А вы знали об этом?(Статья 19)

1.

Оскорбить честь аристократа мог только равный, такой же дворянин. Простолюдина нельзя было вызвать на дуэль, как нельзя было и серьезно относиться к его словам.Некоторые наиболее знатные аристократы не считали достойными дуэли даже других дворян – если они были ниже по положению в обществе. Так, князь П. Голицын однажды в строю побил палкой офицера П. Шепелева. Тот как оскорбленный вызвал обидчика на дуэль. Голицын вызов не принял. Отказался выходить на дуэль он и даже после того, как Шепелев дал ему пощечину.Будущий император Александр III в бытность наследником престола оскорбил некоего офицера: он грубо говорил с ним во время аудиенции, а, придя в гнев от ответа, и вовсе не литературно выругал его. Офицер в отличие от Шепелева не мог вызвать высокородного обидчика, поэтому написал ему письмо, где пригрозил покончить с собой, если цесаревич не извинится. Но тот только посмеялся. Офицер застрелился. Узнавший об этом Александр II посчитал поведение сына недостойным и приказал ему проводить гроб с телом офицера в последний путь.Любопытен еще один исторический случай. Во время царствования Александра III на одном из дачных вечеров некоего корнета оскорбил студент-распорядитель мероприятия.

Он положил руку на эполет корнета, корнет попросил руку убрать. Студент обиделся и сказал: «Извините, что я испачкался об ваш погон». Корнет посчитал это оскорблением и убил студента на месте. Когда о деле было доложено императору, тот признал, что в этой ситуации корнет не мог поступить иначе.

2.

Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Как ни странно, Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился и после ознакомления с документами приказал Толстому сей факт не разглашать, дабы не давать ему возможности стать публичным. Подобное свое действие Сталин аргументировал достаточно просто и цинично заявил : «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».Еще более циничными оказались слова, сказанные им про характер русского народа «Русский народ – царистский народ. Ему царь нужен»!

3.

Именуемый в народе автомат Калашникова, самое грозное оружие советских времен. Все пограничники того времени были снабжены этим видом оружия. Однако любопытно, что они никогда не заряжали полный магазин? Все достаточно просто, при полностью заряженном магазине в автомате Калашникова садится пружина.Она постепенно становится менее упругой. Если ходить с полностью заряженным магазином постоянно, то пружина потеряет свою упругость и мощность. А если магазин заряжен не полностью, то пружина находится в расслабленном состоянии и не будет садиться. Поэтому и заряжают магазин только на 25 патронов, в отличие от положенных 30.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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