«Грузия из бродяги сделала меня литератором»: что связывало Максима Горького с Грузией?

Ранний, тифлисский период творчества Горького – это романтизм, мечты о «новых людях», бесстрашных и свободных, способных добиться всего, в том числе и бессмертия. Эти мечты очень гармонично ложились сначала на идеи босячества, затем – на революционные идеи, царившие в ту эпоху в обществе. Горький много раз был в Грузии, в Тбилиси ему установлен памятник.

«Можно думать, что именно величественная природа страны и романтическая мягкость ее народа – именно эти две силы – дали мне толчок, который сделал из бродяги – литератора».

Так вспоминал о Грузии Горький, ставший известным писателем. Он восхищался культурой, природой, традициями Грузии. Однажды, будучи приглашенным на торжественную встречу, устроенную грузинскими литераторами, после выступления прославленного грузинского исполнителя народных танцев Максим Горький поднял тост: «Я провозглашаю этот тост за народ, который во славу себе создал такие танцы».

И когда после эмиграции (а Горький жил за границей 18 лет) он вновь попал в Тбилиси и услышал грузинскую музыку, грузинское пение, которое любил еще больше танцев, по щекам русского писателя потекли слезы. Всю жизнь он пронес с собой любовь к этой теплой, гостеприимной стране, ставшей его литературной родиной.