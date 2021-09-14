Кто такие криптоармяне? Где они живут, почему скрывают свое армянское происхождение?

Криптоармяне не имеют никакого отношения к криптовалюте, название происходит от греческого слова «криптос» - скрытый. На протяжении 5 веков эти люди вынуждены скрывать свое армянское происхождение ради собственной безопасности. Их предкам пришлось стать частью исламского мира, в то время как армянский народ от них отвернулся.

История появления криптоармян (скрытых армян) берет начало в 16 веке, когда Западная Армения окончательно была включена в состав Османской империи, а остатки армянской государственности на этой территории были уничтожены. Османская империя начала агрессивную политику исламизации армян, насильственное навязывание мусульманства армянам продолжалось на протяжении 400 лет.

Армяне принимали ислам по разным причинам: кто-то под страхом смерти, кто-то – для вида, чтобы сохранить свое имущество, семью или, опять же, жизнь. Молодых девушек османы насильно уводили в свои гаремы. Имел место и геноцид, но были турецкие семьи, которые забирали армянских детей-сирот, оставшихся без семьи и дома над головой, к себе – тогда они воспитывались уже в мусульманской традиции. Были и те, кто принимал под свой кров целые семьи, спасая их от резни и полного истребления. Впоследствии все они принимали ислам.

Армянское общество категорически отвергало таких армян, считая их предателями, изменниками. Так они постепенно ассимилировались, теряли родной язык и собственную культуру.

Почему они продолжают скрываться сегодня?

Сегодня на территории Турции по-прежнему живут семьи, помнящие о своих армянских корнях, но скрывающие свое происхождение. Они говорят на западноармянском, но чаще курдском или турецком языках, исповедуют ислам, носят турецкие фамилии. В документах они числятся турками, ассирийцами, курдами – но не армянами.

Причина, почему они не могут вслух говорить о своем армянском происхождении – страх. Проблемы национальной розни в Турции остаются актуальными, а армяне – это по-прежнему изгои, пусть и принявшие ислам и перешедшие на турецкий язык. В 2007 году на этой почве был убит главный редактор турецко-армянской газеты «Агос» Грант Динк. И этот случай – только верхушка айсберга.

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