Почему Русь крестили именно в Херсонесе?

После этого уже крещенный князь вернулся на Русь, привез с собой священников, которые и занялись своим делом уже со всем остальным населением подконтрольных княжеств.

Почему же был выбран именно Херсонес?

Дело в том, что в то время небольшая часть Крыма, включая и сам Херсонес, входила в состав Византийской империи. То есть, того государства, где как раз и находилось все руководство так называемой Византийской религии, которая в нашей стране переформатировалась в православие.

То есть, чтобы крестить князя, необходимо где-то было встретиться Владимиру и уполномоченным для процедуры священникам. Ехать князю в Константинополь? Далеко, да и опасно – кто его знает, что там на уме у византийцев. Аналогично думали и представители духовенства Константинополя, тем более, что им бы пришлось пересекать дикие территории, что без хорошей охраны было тоже очень опасно. Поэтому решили назначить встречу в безопасном городе, который был расположен примерно на одинаковом расстоянии между Киевом и Константинополем.

Крещение князя Владимира

Да, если мерять расстояние по прямой, то так не кажется. Но ведь в то время так не путешествовали:

· Князь Владимир со своей свитой, скорее всего, совершил путешествие по Днепру и только потом отправился в Крым.

· Византийское духовенство село на корабли в Константинополе и отправилось к полуострову, стараясь постоянно находиться возле берегов Европы. То есть, корабли проплыли мимо современной Болгарии, Румынии, Молдавии, и только потом повернули к Херсонесу.

И вот если сравнить эти два пути, то они будут примерно одинаковые – с относительно небольшой разницей.