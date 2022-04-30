И ведь умели: 10 удивительных древних технологий, которые опережали время

Мы еще очень многого не знаем о прошлом, в частности, о технологиях, которые уже существовали в древние времена и позволяли создавать удивительные вещи.

С некоторыми удивительными технологическими достижениями инженеров и изобретателей прошлого мы познакомимся прямо сейчас.

Холодильник

То, что со стороны напоминает странное глиняное подобие пирамиды – на самом деле пример древнего холодильника. Такие сооружения в Персии воздвигались посреди пустынь, и в них хранился лед, а также некоторые продукты, которые требовалось содержать в прохладе.

В высоту эти структуры достигали 18 метров. В вершине пирамиды находилось отверстие для улавливания воздуха.

Толщина стен сооружения составляла около двух метров. Более того, они были сделаны из специального состава, включавшего песок, глину, яичный белок, козлиную шерсть и пепел. Столь мощный барьер надежно защищал внутреннее помещение от проникновения тепла. Вода тоже не могла просочиться внутрь, так что порча продуктов от излишков влаги тоже не представляла угрозы. А на случай, если бы лед все же подтаял, внизу была прорыта специальная канавка, в которую попадала лишняя влага. А в холодные пустынные ночи она снова замерзала.

Архимедов винт

В древние времена это изобретение использовалось для ирригационных целей.

Древние каменотесы

Оно состояло из полой трубки и винта в одном из концов. Изначально он приводился в движение вручную, но затем стала применяться энергия ветра. Технология устройства используется и сейчас, а запускается оно с помощью мотора. Когда ось начинает вращаться, нижний конец устройства втягивает воду, которая затем поднимается к верхнему концу и проходит через него.

Целое поколение древних каменщиков, живших на территории современной Мексики, обладали, кажется, сверхъестественными силами. Иначе как им удавалось возводить своды и арки и строить крыши храмов при помощи одного только небольшого инструмента – мастерка? Гравитация, похоже, не была им помехой, и опалубки и потолочные крепления им также не требовались. Говорят, тайны строительства передавались у них от отца к сыну из поколения в поколение. Их древние технологии тоже используются в наше время.

Пандус

Египтяне прославились своими массивными архитектурными сооружениями – пирамидами. Они строили довольно высокие структуры уникальной формы. Многих удивляет, как им удалось создать такие огромные постройки? Для облегчения подъема тяжелых каменных блоков, из которых состоят пирамиды, египтяне использовали наклонные пандусы, по которым тащили груз на веревках. Это было гораздо проще, быстрее и безопаснее, чем поднимать тяжелые блоки вертикально вверх.

Антикитерский механизм

Более ста лет назад греческие дайверы обнаружили древнее судно, затонувшее возле Антикитеры. Они осмотрели корабль и обнаружили странный бронзовый механизм. Это открытие изменило наше представление об истории человечества.

Устройство состоит из двадцати четырех шестерен и некоего подобия циферблата. Археологи предположили, что это аналог древних часов или счетов. Споры о назначении прибора продолжались несколько лет, пока историк Дерек де Солла не провел детальный анализ механизма. Он заключил, что устройство использовалось для определения положения планет и звезд на основе календарного месяца. Главная шестерня означает год, а более мелкие репрезентуют движение небесных тел — планет, Солнца и Луны. Таким образом, его можно назвать аналогом современных астрономических карт или же вычислительных устройств, где на основе указанных данных делается расчет.

Кубок Ликурга

Древнеримский нефритово-зеленый кубок кажется красным, если освещен сзади. Ученые полагают, что римляне были первыми, кто оценил потенциал наночастиц. Удивительная способность чаши менять цвет озадачивала ученых с момента ее открытия в 1950, и лишь сорок лет спустя тайна была раскрыта.

Эксперты выяснили, что древние римляне смешали стекло с крошечными частицами серебра и золота. Каждая из частиц была в тысячу раз меньше крупинки соли. Получается, древние римляне имели представление о наночастицах! Кубок меняет цвет в зависимости от того, под каким углом на него смотреть. Также на цвет влияет напиток, который налит в кубок.

Робот

Герон был александрийским механиком и математиком. Он является отцом множества изобретений, аналоги которых используются и сегодня, например, торговый автомат, шприц, помпа, фонтан и др. Говорят, он также первым создал колесо ветродвигателя – первое в мире изобретение, где энергия ветра превращалась в механическую.

Но самым примечательным его творением является устройство, которое можно охарактеризовать как первого в мире робота. Изобретение использовалось, чтобы развлекать зрителей в театре. Робот мог двигаться в течение десяти минут. На самом деле в движение его приводило множество веревочек, присоединенных к разным частям корпуса, а использовалась для этого вращающаяся шестерня цилиндрической формы.

Хал-Сафлиени

Гипогей Хал-Сафлиени представляет собой мегалитическое подземное строение, расположенное на острове Мальта. Археологи полагают, что эта подземная структура была выстроена около 4 000 года до н. э. и служила ритуальным целям. Сооружение состоит из множества помещений и коридоров. Но больше всего экспертов привлекают необычайные акустические свойства этих подземных палат.

Например, одна из комнат выстроена из монолитной известняковой глыбы. Она называется «Комната оракула» и обладает интересными звуковыми качествами. Любой звук, произнесенный в ней, резонирует по всему помещению, включая самую нижнюю комнату, и даже снаружи. Такие акустические свойства были приданы помещению, чтобы, когда оракул говорил в ней, его слова были слышны всюду, причем с пугающей выразительностью.

В некоторых других помещениях гипогея определенная частота или высота звука отзывается вибрацией в костях и резонансом в ушах. Эксперты все еще не уверены, были ли эти необычные акустические нюансы запланированы при строительстве или же это получилось случайно. Но если это было сделано намеренно, то древние мальтийские инженеры знали что-то, чего до сих пор не постигли современные акустики.

Римский бетон

Современные эксперты поражены долговечностью римских бетонных структур. Им более двух тысяч лет, но они все еще прочны. Сооружения в бухтах, постоянно омываемые морскими водами, не показывают ни малейших признаков разрушения. А теперь сравните это с нашими бетонными сооружениями, которым хотя был лет двадцать.

Исследователи изучили римский бетон и обнаружили странные особенности. Он не только более долговечный, чем современный. Он еще и становится только прочнее со временем!

Современный бетон, как правило, представляет собой смесь кварцевого песка, извести, глины, мела и других компонентов, которые смешиваются вместе при высоких температурах. В конечном продукте невозможны никакие химические реакции вроде кристаллизации, так что со временем он теряет прочность и разрушается. Это причина, объясняющая, почему бетон не так долговечен, как природный камень.

А вот древние римляне добавляли в смесь вулканический пепел и морскую воду. Это приводило к химическим реакциям, которые и придают веществу такую прочность и надежность.

Дамасская сталь

Этот легендарный материал широко использовался воинами прошлого, включая крестоносцев. Примечательные свойства дамасской стали сделались известны после крестовых походов на Восток. Люди были поражены уникальными свойствами лезвий. Говорили даже, что меч, сделанный из этой стали, может на лету разрубить перо! Да и после многочисленных битв клинки сохраняли поразительную остроту.

Вот такими технологиями мог похвастаться Древний мир. А вы об этом знали?

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