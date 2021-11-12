Как Советский Союз обменял часть своего военно-морского флота на «пепси-колу»

Весной 1990 года у Дональда М. Кендалла появился повод для радости. Компания «Пепси», в которой он проработал всю жизнь, только что подписала выгодный контракт с Советским Союзом на три миллиарда долларов на ближайшие десять лет. Правда, вместо денег американцы должны были получить водку и небольшую флотилию грузовых кораблей, но в торговле с СССР такое было в порядке вещей.

Москве хронически не хватало твердой валюты, поэтому значительная часть торговых сделок проводилась по бартеру. Для Кендалла сделка стала продолжением истории, которая началась для него в июле 1959 года во время первого визита в Москву.

Тогда отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами потеплели, и американский президент Дуайт Эйзенхауэр договорился со своим советским коллегой Никитой Хрущевым о проведении выставок двух стран, чтобы таким образом поспособствовать взаимопониманию. Советская выставка в Нью-Йорке особенного резонанса не вызвала, а вот американская выставка в московском парке Сокольники произвела фурор.

Американцы воспользовались выставкой как возможностью продемонстрировать все свои потребительские товары. Советский Генсек Никита Хрущев воспринял это как провокацию и пообещал американскому вице-президенту Ричарду Никсону, который водил Хрущева по выставке, что через пару лет СССР не только догонит Соединенные Штаты, но и перегонит их по уровню жизни. Этот «кухонный разговор» впоследствии лег в основу огромного количества советских анекдотов.

Но Кендаллу было все равно. Он добился другого успеха. Перед визитом Хрущева на выставку Кендалл сказал Ричарду Никсону, что как один из спонсоров настаивает на том, чтобы Хрущев попробовал его лимонад.Так и случилось, и фотография советского Генсека со стаканчиком «Пепси» в руках обеспечила Кендаллу карьерный рост. Через шесть лет после выставки он стал исполнительным директором целого концерна.

В 1972 году он одержал новую победу. Кендалл добился монополии «Пепси» в Советском Союзе, которая продолжалась вплоть до 1985 года. Начались поставки кола-сиропа в СССР, где его уже разливали по бутылкам. Однако была всего одна, но принципиальная проблема — деньги.

Советский рубль был неконвертируемым, а крайне ограниченные запасы твердой валюты тратились исключительно на закупку западных технологий, а не на потребительские товары. Так что компания «Пепси» договорилась о товарном обмене: от СССР она получала водку «Столичная», которую затем продавала на американском рынке.

Система работала, и «Столичная» оказалась в США на втором месте по продажам, уступив только шведской водке Absolut. Годовые продажи «Столичной» достигали 150-200 миллионов долларов. Однако потребление водки оставалось в Соединенных Штатах в целом на одном и том же уровне. А вот компания «Пепси» хотела увеличить продажи в СССР, поэтому ей пришлось присмотреться и к другим товарам, которые могли бы принести на западных рынках какой-то доход.

Так в 1989 году состоялся, вероятно, самый курьезный товарный обмен в истории холодной войны. В обмен на сироп для производства «Пепси» компания получила от СССР 17 старых подводных лодок, один фрегат, один крейсер и один торпедоносец.

Фактически Кендалл добился монополии PepsiCo в Советском Союзе, ведь ни один другой товар из капиталистического мира в стране не продавался, а заклятому врагу Coca-Cola запрещалось продавать продукцию в СССР до 1985 года Фото РИА «Новости»

«Поглядите-ка, мы разоружаем Советский Союз быстрее, чем удается вам», — заявил Дональд Кендалл в шутку советнику по национальной безопасности президента Джорджа Буша Бренту Скоукрофту. В тот период он вел переговоры с Михаилом Горбачевым о разоружении. Конечно, Кендалл преувеличивал.

«Например, подводные лодки были построены по проекту 613, и к тому времени отслужили уже 35-39 лет. С них сняли все вооружение, забрали практически все ценное, даже корабельные винты. В тот период стоимость металлолома была высокой, поэтому для Москвы продажа оказалась выгодной. Но через два года покупная цена резко упала», — рассказывает московский историк Глеб Бараев.

С такими же проблемами сталкивались и другие экспортеры. В начале 80-х годов канадские экспортеры пшеницы попытались обменять на нее тракторы марки «Беларусь». Но вскоре поняли, что перед продажей импортированную технику нужно основательно перебрать, и все равно поломки случались слишком часто.

С проблемами столкнулась и компания «Пепси». Воодушевленная успехом сделки с подводными лодками в 1990 году компания заключила контракт об обмене сиропа для лимонада на как минимум десять танкеров и грузовых кораблей. Компания собиралась их продать или сдать в аренду транспортным компаниям. Также компания открыла два филиала Pizza Hut и хотела перейти со стеклянных бутылок, которые были тяжелыми и неудобными для транспортировки, на более дешевую пластиковую тару.

Распад СССР в 1991 году расстроил эти планы. Сеть Pizza Hut рассчитывала на то, что моцареллу будет поставлять латвийская сыроварня, однако новое самостоятельное правительство согласилось продавать сыр только за деньги, сославшись на то, что на латвийских судоверфях танкеров не производят. Те же аргументы были у Белоруссии, где находился завод по производству пластиковых бутылок. Руководство судоверфи в украинском Николаеве, где строилось большинство кораблей, заявило, что не может платить лимонадом своим поставщикам и рабочим. Кроме того, свою агрессивную кампанию начала «Кока-кола», которая за пару лет стала самым продаваемым лимонадом на постсоветском рынке.

Для «Пепси» российский рынок остается крупнейшим в мире после американского. Однако Дональд М. Кендалл, который через два месяца отпразднует 97-й день рождения, уже, наверное, знает, что делать ставку на одну карту невыгодно.

Частично использован источник : https://inosmi.ru/social/20180124/241271824.html

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