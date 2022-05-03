«Грузия из бродяги сделала меня литератором»: что связывало Максима Горького с Грузией?

Не многие знают, но именно в Тбилиси, который в конце 19 века назывался Тифлисом, были сделаны первые, неуверенные литературные шаги Максима Горького. В 1892 году под этим псевдонимом в газете «Кавказ» никому неизвестный начинающий писатель издал свое первое прозаическое произведение «Макар Чудра».
В то время Максим Пешков (настоящее имя писателя) работал в мастерских Закавказских железных дорог. У писателя была довольно бурная юность, в 1891 году он отправился в путешествие «по Руси», как он называл свое странствие. В ноябре он пришел в Тифлис, некоторое время работал на строительстве дороги из Сухума в Новороссийск, недолго работал на бакинских нефтепромыслах. В Тифлисе он жил в подвале с семинаристом, механиком, землемером, студентом и железнодорожным рабочим.
Памятник Горькому в Тбилиси
Ранний, тифлисский период творчества Горького – это романтизм, мечты о «новых людях», бесстрашных и свободных, способных добиться всего, в том числе и бессмертия. Эти мечты очень гармонично ложились сначала на идеи босячества, затем – на революционные идеи, царившие в ту эпоху в обществе. Горький много раз был в Грузии, в Тбилиси ему установлен памятник.
«Можно думать, что именно величественная природа страны и романтическая мягкость ее народа – именно эти две силы – дали мне толчок, который сделал из бродяги – литератора».
Так вспоминал о Грузии Горький, ставший известным писателем. Он восхищался культурой, природой, традициями Грузии. Однажды, будучи приглашенным на торжественную встречу, устроенную грузинскими литераторами, после выступления прославленного грузинского исполнителя народных танцев Максим Горький поднял тост: «Я провозглашаю этот тост за народ, который во славу себе создал такие танцы».
И когда после эмиграции (а Горький жил за границей 18 лет) он вновь попал в Тбилиси и услышал грузинскую музыку, грузинское пение, которое любил еще больше танцев, по щекам русского писателя потекли слезы. Всю жизнь он пронес с собой любовь к этой теплой, гостеприимной стране, ставшей его литературной родиной.
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