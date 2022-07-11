Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
В Одесском переполненном автобусе.
— Мужчина! Что ви об меня всё трётесь и трётесь, ви шо, меня хотите?
— Ну шо ви. Нет, конечно же.
— Ну так отойдите, может другие хотят!
— Роза Давидовна, а вы пользуетесь ещё какими-то другими средствами контрацепции, кроме своего характера?
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