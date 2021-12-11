Вкуснейшее и нежнейшее пирожное и торт «Наполеон». Шедевр кондитерского искусства, любимый и популярный во всем мире. И история его появления весьма интересна и спорна. Слишком многие народы претендуют на авторство этого кулинарного чуда. Большинство версий связано с именем французского императора Наполеона Бонапарта, хотя и не все.

Например, итальянцы уверены, что торт был изобретен в их родимом городе Неаполе. И носил название Napolitano что знаничит «Неапольский». Но потом глупые американцы и русские исказили это слово до «Наполеона», к которому торт никакого отношения не имеет.

Шедевр кондитерского искусства — торт «Наполеон» Эрик

Торт «Королевская галета»

У англичан и французов есть другая модифицированная версия: идея многослойного десерта возникла во Франции в 1645 году у кондитера Клавдия Геле. Рецепт стал популярным и был украден неаполитанскими экономическими шпионами. Итальянские пекари придумали пропитывать слои теста заварным кремом и назвали новинку Napolitano. В таком виде торт вернулся во Францию и был переименован в . В Российскую Империю «Неаполитанец» попал вместе с беглыми французскими аристократами во время Великой Французской революции. Название позже превратилось в привычное нам «Наполеон».

Третья версия гласит: В Париже жил один очень хитрый кулинар, который хотел стать любимым поваром императора. Закрепить свой успех в его глазах он решил якобы собственным лакомством, которое никто никогда не пробовал. Причем сделал он его очень просто: купил французский пирог «Королевская галета» – его французы всегда покупали к Празднику Королей, разрезал коржи вдоль, а между слоями промазал заварным кремом вместе со взбитыми сливками и вареньем из клубники. В придачу ко всему он назвал торт «Наполеон» и снискал признание у всех гурманов и приверженцев императора.

Четвертая версия. Торт вообще придумал сам Наполеон Бонапарт! Легенда гласит, однажды император зажимал в уголке молоденькую фрейлину. И тут его застукала жена Жозефина. Чтобы оправдать себя, император ответил, что просто пришел не для сексуальных утех, а просто решил поделиться рецептом нового торта, который он якобы изобрел. И тут же на ходу Наполеон сочинил этот рецепт, после ставший достоянием Франции. После этого двор еще больше уверился в гениальности своего императора. Он оказывается не только полководец, но еще и талантливый кулинар, что ценится французами-гурманами гораздо выше.

Шедевр кондитерского искусства — торт «Наполеон» Эрик

Торт «Милфей»

Все эти версии красивые и вроде правдоподобные. Но возникает вопрос, почему, же тогда, в этих странах торт не называют ни «Наполеоном» ни «Неаполитанским». Так его называют лишь в Америке и России. Во Франции и Италии его называют millefeuille, что в переводе значит «1000 слоев», в Англии – vanilla slice или cream slice. Поэтому более правдоподобна другая версия. Торт придумали российские кондитеры во время празднования 100-летнего юбилея победы в Отечественной войне. Но опять возникает недоуменный вопрос? Столетний юбилей был в 1912 году, а в это время рецепт многослойного пирожного был уже известен. Скорее всего, русские кулинары взяли за основу французский «милфей», убрали всякие ягодки, зато присыпали его сверху сахарной пудрой и крошкой символизирующей суровую русскую зиму, победившую Наполеона. Да резали торт треугольниками, напоминающими знаменитую треуголку императора. И естественно такой торт получил название «Наполеон». То есть торт «милфей» присыпанный крошкой, а не взбитыми сливками и есть русская версия торта «Наполеон».

И кстати именно треугольная нарезка была отличительным признаком «Наполеона» в Советском Союзе. Это сейчас, по примеру, западных стран торт на пирожные режут прямоугольными кусочками.

Шедевр кондитерского искусства — торт «Наполеон» Эрик

В советские времена, в государственных пекарнях и кондитерских, над тортом измывались. В целях экономии заменили сливочное масло маргарином, заварной крем делали не на яйцах, как положено, а на муке. Коррективы вносило воровство и неполноценное вложение продуктов. В результате из нежнейшего десерта он превратился в дешевое ширпотребовское пирожное сомнительного вкуса. Естественно, такой десерт становился все менее желанным гостем на праздничных столах. Но кто тогда покупал торт «Наполеон» в магазинах. Хозяйки его готовили сами, по своим собственным рецептам. Советские девушки зачастую не могли приготовить кашу, но как делать торт «Наполеон» они великолепно знали. Сегодня слоеный торт можно встретить во множестве вариаций. Одно остается неизменным – тысяча слоев. Пропитанных нежным кремом, рецепт приготовления которого у каждого свой. Неповторимый.

Источник : yandex.ru и https://fishki.net/3988519-shedevr-konditerskogo-iskusstva---tort-napoleon.html

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