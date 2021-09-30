Типы экстрасенсорных способностей

Экстрасенсорные способности- это не столько способности, сколько чувства.

Точно так же, как мы обладаем пятью физическими чувствами, мы обладаем и теми, которые выходят за пределы физического мира.Зная, что кто—то собирается позвонить вам, думая о ком-то, с кем вы вскоре столкнетесь, мечтая о событиях, которые происходят наяву, вдыхая запах вашей бабушки в случайных местах, встречаясь с кем-то и испытывая странное чувство по отношению к ним, которое позже подтверждается, — все это примеры работы экстрасенсорных чувств.



Основными психическими чувствами являются

* Ясновидение (ясновидение),

* Ясночувствование (ясное чувство),

* Яснослышание (ясный слух),

* Яснознание (ясное знание), ясновидение (ясный запах), ясновидение (ясный вкус) и ясновидение (ясное прикосновение).

Каждый из нас был хозяином этих психических чувств, когда мы впервые пришли в этот мир, когда мы были открыты невидимому и доверяли своей интуиции.Однако в конце концов эти чувства отходят на второй план, и им не уделяется ни времени, ни внимания, необходимых для дальнейшего развития.С практикой мы можем научиться снова открываться этим необыкновенным чувствам и глубоко погружаться в духовный мир.

Как развить свои экстрасенсорные способности

Чтобы развить наши психические чувства, мы должны сначала понять, что мы уже обладаем ими.

Они изначально заложены в нас—мы просто забыли о них. Идея состоит не в том, чтобы достичь их, а в том, чтобы активизировать их, снова открыть.Наши экстрасенсорные чувства глубоко связаны с нашим правым полушарием, частью, которая является интуитивной, творческой и эмпатической.Ключ в том, чтобы успокоить наше левое полушарие, ту часть, которая является последовательной, аналитической и математической. Когда мы переосмысливаем, мы отвергаем наше внутреннее знание.Наиболее эффективным методом укрепления наших экстрасенсорных чувств является медитация.

Медитация не только доказала свою эффективность в снятии стресса, но и регулярная практика может также повысить чувствительность к энергии с помощью различных чувств ясновидения.

* Энергия -это, в конце концов, язык духа. Ведение журнала наших мыслей, эмоций и снов также может помочь нам заново раскрыть наш экстрасенсорный потенциал.

Когда мы проводим время с самими собой таким глубоким и уязвимым образом, мы даем возможность нашему интуитивному и эмоциональному " я " общаться с нами—и быть услышанными.

Внешне общение с природой повышает нашу вибрацию, и чтобы соединиться с духом, экстрасенсы должны поддерживать высокое вибрационное состояние.

* Медитация при ходьбе по лесу тренирует наши экстрасенсорные чувства обращать внимание на тонкие звуки и энергии деревьев, растений и животных.

Кристаллы также вибрируют на очень высоких частотах, и некоторые кристаллы используются экстрасенсами для усиления своих психических чувств и направления энергии, чтобы открыться духовному миру.

Держание кристалла, ношение его, медитация или сон с ним могут помочь нам настроиться на духовные энергии.

По мере того как идея экстрасенсорных чувств продолжает получать все большее признание, практикующие будут продолжать находить новые их способы .

Источник : https://mistika.temaretik.com/2305917448850769940/

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