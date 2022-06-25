5 ритуалов, которые сделают вас счастливчиком

Не секрет, что успех часто зависит не только от усилий и труда, но и от счастливого стечения обстоятельств. Что же можно сделать, чтобы получить поддержку высших сил и оказываться в нужный момент в нужном месте? Еще наши предки знали некоторые секреты, которые помогают запрограммировать свой день на удачу. И мы вам сейчас об этих ритуалах и расскажем.

Перед выходом из дома смотритесь в зеркало.

Конечно, каждый из нас перед выходом из дома смотрит на свое отражение в зеркале, ведь надо понимать, как мы выглядим, все ли в порядке. Но если посмотреть на себя и произнести магическую фразу, то можно настроиться на позитивную волну и сделать день более удачливым. Что это за фраза? Глядя себе в глаза, произнесите: «Моя удача со мной!» Вот и весь секрет. Если делать так каждое утро, то ваши дела стремительно пойдут на улучшение.

Перед важной встречей поздоровайтесь.

Каждый день мы встречаемся с множеством разных людей. С друзьями, просто знакомыми, деловыми партнерами. Но есть встречи, от которых зависит наше будущее. Если вы волнуетесь, понимая всю важность предстоящего рандеву, сделайте вот что. Утром выходите из дома спокойно и внимательно смотрите, кто идет к вам навстречу. Как только заметите женщину, приветливо поздоровайтесь с ней.

И не важно, если вы ее даже не знаете. Этот простой ритуал принесет удачу на встрече.

Обходите канализационные люки.

И это вовсе не страшилка. Известно, что сточные воды несут с собой ужасную энергетику. Если вы будете наступать на люки, то ваш день не сложится, все пойдет наперекосяк. Зачем вам эти проблемы? Неужели так сложно люки обойти? Конечно, нет.

Споткнуться на левую ногу – к беде.

Если вы спешите и вдруг спотыкаетесь на правую ногу, то переживать не нужно, это на удачу. А вот если на левую, то к беде. Чтобы ее избежать, трижды плюньте на то место, где споткнулись, и скажите: «Чур меня!»

Не наступайте на червяков.

Оказывается, обычный дождевой червяк встречается на нашем пути как предвестник удачи в финансовых делах. Но если на него случайно наступить, то это повлечет за собой неприятности и незапланированные траты. Будьте внимательны!

Можно, конечно, скептически отнестись к этим советам, а можно применить их на практике. Все 5 ритуалов совсем не сложные, а вот удача лишней не бывает. Пусть вам во всех делах сопутствует успех!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2508328775074188259/

А вы знали об этом?

Обычай использования только ложек на столе во время поминального обеда сложился очень давно, тогда еще не было вилок. Некоторые блюда кушали руками, но со временем данный способ употребления пищи перестал использоваться. Люди не желали пользоваться вилками, потому что они имеют форму, схожую с хвостом черта. Из-за этого появилось поверье, что те, кто использует вили, являются слугами дьявола. Священники уверяли людей, что так считать нет никаких оснований, но их слова никто не воспринимал всерьез, ведь всех одолел страх перед вилками и сатаной.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43757163028/ )

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