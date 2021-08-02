Державная икона Божией матери: 8 фактов из истории

Державная икона Богоматери была обретена более 100 лет назад в день отречения от престола царя Николая II 2(15) марта 1917 года. Как и при каких обстоятельствах это произошло и почему этот образ стал столь почитаем?

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Икона была найдена в подвале Вознесенского храма в усадьбе Коломенское в день отречения от престола царя Николая II 2(15) марта 1917 года. Жительница слободы Перерва крестьянка Евдокии Андриановой во сне услышала голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть молятся». В следующий раз ей приснился белый храм, в котором величественно восседала Царица Небесная. Когда Евдокия пришла в Коломенское, сразу узнала явленную во сне Вознесенскую церковь. Настоятель священник Николай Лихачев с вниманием выслушал ее рассказ и через некоторое время икона была найдена заброшенной в подвале храма. Когда почерневшую от старости икону промыли, открылось изображение Богоматери, восседающей на троне с Богомладенцем.

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Вскоре после явления иконы, в Коломенское толпами начали стекаться богомольцы. Чтобы дать всем желающим возможность поклониться образу, его стали возить не только по окрестным храмам, но также по заводам и фабрикам. В Вознесенской церкви икона пребывала только на воскресные и праздничные дни.

Известно, что икона побывала в Марфо-Мариинской обители милосердия в Замоскворечье, где ее торжественно встречала игуменья монастыря – великая княгиня Елизавета Феодоровна с сестрами обители.

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Служба и акафист “Державной” иконе составлены с участием святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Патриарх Тихон призывал православных христиан молиться перед образом Державной и просить благословения Богородицы на все начинания. Он особо вверял Россию Матери Божьей, как истинной Правительнице. Любовь и почитание выразились в акафисте явлению иконы Божией Матери Державной.

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Икона в многочисленных списках вошла в православные храмы России. Повсюду читали акафист и канон, верующие в храмах, домах и монашеских кельях читали перед ней молитву Патриарха Тихона о спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений.

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Священник Сергий Булгаков, высланный за границу в 1922 году вспоминал народный духовный подъем, произошедший в душе людей после обретения образа «Державной»: «Перед самым октябрьским переворотом мне пришлось слышать признание одного близкого мне человека. Он рассказывал с величайшим волнением и умилением, как у него во время горячей молитвы перед явленным образом Богоматери на сердце вдруг совершенно явственно прозвучало: Россия спасена. Как, что, почему? Он не знает, но изменить этой минуте, усомниться в ней, значило бы для него позабыть самое заветное и достоверное. Вот и выходит… что бояться за Россию в последнем и единственно верном окончательном смысле нам не следует, ибо Россия спасена Богородичною силою. И об этом, поверьте, твердо знает вся православная Россия».

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После начала гонений советской власти на Церковь икона была изъята и находилась в запасниках Исторического музея. В 1990 году образ был передан домовому храму Издательского отдела Патриархии, где хранился год. 27 июля 1990, в канун памяти равноапостольного князя Владимира, “Державная” обрела “дом” в Казанской церкви в Коломенском.



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Восстановление Храма Христа Спасителя в 1995 году начиналось с установки закладного камня с высеченной «Державной» икона. Пока шло строительство, совершались богослужения в специально выстроенном деревянном храме-часовне в честь «Державной» иконы. Именно эта икона была установлена в Храме Христа Спасителя в момент подписания Акта об объединении Русской Православной и Зарубежной Церквей. Позже этот образ специально провезли по Русскому Зарубежью как явный символ духовного единства.

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У иконы есть множество списков. Самые почитаемые из них находятся в храме Вознесения Господня (г. Москва, улица Радио, дом 2) и в храме Илии Пророка (г. Москва, 2-й Обыденский переулок). Последний был написан в 1920-хх годах православным художником Николаем Чернышевым.

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