и т. д.

Но эти советы актуальны лишь тогда, когда есть обоюдное желание совместно заниматься бытом. Если же обязанности мужчины и женщины в семье — предмет споров или даже конфликтов, полюбовно обсудить все не получится. Для начала нужно изменить подход ко второй половинке.

Язык обвинений — неправильная тактика

Выше мы писали, что наши личные проблемы, заботы, переживания — самые важные и тяжелые. С этой позиции женщина смотрит на неубранную комнату. Для нее она — символ краха планов на вечер. Вместо отдыха ей придется потратить время на уборку. А мирно возлежащий на диване муж вызывает раздражение: почему он не входит в ее положение, почему не убирает? Ответ прост: для него это вообще не проблема.

Подойди жена с просьбой: «Убери, пожалуйста, в комнате, пока я готовлю ужин», наверняка все было бы сделано. Но горечь от своих внутренних диалогов не позволяет выбрать нормальный тон. Хочется обвинить или даже оскорбить супруга: «Да что ты разлегся, как в хлеву?! Неужели поубирать не можешь?!». Что сделает мужчина, услышав эти слова? Наверняка выйдет из себя. Ссоры не избежать.

Неправильные время и место

Выбирать нужно не только тон общения, но и время, и место для обсуждения бытовых тем. Голодный человек не может адекватно выслушивать претензии и сдерживать свое раздражение. Встречать мужа после работы не улыбкой, а обвинениями — идея еще хуже. Поэтому если уж вы решили поднять вопрос обязанностей и гендерного равенства в семье, подготовьтесь к разговору.

И еще. Если вы с мужем обсуждаете распределение обязанностей, то готовьтесь к тому, что одной беседы может не хватить.

Какое-то время он будет следовать новому порядку, но потом перестанет. Запасайтесь терпением, ведь разбивать мифы про «мужские» и «женские» дела нелегко. Переход к современному и демократичному разделению домашних обязанностей между двумя равноправными партнерами наверняка потребует какого-то времени.

Кроме этого, практикуйте систему наград, похвалы. Не бойтесь переборщить с лестью — мужчины очень любят, когда их заслуги признают. Даже в таких тривиальных занятиях, как уборка дома или закупка продуктов.

Принцип взаимозаменяемости

Если вы успешно распределили домашние обязанности в семье и даже составили по этому поводу таблицу, подумайте о принципе взаимозаменяемости. Муж может уехать в командировку — кто будет выполнять его часть работы по дому? Жена заболела — как муж справится с ее хлопотами? А если женщина забеременела? Тогда она не сможет вернуться к своим обязанностям еще очень долго — минимум год (поздние сроки беременности и первые месяцы жизни малыша).

Поэтому важно не просто разделить дела на «твои» и «мои», но и уметь подменять друг друга в случае необходимости. Здесь, опять-таки, поможет способность договариваться и находить компромисс: «Да, я знаю, что надо готовить ужин, но плохо себя чувствую. Приготовь ты, а я завтра съезжу в магазин за продуктами».

Взаимозаменяемость остро актуальна в вопросах ухода за ребенком. Если с домашними делами мужчина еще более-менее разберется, то с малышом может впасть в ступор. Поэтому мудрые и опытные мамы советуют приобщать мужей к уходу за детьми буквально с момента рождения. Не должно быть ничего, чего не смог бы сделать папа. Кроме грудного вскармливания, конечно же :-)

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