Как и зачем прощать людей, которых вы ненавидите

Затаенные обиды, которые накапливаются в душе, в конце концов, начинают незаметно разрушать не только душу, но и тело человека. Всем известно, что причиной многих заболеваний как раз и являются непрощенные обиды или «взращенная» из них ненависть. Чем быстрее человек может отпустить свои обиды, тем больший у него шанс жить счастливой и здоровой жизнью. И, наоборот, – чем глубже въелась ненависть, тем более несчастен и болен человек.

Несмотря на то, что источник возникновения ненависти может быть абсолютно разным, причины, чтобы суметь искренне отпустить все накопленные обиды, одинаковы. Используя проверенный алгоритм понимания, для чего необходимо прощать людей, которых ненавидишь, приводит лишь к здоровому телу и духу. Мы подобрали основные причины, почему так жизненно необходимо прощать людей, которых ненавидишь.

Прощение – залог личного счастья. Наши личные мысли, эмоции и чувства создают тот мир, который находится вокруг нас. Именно наши чувства являются «строительным материалом» для создания жизни и построения нашего будущего. Беря во внимание закон притяжения, где подобное притягивает подобное, мы даже легко можем заглянуть на несколько лет вперед и увидеть, как будет выглядеть наше будущее, и как мы себя будем чувствовать, исходя из того, какие эмоции мы испытываем в данный промежуток времени.

Естественно, если в душе «сидят» накопленные обиды, то за время «пути» они никуда не денутся, а лишь вырастут до невероятных размеров. Таким образом, в жизни все больше начнут появляться люди, к которым будет возникать такое же чувство ненависти и неприязни. Их как магнитом начнет притягивать в вашу жизнь. Совсем другой «расклад» будет в том случае, если научиться отпускать накопленные негативные эмоции, хоть это и не так легко сделать.

Выбор у каждого свой.

Прощение – учитель. Каждая ситуация в жизни человека и, тем более, каждый человек, вошедший в нее, не появляется просто так – это все жизненные «учителя», пришедшие преподать нам определенный жизненный урок. И это совершенно не значит, что все эти «учителя» должны быть миролюбивы и степенны. Даже самый ненавистный человек пришел в вашу жизнь именно с данной миссией – преподать бесценный урок. Как только вы научитесь рассматривать обиды и ненависть к людям сквозь призму обучающего материала, жизнь развернется совершенно в другое русло.

Прощение – это возвращение сторицей. Ни один человек в мире не совершенен, так как не рождается уже умудренным жизненным опытом, а приобретает его лишь со временем. Все люди в мире ошибаются. Кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей. Научившись прощать других людей, мы можем заранее гарантировать себе, что так же будем прощены за свои совершенные неправильные поступки, что является немаловажным фактором в жизни любого человека.

Прощение – расширение сознания. Всю жизнь мы чему-то учимся. И все «жизненные» университеты способны расширять человеческое сознание до бесконечности, но происходит это лишь тогда, когда человек способен выносить урок из каждой данной ему ситуации. Прощение – это один из главных уроков, который должен вынести для себя каждый человек. Только скинув груз прошлого, он сможет легко двигаться дальше по жизненным тропам.

Прощение – пространство для новых возможностей. Можно всю жизнь находиться рядом с людьми, которых ненавидишь, и утопать в собственных негативных эмоциях, обрастая ими, как панцирем, который со временем вряд ли кому-то удастся снять. Не все отношения могут длиться вечно. Возможно, их длительность лишь урок, дающий возможность открытия для себя новых горизонтов и возможностей. Научившись прощать и с легкой душой отпускать людей, у многих может появиться возможность создания нового пространства для входа в него новых людей.

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А вы знали об этом?

Строгие неписаные законы, по которым жили запорожские казаки, категорически исключали возможность появления женщин на Сечи. Это был не просто запрет, а настоящее табу, нарушение которого каралось смертью. Семейная жизнь отрицалась в принципе, ведь она отвлекала казака от ратного дела, усложняла рядовые будни, наносила непоправимый вред и препятствовала неустанным демонстрациям воинских доблестей.

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