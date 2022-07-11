Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Иванова
    А-что в те времена(тоже относительно)было иначе?????????????Принцессы в борде...
  • Воробей
    "Скорострельность" у многих из современных мужчин вовсе не случайна! По вполне объективной причине те мужья, которые ...8 причин отдалени...
  • Алексей Булин
    Что ты городишь, придурок. Откуда ты берёшь весь свой бред?«Пиратские эксы» ...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                            Смейтесь на здоровье !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
В Одесском переполненном автобусе.
— Мужчина! Что ви об меня всё трётесь и трётесь, ви шо, меня хотите?
— Ну шо ви. Нет, конечно же.
— Ну так отойдите, может другие хотят!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
— Роза Давидовна, а вы пользуетесь ещё какими-то другими средствами контрацепции, кроме своего характера?
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Самые смешные "Анекдоты от Отари"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43955781167/)
Обсудить

Картина дня

наверх