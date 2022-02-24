Почему Русь крестили именно в Херсонесе?
Как известно, местом так называемого крещения Руси является древнегреческий город Херсонес, на месте которого сегодня находится Севастополь.
Но ведь Крым славяне начали контролировать намного позже. И вот возникает вопрос, почему было выбрано именно это место?
Давайте сразу уточним – крещение Руси не подразумевает, что все население, подконтрольное князю Владимиру, внезапно сорвалось со своих насиженных мест, побросало свои повседневные дела и всем скопом отправилось на берег Крыма, чтобы принять участие в обряде крещения. Нет – в Херсонес отправился только сам князь со своей дружиной и представителями знати. То есть, те люди, которые могли это себе позволить, оставив своих заместителей временно заниматься насущными делами на территории княжества.
Херсонес
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии