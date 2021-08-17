Что такое «смертный грех» и чем он отличается от обычного

Смертный грех — чем отличается от обычного?

Смертный грех – грех, ведущий к погибели души, искажающий замысл Божий о человеке. Иисус Христос указывал «смертным» (непростительным) грехом «хулу на Духа Святого». «Говорю вам: «Всякий грех и хула будут прощены людям; но хула на Духа не будет прощена людям» (Мф.12:31-32). Под этим грехом понимается совершенно сознательное и ожесточенное противление человека истине – как следствие возникновения живого чувства вражды и ненависти к Богу. В этом состоянии человек, как существо нравственно свободное, психологически недоступен действию ниспосылаемой ему Свыше спасающей благодати.

Смертный грех — это любой грех, который поработил волю человека, поэтому смертный грех рассматривается как качественное понятие и «законодательного» списка смертных грехов в Православии нет. В данном смысле перечень смертных грехов очень велик, исходя из склонности конкретного человека к тому или иному греху. Святые отцы говорят: нет греха непростительного, есть грех нераскаянный. Любой нераскаянный грех – в некотором смысле смертный. Часто под смертными грехами понимают восемь главных страстей.

Чем отличается смертный грех от обычного?

Различение грехов на смертные и не смертные весьма условно, ибо всякий грех, будь он малым или великим, разлучает человека с Богом, источником жизни, и человек согрешивший неизбежно умирает, хотя и не тотчас после грехопадения. Это видно из Библии, из повествования о грехопадении прародителей рода человеческого Адама и Евы. Не велик был (по нынешним меркам) грех вкусить плода от запретного древа, но через этот грех умерли и Ева и Адам, и по сей день все умирают…

Кроме этого, в современном понимании, когда говорят о грехе «смертном», то имеется в виду, что тяжкий смертный грех убивает душу человека в том смысле, что она становится неспособной к Богообщению до тех пор, пока не покается и не оставит этот грех. К таким грехам относятся убийство, блуд, всякая бесчеловечная жестокость, богохульство, ересь, оккультизм и магия, и т. д.

Но и незначительные, мелкие «не смертные» грехи могут умертвить душу грешника, лишить ее общения с Богом, когда человек не кается в них, и они большим грузом лежат на душе. К примеру, одна песчинка нам не в тягость, а если их накопится целый мешок, то этот груз придавит нас.

Что такое смертный грех?

Что такое смертный грех и чем он отличается от других «несмертных» грехов? Если ты повинен в смертном грехе и искренне покаешься в нем на исповеди, простит ли через священника Бог этот грех или нет? И еще хочется узнать: те грехи, в которых всей душой и сердцем покаялся на исповеди, и священник отпустил эти грехи, если больше их не совершать, за них не будет судить Бог?

Когда человек произносит такое словосочетание, как «смертный грех», тогда сразу же по логике мышления хочется задать вопрос: а что такое несмертный грех? Разделение грехов на смертные и несмертные – лишь условность. На самом деле любой грех смертный, любой грех – это начало погибели. Святитель Игнатий Брянчанинов перечисляет восемь смертных грехов (страстей, см. также ниже). Но эти восемь грехов – это лишь классификация всех возможных грехов, которые может совершить человек; это как бы восемь групп, на которые подразделяются все они. Авва Дорофей указывает, что причина всех грехов и их источник состоит в трех страстях: это себялюбие, сластолюбие и сребролюбие. Но, однако, этими тремя пороками не охватывается вся бездна грехов – это лишь начальные условия греховности. Так же и с теми восьмью смертными грехами – это классификация. Каждый грех должен быть уврачеван покаянием. Если человек принес искреннее покаяние в своих грехах, то, конечно, Бог ему простит исповеданные грехи. Именно для этого и существует исповедь. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», – говорится в начале Евангелия от Марка. За раскаянный грех человек не понесет осуждения. «Не бывает греха непрощаемого, кроме греха нераскаянного», – говорят Святые Отцы. Бог по своей неизреченной любви к роду человеческому установил таинство исповеди. И приступая к таинству покаяния, мы должны твердо верить, что Бог простит все наши грехи. Святитель Димитрий Ростовский говорил: «Покаявшиеся блудники вменяются с девственниками». Вот какова сила покаяния!

