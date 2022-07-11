Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !





В Одесском переполненном автобусе.

— Мужчина! Что ви об меня всё трётесь и трётесь, ви шо, меня хотите?

— Ну шо ви. Нет, конечно же.

— Ну так отойдите, может другие хотят!

— Роза Давидовна, а вы пользуетесь ещё какими-то другими средствами контрацепции, кроме своего характера?











С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :