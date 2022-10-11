Архангел Варахиил несет благословение доброму человеку

Верующие люди обращаются к Господу перед тем, как начать какое-либо дело. Им важно получить благословение Творца.

Несет его с Небесного престола, как говорят, архангел Варахиил. Имя это не всем знакомо.

В религиозной литературе встретишь его нечасто. Давайте разберемся, кто такой Архангел Варахиил, в чем помогает, как к нему обратиться.

Описание и смысл

Архангел Варахиил известен людям только из древних преданий. Его имя не встречается ни в Библии, ни в Евангелии. Переводится оно как «благословение Божие». Изображается он в белых одеждах и с прекрасным цветком в руке. Он несет в себе особый смысл.

Радость и душевную гармонию испытывают люди, которым является архангел Варахиил. Он знаменует конец мучительных размышлений, сомнений, переживаний. Обращаются к нему в случаях, когда не могут определить направление собственного развития. У всех бывают сложные периоды, когда человек не способен определить, правильно ли поступает, богоугодный ли выбрал путь и так далее. Молитва не всегда помогает утвердиться в собственном решении. Тогда и призывают архангела Варахиила.

Он приносит благословение Господа на труды. Это символ принятия Всевышним того, что собирается делать человек. Архангел помогает обрести уверенность в своих силах, отбросить ненужное, дурное, очистить душу от неправильных мыслей.

В чем помогает архангел Варахиил

Негоже верующему человеку испытывать сомнения в том, что он обязан исполнять долг. Информация о нем приходит не письмом или телеграммой. Она возникает перед глазами в процессе жизни. Есть дело, им следует заниматься во славу Бога. Зачем мучить себя и других сомнениями?

Святитель Иннокентий Херсонский писал, что служение ангела сего многообразно. Через него господь посылает благословение на «всякое доброе дело». Нужно вникнуть в смысл его слов. Иногда говорят, что наш архангел благодать дарит тому человеку, что ради иных трудится. Многие связывают это с благотворительностью. Но это не совсем верно.

Господь рекомендовал человеку жить для других. И это не означает, что мы должны только чужим отдавать свои силы и время. Всякий труд может быть направлен на себя или на окружающих. Мать дитя лелеет, она для него старается. Художник пишет полотно, чтобы осчастливить зрителя. Но бывает и обратная ситуация. К примеру, женщина рожает ради сохранения брака или богатства супруга. А творческий человек старается своим талантом денег побольше заработать. Эти дела Господь не благословит. Они эгоистичны, по сути своей. Архангел наш поддерживает всякого, у кого помыслы об окружающих на переднем плане: о близких и далеких, знакомых и неведомых. Труды свои надобно посвящать людям, их счастью. Речь идет именно об этом. Такого человека и благословляет Господь через Варахиила. Нужно только говорить с Творцом постоянно.

Молитва архангелу Варахиилу

К тебе обращаюсь, архангел Варахиил, являющемуся хранителем чистоты душ людских. Проси у Высшего престолы за меня, Господа раба (имя) благословения Господа, милосердия. Даруй дому и всем в нем живущим счастье и благоденствие. Пусть в кругу родных никогда не будет свар и ссор, мир средь них установится. Даруй мне, грешному, понимание того, что упускаю в жизни земной. Мудрости попроси у Господа для раба его, чтоб поддерживала его в каждом слове и поступке. Даруй прощение греховных проступков и благословение Божие. Защити меня и родных от бед, несчастий и напастей всяческих, от врагов и ненавистников. Благодарю тебя, Господа архангел! Аминь!

Когда и где молиться

Иисус говорил о том, что беседа человека со Всевышним должна быть тайной. Нынче люди придают много значения внешним атрибутам веры, а ведь Господь в душе должен быть постоянно. Он услышит молитву из любого места. Необязательно ходить в церковь. Храм – это единение душ верующих, поддерживающих друг друга в испытаниях. Потому не стоит акцентировать внимание на месте или даже форме обращения к Архангелу. Он вездесущ. И для него важнее ваши помыслы. Варахиил покровительствует праведникам, свято исполняющим заповеди Господа. Он окружает особой заботой благочестивые семейства, отвергающие эгоистичное использование других в своих целях. Ему по душе люди честные и простые, лишенные хитрости. Об этом стоит подумать, когда решите попросить его о помощи.

Из эзотерики

Считается, что нашему архангелу соответствует цвет индиго. Дополнительными называют аметистовый и лавандовый. Его месяц - февраль, сезон – зима. День, когда архангел особо близко присматривается к людям, – суббота. Эзотерики говорят, что его камни – аквамарин, кварц, аметист. Если желаете зажечь ему свечи, приобретите пурпурные. Варахиилу свойственны искренняя доброта, самопожертвование, стремление к оказанию помощи. Его имя связывают со старшим арканом Таро «Колесо фортуны».

Любое дело будет удачным, если заручитесь поддержкой этого архангела. А это получится, если в вашей душе преобладают те мысли и чувства, что свойственны ему самому. Хотя, говорят, доброта некритична. Для нашего архангела важно, как человек относится к окружающим, старается ли жить для них. А грехи прощаются тому, кто стремится исправить ошибки. Сами попробуйте испросить благословения архангела.