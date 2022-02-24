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Почему Русь крестили именно в Херсонесе?

Как известно, местом так называемого крещения Руси является древнегреческий город Херсонес, на месте которого сегодня находится Севастополь.

Но ведь Крым славяне начали контролировать намного позже. И вот возникает вопрос, почему было выбрано именно это место?

Давайте сразу уточним – крещение Руси не подразумевает, что все население, подконтрольное князю Владимиру, внезапно сорвалось со своих насиженных мест, побросало свои повседневные дела и всем скопом отправилось на берег Крыма, чтобы принять участие в обряде крещения. Нет – в Херсонес отправился только сам князь со своей дружиной и представителями знати. То есть, те люди, которые могли это себе позволить, оставив своих заместителей временно заниматься насущными делами на территории княжества.

ХерсонесХерсонес

Почему Русь крестили именно в Херсонесе?

После этого уже крещенный князь вернулся на Русь, привез с собой священников, которые и занялись своим делом уже со всем остальным населением подконтрольных княжеств.

Почему же был выбран именно Херсонес?

Дело в том, что в то время небольшая часть Крыма, включая и сам Херсонес, входила в состав Византийской империи. То есть, того государства, где как раз и находилось все руководство так называемой Византийской религии, которая в нашей стране переформатировалась в православие.

То есть, чтобы крестить князя, необходимо где-то было встретиться Владимиру и уполномоченным для процедуры священникам. Ехать князю в Константинополь? Далеко, да и опасно – кто его знает, что там на уме у византийцев. Аналогично думали и представители духовенства Константинополя, тем более, что им бы пришлось пересекать дикие территории, что без хорошей охраны было тоже очень опасно. Поэтому решили назначить встречу в безопасном городе, который был расположен примерно на одинаковом расстоянии между Киевом и Константинополем.

Крещение князя ВладимираКрещение князя Владимира

Да, если мерять расстояние по прямой, то так не кажется. Но ведь в то время так не путешествовали:

·         Князь Владимир со своей свитой, скорее всего, совершил путешествие по Днепру и только потом отправился в Крым.

·         Византийское духовенство село на корабли в Константинополе и отправилось к полуострову, стараясь постоянно находиться возле берегов Европы. То есть, корабли проплыли мимо современной Болгарии, Румынии, Молдавии, и только потом повернули к Херсонесу.

И вот если сравнить эти два пути, то они будут примерно одинаковые – с относительно небольшой разницей.

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