Как болезни бывают обычные и смертельные, так и грехи бывают менее или более тяжкие, то есть смертные… Смертные грехи истребляют в человеке любовь к Богу и делают человека мертвым для восприятия Божественной благодати. Тяжелый грех настолько травмирует душу, что ей потом очень сложно вернуться в нормальное свое состояние.

Выражение «смертный грех» имеет основание в словах св. апостола Иоанна Богослова (1 Ин.5:16-17). В греческом тексте стоит «прос фанатон» – грех, который идет к смерти. Под смертью имеется ввиду духовная смерть, которая лишает человека вечного блаженства в Царстве Небесном».

В Ветхом Завете ряд преступлений наказывался смертной казнью. Отсюда и возникло понятие смертного греха, т. е. такого поступка, следствием которого является смерть. При этом никакое достойное смерти преступление не может быть прощено или заменено выкупом (Чис.35:31), т.е. человек не может изменить своей участи даже покаянием. Такой подход возник из убеждения, что ряд поступков человек может совершить только в том случае, если он уже давно пребывает вне связи с Источником Жизни или, точнее, черпает вдохновение в источнике чуждом. Другими словами, если человек совершает смертный грех, то это значит, что он нарушил Завет и поддерживает свою жизнь за счет разрушения окружающего мира и людей. Таким образом, смертный грех – это не просто преступление, которое, согласно законодательству, карается смертной казнью, но и некая констатация того факта, что человек, совершающий такое дело, внутренне уже мертв и должен быть упокоен, чтобы от него не пострадали живые члены общины. Конечно, с точки зрения секулярного гуманизма такой подход весьма жесток, но такой взгляд на жизнь и человека чужд библейскому сознанию. Мы же не должны забывать, что в ветхозаветные времена не существовало иного способа прервать распространение тяжкого греха в народе Божьем, кроме такого, когда носитель смерти подвергается смертной казни.

Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Смертные грехи для христианина суть следующие: ересь, раскол, богохульство, отступничество, волшебство, отчаяние, самоубийство, любодеяние, прелюбодеяние, противоестественные блудные грехи, кровосмешение, пьянство, святотатство, человекоубийство, грабеж, воровство и всякая жестокая, бесчеловечная обида. Только один из этих грехов – самоубийство – не подлежит врачеванию покаянием, но каждый из них умерщвляет душу и делает ее неспособною для вечного блаженства, доколе она не очистит себя удовлетворительным покаянием… Впадший в смертный грех да не впадает в отчаяние! Да прибегает к врачевству покаяния, к которому призывается до последней минуты его жизни Спасителем, возвестившим во Святом Евангелии: верующий в Меня, аще и умрет, оживет (Ин.11:25). Но бедственно пребывать в смертном грехе, бедственно – когда смертный грех обратится в навык!».

В 1 томе святителя Игнатия (Брянчанинова) есть перечень страстей с примерами их проявления, а в 3 томе имеется приведённый им перечень смертных грехов.

Мы сделали так: сравнили примеры грехов в страстях с примерами смертных грехов и оказалось, что смертные грехи входят у святителя в перечень грехов по каждой страсти в соответствие со своей страстью. Из этого уже легко сделать вывод: страсть – это болезнь души, подобная дереву, приносящему ядовитые плоды – грехи и некоторые из этих грехов наиболее тяжки, потому что даже при одноразовом проявлении они разрушают мир с Богом, отступает благодать и душа умирает – такие грехи святитель назвал смертными. Нам осталось только выделить их жирным цветом в списках грехов по каждой страсти, чтобы люди обращали на них особое внимание. К списку грехов добавили некоторые примеры из современной жизни и получился Дневник кающегося.

Таким образом, у каждой страсти, как болезни, есть свои особые смертельные симптомы – смертные грехи, которые более опасны, чем прочие. У святителя Игнатия есть достаточно цитат о смертных грехах, где чётко видна их исключительная опасность. В этом он находится в согласии с каноническими посланиями об епитимиях святителя Василия Великого, то есть смертный грех требует свойственной ему епитимии и может быть прощён только по окончании её. В нынешние времена так не делается, к сожалению, что очень опасно и вредно: смертные грехи отпускаются тут же и человек сразу допускается до Причастия, а потом снова совершает те же самые смертные грехи.

Всё это явилось следствием забвения учения о смертных грехах вплоть до того, что страсти начали путать со смертными грехами.

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